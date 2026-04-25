Peugeot chystá návrat kombi a nový designový směr. Viděli jsme to přímo v Pekingu
Koncept nádherného vozu střední třídy s karoserií shooting brake nebo stejný designový směr aplikovaný na koncept luxusního SUV. Peugeot dnes na pekingském autosalonu představil svou budoucnost. Byli jsme u toho.
Značka Peugeot představila na letošním autosalonu v Pekingu dva krásné koncepty, které naznačují evoluci designu stávajících modelů s jednoduššími liniemi a grafickými prvky. „Peking je dnes pro Peugeot klíčovým jevištěm. (...) Čína je hlavním motorem naší globální transformace, zejména v oblasti elektrifikace, inovací a pozvednutí značky,“ komentoval důvod prezentace klíčových konceptů právě v Pekingu generální ředitel značky Alain Favey.
Značka se chce i nadále zaměřovat na emoce, dokonalost a inovace a zavazuje se dodávat osobitá a žádaná vozidla, se kterými se bude příjemně jezdit a která budou plnit očekávání nové generace zákazníků.
Nové designové směřování značky představil minulý rok polarizující koncept Polygon, nové koncepty však představené designové prvky implementují do sofistikovanějšího a seriózního designu, a to včetně rozděleného zadního spoileru.
Obzvlášť zajímavý je koncept nazvaný Concept 6, který by mohl předvídat tvary nástupce modelu 508 SW. Značka jej označuje za shooting brake, který evokuje dlouhou tradici vozů značky v kategorii grand tourer kombi.
Jeho vzhled je velmi agresivní, ale zachovává si jistou dávku francouzské elegance. Vsadil na obrovské světlomety v přední části, které připomínají tři lví drápy na každé straně. Vzhledem k absenci masky chladiče lze předpokládat čistě elektrický pohon, maska je však stále graficky definována výraznými prolisy a uprostřed se pyšní osvětlené logo značky.
Silueta opravdu hodně připomíná předešlé modely 508 SW, je však ještě vytříbenější a velmi čisté linie působí opravdu prémiově. Můžeme jen doufat, že se sériová podoba nebude příliš lišit. Zadní části znovu dominují tři úzké horizontální linie svítilen a osvětlené logo značky uprostřed.
To Concept 8 působí o něco umírněněji, i když základní jednoduché linie i klíčové designové prvky si zachovává. Stejně jako předchozí koncept i u SUV bychom při zakrytí loga automobilky jako první tipovali nástupce Peugeotu 5008.
Možná bychom se mohli dočkat ještě většího modelu, automobilka totiž Concept 8 označuje za předobraz velkých (v množném čísle) SUV značky. Tento názor potvrzují i dřívější výroky Faveyho pro server Autocar, ve kterých uvedl, že značka uvažuje o novém vlajkovém SUV.
Tisková zpráva koncepty popisuje jako „sportovní, agilní a nezaměnitelně expresivní“ a je až s podivem, že se všemi těmito přídavnými jmény jde už od prvního pohledu souhlasit. Přestože čínský trh je pro značku naprosto klíčový ve strategii globálního rozvoje, oba koncepční vozy prý předznamenávají budoucnost také pro zámořské trhy. Sériové modely vzniklé na základě představených konceptů budou vyráběny v čínském Wu-chanu ve spolupráci s partnerskou automobilkou Dongfeng.
Zdroje: Peugeot, Foto: Michal Dokoupil, Peugeot