Peugeoty a Citroëny budou šokovat. Šéf designu chce značkám vrátit svébytný design
Koncern Stellantis před sebou má nelehký úkol. Úspěch díky nízké ceně už dnes není jednoduchý a pravou hodnotu koncernu tvoří historie jednotlivých značek. Koncern se na ni plánuje zaměřit a své produkty více odlišit.
Celkem 14 ikonických značek se schovává pod křídly obrovského konglomerátu jménem Stellantis. Jenže jak říká Gilles Vidal: „Lidé si kupují Peugeot, Opel nebo Fiat. Nekupují si auto značky Stellantis. Musíme tedy velmi jasně definovat, co naše značky představují.“
Gilles Vidal je vysoce postavený člověk vrcholného managementu koncernu s bohatými zkušenostmi s designem francouzských aut. Nejprve stál za designovou revolucí značky Peugeot kolem roku 2010, načež dohlížel na vývoj oblíbených modelů 5, 4 a Twingo E-Tech u konkurenčního Renaultu. Nedávno se vrátil do Stellantisu a stal se šéfem evropského designu pro celý koncern.
V rozhovoru pro britský magazín Auto Express naznačil budoucí směřování koncernu jako celku a naznačil, že optimalizace fungování koncernu jako celku je nutná, avšak nesmí se zapomínat na největší aktivum celého celku, kterým jsou jednotlivé značky.
Mezi ně patří čtyři hlavní značky, na které se koncern dle posledních plánů zaměří především: Jeep, Ram, Peugeot a Fiat; a poté desítka historicky významných značek, mezi které patří Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Lancia, Maserati, Opel (Vauxhall).
Ty byly dříve velmi rozdílné, avšak kvůli úsporám z rozsahu se postupem času jejich nabídka velmi sblížila. Z finančního hlediska je důležité takové úspory realizovat, aby automobilky dokázaly konkurovat neustále se zvyšující konkurenci, zejména v podobě čínských automobilek, které dnes představují sofistikovanou konkurenci, ale bez jakékoli emoční vazby.
Gilles popisuje, že momentálně automobilový průmysl zažívá jednu z největších revolucí vůbec a sdružování vývoje je důležité kvůli přechodu k elektromobilitě ještě víc. Sdružování a sdílení platforem ale nesmí zapříčinit to, k čemu se koncern Stellantis nyní nebezpečně přiblížil – ztrátě identity jednotlivých značek, na jejichž historii může stavět.
Že právě emoce prodávají, ukázal už s konkurenčními elektromobily Renault Group, které se díky svému líbivému retro vzhledu těší oblibě. „Musíme se odlišit od ostatních, což znamená přicházet s průlomovými [a] šokujícími nápady. Šokujícími v tom dobrém smyslu,“ popisuje svou vizi pro design automobilek Peugeot, Citroën a do jisté míry Opel (Vauxhall).
Proto můžeme očekávat velmi radikální a odlišné designy nadcházejících modelů. Vysvětluje, že se vše bude odvíjet od přístupu, který Stellantis využije. Buď může stavět na několika platformách, které pro každou značku trochu upraví, nebo vyvinout jednu až dvě modulární platformy umožňující různé kombinace komponent.
Modulární přístup přirovnal ke stavebnici Lego Technic a považuje jej za lepší přístup pro co největší diferenciaci značek, jelikož co funguje u jedné značky, nemusí fungovat u jiné. To lze ostatně pozorovat na dvojici modelů Dodge Hornet a sesterské Alfě Romeo Tonale. Dodge na trhu vydržel kvůli nízkému zájmu pouhé tři roky, zatímco Tonale se stále relaitvně úspěšně prodává.
Gilles Vidal chce zajistit, aby se Stellantis orientoval na zákazníky optimalizací vnitřního prostoru, snížením hmotnosti, lepší aerodynamikou a také lepším uživatelským zážitkem z kabiny, což naznačuje nový infotainment. Propracovanější pohled do své budoucnosti by měl Stellantis představit letos v říjnu na autosalonu v Paříži.
Zdroj: Auto Express