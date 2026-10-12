Peugeot vrací do hry RCZ. Elektrické kupé dostalo plochou baterii a pět set koní
Francouzská automobilka na pařížském autosalonu představila moderní interpretaci svého někdejšího sportovního kupé. Koncept RCZ Vision však není jen stylistickým cvičením – ukazuje technologie, které výrobce připravuje pro své budoucí automobily.
Peugeot se vrací ke jménu RCZ, které v letech 2009 až 2015 neslo jeho výrazné sportovní kupé. Na autosalonu v Paříži představil koncept RCZ Vision, tentokrát s čistě elektrickým pohonem. Na přímého nástupce původního modelu v showroomech ovšem zatím sázet nemůžeme. Automobilka sériovou výrobu nepotvrdila a studii prezentuje především jako ukázku budoucího designu a techniky. Přesto leccos naznačuje.
Z původního RCZ si novinka vypůjčila především charakteristickou dvojitě vypouklou střechu. Prosklení vytváří nad kabinou jakousi bublinu a výrazně tvarované blatníky zdůrazňují nízkou, široce rozkročenou siluetu. Dvojité vyklenutí střechy je dokonce výraznější než dřív, mimo jiné kvůli prostoru nad hlavami cestujících vzadu. Interiér je čtyřmístný a Peugeot tvrdí, že na zadních sedadlech mohou cestovat dva dospělí.
Koncept také představuje nový designový směr značky nazvaný Feline Future. Typické tři světelné drápy jsou tentokrát uspořádány vodorovně, vzadu na ně navazuje aktivní spoiler, který se vysouvá až za jízdy. Kovaná hliníková kola mají vpředu průměr 21 a vzadu 22 palců.
Pět stovek koní a mimořádně tenká baterie
Pod karoserií najdeme architekturu vycházející z nové modulární platformy STLA One. Peugeot u RCZ Vision uvádí výkon pět set koní (368 kW) a dojezd až šest set kilometrů. Ještě zajímavější je akumulátor s pevným elektrolytem, na jehož článcích automobilka spolupracuje se společností Factorial Energy. Díky vysoké energetické hustotě má baterie tloušťku pouhých 110 milimetrů. To konstruktérům umožňuje zachovat mimořádně nízkou stavbu sportovního kupé.
Baterie pracuje s 1000V elektrickou architekturou, která má umožnit dobití z deseti na osmdesát procent za pouhých deset minut. Peugeot zároveň míří na kombinovanou spotřebu 11,5 kWh na sto kilometrů podle WLTP. Jde však o cílovou, dosud nepotvrzenou hodnotu. Také dojezd a rychlost nabíjení jsou zatím deklarovanými parametry konceptu, nikoliv výsledkem nezávislého měření sériového auta. Kapacitu akumulátoru automobilka neprozradila.
Volant bez mechanického spojení
Neméně radikálně se proměnilo pracoviště řidiče. Klasický volant nahradil hranatý ovladač Hypersquare propojený s koly elektronicky prostřednictvím steer-by-wire. Mechanické spojení chybí a převod řízení se mění podle rychlosti: při parkování stačí mezi krajními polohami méně než jedna otáčka ovladače, ve vyšších rychlostech systém reaguje pozvolněji.
RCZ Vision je navíc podle výrobce prvním peugeotem s brzdami brake-by-wire. Hydraulické propojení pedálu s brzdami nahrazuje elektronické řízení, které má mimo jiné lépe sladit mechanické brzdění s rekuperací. Koncept počítá také s asistenčními funkcemi označovanými jako Level 2++, včetně možnosti jízdy bez držení volantu (pardon, ovladače) za stanovených podmínek. O plně autonomní řízení ale nejde.
Přepracovaný i-Cockpit používá transparentní displeje Micro LED. Centrální obrazovku lze zcela vypnout, takže díky průhledné konstrukci opticky téměř zmizí z přístrojové desky; základní údaje přitom zůstávají před řidičem. Některé funkce včetně klimatizace mají nadále vlastní fyzické ovladače.
Zatímco o výrobě nového RCZ Peugeot mlčí, jedna část konceptu má k sérii blízko. Automobilka výslovně potvrzuje, že hodně podobnou produkční verzi ovladače Hypersquare dostane příští generace elektrického hatchbacku E-208. Návrat kupé je tedy zatím nejistý, jeho technika už ale ukazuje konkrétní směr vývoje značky.
Zdroj: Stellantis, Carscoops, Top Gear