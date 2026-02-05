Peugeoty 405 a 206 jako tahouni prodejů? Na jednom trhu současná realita
Pohled do žebříčků prodejů aut je na celém světě docela podobná zkušenost. Povětšinou jde o značky známé i z Evropy, což už začíná platit i o těch čínských. Vedle toho všeho stojí Írán, kde i loni vládnuly prodejům staré Peugeoty a zvláštní lokální kreace.
Automobilový svět má několik hlavních oblastí, které mají vlastní specifické modely, ale zároveň se navzájem prolínají. Na podobná auta narazíme v Evropě, USA, Číně i Japonsku, dost podobná je Jižní Amerika nebo jihovýchodní Asie a vše jako ojetiny se dá objevit i v Africe. Vedle toho ale existuje také trh podobně unikátní, jako jsou pro biology Galapágy.
Severní Korea může být nejizolovanější zemí světa, vlastní auta si už dnes ale nevyrábí. To v Íránu se rozjel mohutný domácí automobilový průmysl, který je vlivem sankcí i vládních rozhodnutí poslední dekády odkázán převážně sám na sebe. Ostatně až do roku 2005 byla na dovezené vozy zavedena cla ve výši 130 %, poté byla snížena na 100 %. V roce 2018 USA zpřísnily sankce, na což místní vláda zareagovala také úplným zákazem dovozu kompletních vozů ze zahraničí. To vydrželo do roku 2022, kdy byl dovoz opět povolen, ale se cly ve výši 100 %. To platí jak pro nová, tak ojetá auta a místní kupci musí ještě navíc zaplatit DPH 9 % a další poplatky.
Jedinou reálnou možností pro běžný lid je proto nákup lokálního íránského vozu. Návštěvník tak v ulicích potká vozy, na jaké se nedá narazit nikde jinde. Zároveň jde o obrovský trh, kde se loni prodalo téměř 1,2 milionu nových vozů, což je srovnatelné třeba s Austrálií.
Dokazuje to i žebříček nejprodávanějších vozů za rok 2025, který zveřejnil australský web Bestsellingcarsblog.com. Ten sleduje všechny světové trhy a kompiluje dostupná data o prodejích. Ta z Íránu nejsou tak rozsáhlá jako třeba z Evropy a prodané modely se omezují na deset nejpopulárnějších, i tak jsou velmi zajímavá:
|Nejprodávanější modely v Íránu v roce 2025
|Pozice 2025
|Model
|Prodeje 2025
|Změna
|Prodeje 2024
|Pozice 2024
|1.
|Peugeot 206/405/Pars
|175.832
|- 4.6 %
|184.268
|2.
|2.
|Iran Khodro Samand/Soren
|162.872
|+ 51.3 %
|107.644
|3.
|3.
|Iran Khodro Dena
|98.900
|+ 13.2 %
|87.385
|4.
|4.
|Saipa Quick
|96.234
|+ 37.1 %
|70.202
|5.
|5.
|Iran Khodro Tara
|88.938
|+ 41.0 %
|63.063
|7.
|6.
|Saipa Tiba
|87.103
|- 58.5 %
|210.085
|1.
|7.
|Saipa 151 Van
|46.015
|- 31.0 %
|66.734
|6.
|8.
|Saipa Shahin
|37.158
|- 25.8 %
|50.091
|9.
|9.
|Zamyad Z24
|35.569
|- 37.0 %
|56.473
|8.
|10.
|Saipa Atlas
|28.758
|Novinka
|0
|-
Pro běžného člověka jde asi o směs neznámých slov, ale jistě zaujme první řádek. Že se prastaré Peugeoty 206 a 405 v Íránu udržely dlouho v produkci vám asi neuniklo. Peugeot 405 ale podle íránských zdrojů skončil už v roce 2024, Peugeot 206 dnes existuje už pouze v modernizované verzi nazvané 207i. Loňské prodeje 405 a 206 by tak mohly být z velké části skladovky, i když se nedá vyloučit, že továrny prostě chrlily prastaré peugeoty ještě o pár měsíců déle. Jaké je rozložení jednotlivých modelů, bohužel data neuvádějí.
Peugeot s íránskými rysy
V roce 1987 uvedený Peugeot 405 je jednou z legend druhé nejstarší automobilky světa. V Evropě se udržel v produkci deset let, což je už úctyhodný výkon, a stal se jedním z nejprodávanějších modelů značky. V roce 1997 ale jeho kariéra zdaleka neskončila. Už o pět let dříve se totiž výroba rozběhla v Íránu a ze 405 se stal jeden ze stavebních kamenů tamního automobilového průmyslu.
U automobilky Iran Khodro se stal náhradou dosavadního „národního vozu“ Paykan. Ten byl lokální variantou britského Hillmanu Hunter původem už z roku 1966. V Íránu se sedan s pohonem zadních kol udržel ve výrobě až do roku 2005, jako pick-up Bardo dokonce ještě o deset let déle. Krom prehistorických britských motorů do něj IKCO později začalo montovat i motor z Peugeotu 504.
Francouzský sedan tedy byl výrazně modernější náhradou Paykanu a v původní verzi, jen s velmi lehkými modernizacemi, vydržel ve výrobě až do roku 2022. A jak ukazují loňské prodeje, až do samotného konce se držel na předních příčkách. Jenže u samotného sedanu 405 se Íránci rozhodně nezastavili. Iran Khodro totiž na jeho základě postavil celou modelovou řadu:
- Peugeot Pars (2000 - 2024) - Facelift původního 405 s designem inspirovaným novější 406. Trochu se zlepšily také motory, základem ale pořád zůstaly staré jednotky z řady XU a TU. Na palubě se objevilo více elektroniky včetně lepšího palubního počítače nebo vyhřívané sedačky. V roce 2023 IKCO zkusilo ještě jeden facelift, špatné přijetí veřejností ale vedlo ke zrušení projektu. Pod názvem Peugeot 406 se montoval i v Ázerbajdžánu u automobilky Khazar.
- Peugeot RD / Roa (1998 - 2012) - V roce 1998 se IKCO rozhodlo pro bizarní modernizaci Paykanu. Na původní podvozek prostě začalo montovat karoserii Peugeotu 405. Pod kapotou tak pracoval starý motor z hillmanu, později schopný spalovat i CNG, a poháněna byla zadní kola. V modelové řadě IKCO šlo o jeden z nejlevnějších modelů, který se dokonce exportoval do jiných zemí.
- IKCO Arisun (2015 - dosud) - Už na první pohled jde opět o modernizovaný Peugeot 405, tentokrát ale jako dvoudveřový pick-up. I ten stál původně na podvozku Paykanu a používal jeho motory, a to až do roku 2022. Tehdy byl uveden Arisun druhé série, který přešel na podvozek Peugeotu 405. Z vozu se tedy stala předokolka s modernějším motorem XU7. V této podobě se arisun vyrábí dodnes, pravděpodobně jako poslední varianta 405 s alespoň částečně původní karoserií.
- IKCO Samand (2001 - 2022) - Nástupce Paykanu jakožto íránského národního vozu. Pod relativně moderními zakulacenými tvary už to není tak moc poznat, pořád ale jde jen o silně modernizovanou verzi Peugeotu 405, jak dokazuje třeba i totožný rozvor kol. Pohon i nadále zajišťují motory řady XU a TU, i když od roku 2009 se v Samandu objevoval také „národní motor“ EF7 přímo od IKCO. Podle rozboru jde ale opět o modernizovanou verzi francouzského TU5.
Samand se stal na domácím trhu prodejní jedničkou a úspěšně se vyvážel do světa, narazit na něj můžete třeba i při návštěvě Ukrajiny. Krom toho se montoval v Senegalu, Sýrii, Bělorusku, Venezuele nebo Ázerbájdžánu a nějakou dobu se jednalo o výrobě v Číně. Osm kusů se údajně prodalo také ve Švýcarsku. Prodloužené verze samandu nazvané Sarir zase fasovali íránští velvyslanci na zahraničních ambasádách.
- IKCO Soren (2007 - 2025) - Původní verze vznikla jako facelift samandu, v roce 2022 byl soren modernizován a nadále prodáván jako Soren Plus. Opět zůstala i stejná technika i rozvor.
- IKCO Dena (2015 - dosud) - zatím nejnovější verze národního vozu, která tentokrát vzala modernizaci karoserie od základu. Vzhledově je podstatně modernější, pod kapotou už pracuje pouze novější motor EF7, ale podvozek je stále z původní 405.
Naprostý zmatek se starými peugeoty ale rozhodně nekončí u 405. V roce 2001 se totiž IKCO dostalo k produkci Peugeotu 206, a v minulé dekádě mělo začít vyrábět i modely Peugeot 301, 208 a 2008, na což nakonec kvůli sankcím nedošlo. Vedlo to ale ke vzniku hned několika unikátních modelů:
- Peugeot 206 (2001 - 2024) - Vedle hatchbacku se nejprodávanější peugeot všech dob v Íránu dočkal také verze sedan, jehož design byl prý dílem lokálního vývojového týmu. Dosti ošklivý vůz se poté začal montovat i v Číně, Malajsii nebo Brazílii a prodával se mimo jiné v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Srbsku, Makedonii, v Černé Hoře nebo na Ukrajině.
- Peugeot 207i (2010 - dosud) - Podobně jako evropský Peugeot 206+ se i íránská verze dočkala modernizované varianty, zde nazvané 207i. Vedle hatchbacku šlo opět i o sedan. Od roku 2017 byl v modernizované verzi, se kterou už Peugeot neměl nic společné, logo nicméně zůstalo původní a takto se auto ve verzi hatchback vyrábí dodnes.
- IKCO Runna (2010 - dosud) - Silná modernizace Peugeotu 206 sedan s původní technikou a podvozkem, ale zcela odlišnou přídí i zádí. Původ ve Francii nicméně lze snadno odhadnout třeba díky totožným bočním dveřím. Pod kapotou zůstal benzínový čtyřválec TU5.
- IKCO Tara (2021 - dosud) - Poté, co kvůli sankcím nevyšla výroba Peugeotu 301, si IKCO prostě vzalo jeho techniku, platformu i skelet, a s upraveným designem jej poslalo do výroby jako vlastní model Tara. Pohon zajišťuje jak starší benzínový čtyřválec TU5, tak i jeho íránská varianta EF7P.
- IKCO Reera (2024 - dosud) - Nový crossover Reera podle IKCO stojí na platformě IKP2 z vlastního vývoje, ve skutečnosti ale má jít o techniku Peugeot 2008. Ostatně z linek vozu je zjevná značná podobnost s francouzským SUV. Vedle motoru EFP7 má dostat v dohledné době i tříválcovou třináctistovku „vlastního vývoje“. Loni se představila také elektrická verze, jako první produkční elektromobil IKCO.
V Íránu 80. léta nekončí
Mezi deseti nejprodávanějšími auty Íránu jsou ovšem dvě automobilky. Druhým největším lokálním výrobcem je v roce 1965 založená Saipa. Její příběh je velmi podobný jako u IKCO, jen s navázáním na jinou značku. Od roku 1993 totiž vyráběla korejskou Kiu Pride, a to údajně s 97% lokalizací dodavatelského řetězce. Samotná Kia model Pride získala licencováním od Mazdy, která jej od roku 1986 vyráběla jako Mazdu 121 a Ford Aspire. Výroba s logy Kie skončila někdy v minulé dekádě, ale dle íránských zvyků technika i karoserie žije nadále v plejádě rozličných modelů:
- Saipa 151 Van (2011 - dosud) - Pick-up varianta pridu s původním hranatým designem a čtyřválcovou třináctistovkou o výkonu 48 kW, s původem ještě u Mazdy. Zajímavostí mimochodem je, že Saipu 151 a její varianty se pokoušela v Evropě prodávat a montovat řecká automobilka Namco. Ta začala v 70. letech produkcí vlastních vozítek na základě Citroënu 2CV, v tomto století se ale vrhla na licencované saipy. Do vozů zjevně zkoušela montovat motory Opel a existovala i elektrická verze. Na sériovou výrobu ale podle řeckých zdrojů nakonec nedošlo.
- Saipa Tiba (2009 - 2022) - Stejně jako IKCO s 206 i Saipa si vyvinula z pridu vlastní variantu sedan, dala jí ale zcela jiný a velmi zaoblený design, který rozhodně vypadá lépe než násilně naroubovaný Peugeot. Saipa Tiba se čtyřválcovou patnáctistovkou existuje také jako hatchback nazvaný Tiba 2. Auto se vyváželo i na Ukrajinu, kde bylo vůbec nejlevnějším novým vozem. Podle íránských zdrojů se obě varianty Tiby přestaly vyrábět v roce 2022, protože nevyhověly novým bezpečnostním požadavkům, přesto to loni dotáhly na šesté místo prodejů.
- Saipa Saina / Sahand (2016 - dosud) - Ze sedanu Tiba udělala Saipa modernější variantu nazvanou Saina. Tu opět pohání čtyřválcová patnáctistovka vyvinutá pobočkou Saipy nazvanou Mega Motor; do první desítky prodejů se loni nedostala. To platí i pro nástupce nazvaného Sahand, který je jen faceliftem Sainy. Ta se mimochodem dočkala i elektrické verze s dojezdem asi 170 kilometrů.
- Saipa Quik / Atlas ( 2018 - dosud) - Nejúspěšnějším modelem Saipy je malý crossover Quik, který je v podstatě lehce zvýšenou hatchback variantou Sainy, stále stojící na stejné platformě ze staré Kie Pride. Na desátém místě v žebříčku je také Saipa Atlas, což je faceliftovaná varianta quiku, která se vyrábí po boku té původní.
Stejně jako IKCO i Saipa se dokázala v minulé dekádě dostat k modernější technice ze zahraničí:
- Saipa Shahin (2020 - dosud) - V roce 2018 byl uveden vůz nazvaný Shahin, který stojí na vlastní platformě nazvané SP1. Podle Saipy jde původem o platformu Toyota B, kterou známe třeba z druhé generace Toyoty Yaris. V shahinu moc podobnosti s japonskými produkty není, jde ale o docela pohledný sedan s moderním designem. Pohání jej opět přeplňovaná čtyřválcová patnáctistovka Mega Motor o výkonu 82 kW a loni šlo o osmý nejpopulárnější model v zemi.
- Saipa Aria (2023 - dosud) - Na stejném základě jako Shahin vznikl také crossover Aria, který ale dostává dvoulitrový čtyřválec čínského původu založený na technice Mitsubishi. Kromě toho se ale do vozu má montovat také šestnáctistovka s původem u PSA.
Dávná historie i čínská moderna
V první desítce je ještě jeden model, který nemá základ ve starém peugeotu nebo kie. Saipou vyráběný Zamyad Z24 je ovšem tou pravou relikvií, starší než všechny ostatní vozy v žebříčku. Jde totiž o lokální variantu pick-upu Nissan Junior třetí generace a vyrábí se už od roku 1970. A to v podstatě beze změny a s původními motory, i když v nabídce je také modernější dieselová jednotka od čínského FAW.
I zamyad si prošel typicky íránskou modernizací, v roce 2003 totiž na podvozek Z24 začal montovat čínskou karosérii z vozu Foday Little Superman, který je kopií japonského Isuzu Faster třetí generace z roku 1988. Popularity původního Z24 ale Zamyad Shooka nikdy nedosáhl. I tak se Saipa rozhodla udělat stejný pokus ještě dvakrát. Od roku 2015 vyráběný Zamyad Padra na původní techniku dává karoserii z modernější čínské kopie starého Isuzu, v roce 2022 tato nová karoserie dostala facelift a od té doby se auto nazývá Zamyad Karun. Podle webu se ale opět všechny varianty stále vyrábějí bok po boku, s výjimkou už ukončené shooky.
Ani tak unikátní a soběstačný trh se nevyhnul vpádu čínských vozů. Do Íránu se ale vzhledem ke clům a podobným záležitostem většinou neimportují celé vozy a místo toho je lokální firmy montují z dovezených kitů, mnohdy pod lokálními názvy. V prodejním žebříčku je tak mezi značkami na čtvrté pozici MVM, které montuje vozy Chery.
Na páté pozici je čínský JAC a na sedmé Bahman, který montuje vozy Chery, Dongfeng, Kaiyi a ZX Auto a dává jim názvy jako Respect Prime nebo Fidelity Prestige. V nabídce ale drží také prastarý pick-up Mazda B2000 třetí generace, který se začal vyrábět už v roce 1977.
Na osmé pozici je samotné Chery a na deváté KMC, které má v modelové řadě náhodnou směsici levných čínských modelů, včetně třeba SWM G1. Na desátém místě je Haima z čínského ostrova Hainan, která v Íránu prodala 119x více vozů než na svém domácím trhu.
|Nejprodávanější značky automobilů v Íránu v roce 2025
|Pozice
|Značka
|Prodeje 2025
|1.
|Iran Khodro
|401.461
|2.
|Saipa
|309.840
|3.
|Peugeot
|175.832
|4.
|MVM
|45.682
|5.
|JAC
|40.232
|6.
|Zamyad
|39.665
|7.
|Bahman
|37.049
|8.
|Chery
|33.095
|9.
|KMC
|28.670
|10.
|Haima
|22.485
|11.
|FMC
|13.492
|12.
|Lamari
|13.472
|13.
|Lucano
|11.464
|14.
|Fownix
|5688
|15.
|BAC
|4008
|16.
|Xtrim
|3514
|17.
|BAIC
|1957
|18.
|Foton
|1582
|19.
|Manian
|1120
|20.
|Mazda
|776
|21.
|Pars Khodro
|682
|22.
|Hyundai
|664
|23.
|Renault
|467
|24.
|Maxus
|306
|25.
|Tank
|210
|26.
|SsangYong
|111
|27.
|Citroën
|109
Zdroj: Bestsellingcarsblog.com, zdroj foto: IKCO, Saipa, Bahman