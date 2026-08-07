Peugeot 208 E-GTi má nakopnout prodeje značky. Na žádném SUV ale označení GTi nečekejte
Příchod nového Peugeotu E-208 GTi umožnil až rozhodnutí nového šéfa značky Alaina Faveyho. Jeho cílem je posílit image automobilky, ne trhat prodejní rekordy. S modelem E-208 GTi chce Favey u fanoušků obnovit vztah ke značce, podobně jako to dokázal legendární model 205 GTi.
GTi jsou tři písmenka, která dala vzniknout hned několika legendárním modelům francouzské automobilky. Na opěvovaný model 205 GTi automobilka letos navazuje novinkou v podobě E-208 GTi, která sice ztratila spalovací motor, slibuje však mnoho zábavy za volantem.
Nebýt změny ve vedení automobilky v roce 2025, kdy se v jejím čele objevil nový generální ředitel Alain Favey, možná bychom se ostrého sportovního hatchbacku vůbec nedočkali. Dát ostré verzi zelenou bylo jedno z prvních rozhodnutí, které po nástupu do své funkce udělal.
„Vyrábíme GTi, protože je to součást naší DNA. Věříme, že existence modelu GTi má pozitivní vliv na image značky (...) to nám pomůže prodávat modely 2008, 3008 nebo jakékoli jiné. Nejde o to, kolik vozů GTi prodáme,“ sdělil Favey britskému magazínu AutoExpress.
Vysvětlil také, že rozhodnutí omezit výrobu sportovního GTI ovlivnily zkušenosti nabyté u značky Bentley, kterou dříve vedl: „Obvykle, když uvádíme na trh nový vůz, jde o to prodat co nejvíce kusů, ale u GTi tomu tak není, (...) jde především o exkluzivitu a touhu.“
V době, kdy se evropské značky snaží najít způsob, jak porazit čínskou konkurenci, se návrat do historie a hra na city a emoce objevují stále častěji. Model E-208 GTi tak dává smysl, jakkoli milovníci benzínových motorů možná litují, že využije čistě elektrický pohon.
Důvodem pro absenci tradičních pohonných jednotek je francouzská daň „malus écologique“, která má na ceny všech benzínových nebo hybridních vozů s emisemi CO₂ vyššími než 108 g/km tak dramatický vliv, že benzínová verze GTi prý vůbec nepřicházela v úvahu.
Díky samosvornému diferenciálu na přední nápravě, rychlejšímu posilovači řízení, sníženému podvozku a speciálně navrženému systému chlazení baterie, který zamezuje poklesu výkonu při delší ostré jízdě, by ale i elektrické GTi mělo zákazníkům poskytnout spoustu zábavy.
„Nový E-208 GTi nabízí nejvyšší výkon ve své třídě (281 koní), má nejlepší poměr výkonu k hmotnosti ve svém segmentu a loni jsme slíbili zrychlení z nuly na 100 km/h za 5,7 sekundy: to je jediný slib, který jsme nesplnili,“ říká s úsměvem Favey. Sériový vůz to totiž zvládne ještě o 2 desetiny sekundy rychleji.
Už navždy elektrické?
Britský magazín Faveyho také vyzpovídal ohledně budoucnosti modelů s označením GTi. Sesterský Opel dokonce rychlou variantu svého kompaktního crossoveru Mokka GSE uvedl dříve než ostrou corsu, tak by dávalo smysl očekávat označení GTi třeba na modelu e-2008.
To však Favey popírá: „Další GTi nebude, pokud to nebude skutečné GTi,“ prozrazuje. GTi podle jeho slov znamená hot-hatch a ne hot-SUV, takže neplánuje tohle legendární označení dehonestovat, ani kdyby to mělo pozitivní vliv na tržby. „Možná to dělají jiní, ale my to dělat nebudeme,“ říká.
Souhlasí však s tím, že by se v budoucnu přeci jen mohl objevit hybridní model s označením GTi, v dalších pěti letech to ale nebude. Peugeot se v tomto horizontu připravuje na velkou modelovou ofenzivu a uvedení sedmi důležitých modelů, další GTi mezi nimi však nebude.
„Zatím jsme nenašli řešení [jak uvést na trh další GTi], ale budeme se o to dál snažit. (...) Na trhu opravdu potřebujete mít produkt, který ohromí, a zatím jím bude E-208 GTi,“ dodává na závěr.
V zemích západní Evropy již novinku objednáte. Ve Francii stojí nejméně nemalých 42.900 eur, tedy v přepočtu 1.072.500 korun. To je sebevědomá částka na kompaktní hatchback segmentu B, i když se jedná o elektromobil, který má omezenou kapacitu výroby. I tak se ale těšíme, až se s ním svezeme.
Zdroj: AutoExpress, Peugeot