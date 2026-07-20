Peugeot chystá sedm nových modelů. Budou lákat na retro a zbaví se klasického volantu
Peugeot je pro Stellantis jednou z nejdůležitějších značek a na další roky chystá pořádnou modelovou ofenzívu. Kvůli plánu zvýšit prodeje o téměř 40 % do roku 2030 uvede hned sedm nových modelů.
Ve Stellantisu rozjeli modelovou ofenzívu se zaměřením na čtyři hlavní značky. Jednou z nich je Peugeot, který do roku 2030 uvede sedm nových modelů. Francouzská značka má za cíl zvýšit svůj celosvětový prodej z loňských 1,1 milionu vozů na 1,5 milionu během následujících čtyř let, což představuje obrovský nárůst o 36 %. Začne se už příští rok s novou generací Peugeotu 208, která by měla být představena v druhé polovině roku.
Ta jako první vůz Stellantisu přejde na novou koncernovou architekturu STLA One, která je primárně určena pro elektromobily, ale stále umožňuje i zástavbu elektrifikovaných spalovacích pohonů. Pravděpodobný je tak i návrat současného mild-hybridu s motorem dříve známým jako PureTech. Design bude vycházet z radikálního konceptu Polygon a měl by některými detaily připomínat legendární model 205. Uvnitř se očekává nové ztvárnění iCockpitu s ještě hranatějším volantem.
U volantu ostatně Peugeot slibuje revoluci, jen není jisté, jestli už na nové 208. Do sériové výroby chce totiž nasadit technologii Hypersquare, kterou dříve ukázal na konceptu Inception. Klasický volant tak nahradí obdélníkový digitální ovladač s otvory pro prsty. Auto bude využívat technologii steer-by-wire (řízení po drátě), což znamená, že mezi ovladačem a koly nebude žádná mechanická vazba.
Peugeot představí letos v říjnu na pařížském autosalonu dva nové koncepty, které poodhalí designový jazyk a technologie definující jeho budoucí sériové vozy. Favey uvedel, že tyto vozy „napoví mnohé o budoucnosti značky Peugeot“. Ohledně konkrétních detailů byl sice skoupý na slovo, ale dodal, že koncepty „ukážou směr“ evoluce designového jazyka Peugeotu a budou inspirovány historií značky. „Naše dědictví je pro nás velmi důležité, ale v tom smyslu, že nám dává nápady do budoucna, které opět vyjádříme právě na pařížském autosalonu,“ řekl.
Po modelu 208 by dle spekulací měla následovat další generace důležitého modelu 308. Ten současný se vyrábí od roku 2021, v roce 2028 by tedy byl čas na nástupce. Následovat se bude trojicí modelů segmentu C vyráběných ve Francii, pravděpodobně SUV. Stellantis nedávno potvrdil investici 400 milionů eur do modernizace závodu v Mulhouse, kde se od roku 2029 začnou vyrábět tři nové elektrifikované peugeoty.
Ne všechny z chystaných modelů ale budou určeny pro evropský trh. V Číně se letos ukázaly dva koncepty využívající techniku Dongfengu. Kombík a SUV mají být vlajkovými modely s elektrickým pohonem, které mají zvrátit padající prodeje na čínském trhu. Za jejich vývoj a výrobu bude zodpovědný Dongfeng, Peugeot dodá design. Počítá se i s exportem, Favey ale potvrdil, že ne na evropský trh.
Nová platforma STLA One má být základem pro většinu modelů, nahradí totiž dosavadních pět platforem. Stellantis si od toho slibuje snížení nákladů na výrobu a vývoj, a tedy lepší pozici vůči čínské konkurenci. Některé značky Stellantisu ovšem v Evropě využijí i základ od čínského Leapmotoru, potvrzen je zatím model Opelu.
Stellantis nově definoval čtyři globální „jádrové“ značky, které pohltí celých 70 % všech budoucích investic do vývoje. Peugeot byl vybrán jako lídr pro globální segmenty menších a středních aut (segmenty B a C) a běžných rodinných SUV. Právě Peugeot bude jako první nasazovat nové technologické platformy, které pak od něj budou přebírat ostatní evropské značky koncernu. Dalšími třemi jádrovými značkami jsou Jeep, RAM a Fiat.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Peugeot, zdroj videa: auto.cz