Pick-up Scout má kufr a motor jako Škoda 120. Tohle řešení zpozdilo příchod na trh
Legendu amerických farmářů čeká návrat v moderním hávu. Má ambiciózní plány, ale kvůli situaci na trhu elektromobilů přidá také model se spalovacím motorem. Umístěný bude netradičně v zadní části vozu. Proč?
Když automobilka Scout Motors v roce 2022 oznámila své znovuzrození, chtěla na americkém trhu navázat na úspěchy Tesly a Rivianu s vlastním elektrickým SUV do terénu nazvaným Traveler a elektrickým pick-upem Terra.
A pokud byste potřebovali další potvrzení, že nabízet momentálně čistě elektrický model za oceánem není lehké, ani pokud stavíte na milované značce a za zády vám stojí kapitál koncernu Volkswagen Group, najdete ho právě u zde.
Scout potvrdil, že na své dva nové modely má 160.000 rezervací, navíc každý měsíc v průměru přibývá dalších 7500 potenciálních zájemců. To na automobilku, která kromě konceptů zatím žádné reálné auto nevyrobila, není vůbec špatné, že? Háček je však v tom, co přesně si zákazníci rezervují.
Bezmála 140.000 rezervací totiž náleží verzi se spalovacím motorem jako generátorem pro delší dojezd. Tu automobilka představila až dva roky po oficiálním představení modelů, protože její výrobu neplánovala. Tempo rezervací této verze na úkor plně elektrického modelu navíc zrychluje, zatímco v říjnu minulého roku byl poměr 80:20 ve prospěch verze EREV, dnes je to už 87:13.
Při představení modelu přitom automobilka předpokládala, že elektrickou verzi zvolí přibližně 40 % zákazníků. Ukazuje to, že kdyby Scout verzi s generátorem nenabídl vůbec, jak plánoval původně, možná bychom o něm dnes vůbec nepsali. Přitom jde o automobilku s relativně velkou základnou fanoušků.
Scout totiž mnozí Američané pamatují ze svých mladých let. Společnost nejprve vyráběla zemědělské stroje, až později přišla s jedním z prvních terénních užitkových vozidel. Byl jím model Scout 80. Populární byl nejen u farmářů, ale také dobrodruhů a lidí, kteří často jezdili do přírody a stal se symbolem svobody a nezávislosti. Nové modely designem navazují na International Harvester Scout.
V rukou zákazníků
Na historii a přízni Američanů Scout Motors primárně staví. Jak jsme již zmiňovali, platformu pro své pilotní modely vyvinula pro plně elektrické pohonné ústrojí. Zatímco ostatní automobilky si nějaká zadní dvířka pro zpětnou zástavbu nechaly, Scout musel přistoupit ke kreativnímu řešení.
Motor s funkcí prodlužovače dojezdu uloží do zadní části vozu. Technickou výhodou je krátký výfuk, není třeba zbytečně ztrácet prostor pod podlahou. „Díky kompaktnosti pohonného ústrojí je také možné vše instalovat jako jednotný modul, což usnadní budoucí výrobu,“ doplnil šéf automobilky Scott Keogh.
Poznamenal také, že díky velikosti vozidla a baterii umístěné na podlaze nemají vozy Scout žádné problémy s jízdní dynamikou, které trápily dřívější vozidla s motorem vzadu. Jedno velké negativum pro tento typ automobilu však dané řešení má, a to v podobě snížení maximální hmotnosti taženého nákladu.
Oproti plně elektrické verzi utáhne EREV Scout jen poloviční náklad (místo přibližně 4,5 tuny pouze 2,25 tuny), což odpovídá úrovni běžně velkých SUV, ne terénním autům. Stejnou kapacitu má na americkém trhu například Kia Telluride nebo Jeep Grand Cherokee.
Šéf automobilky však poukázal především na výhodu zachování předního zavazadelníku a v případě verze pick-up také zachování velikosti korby. Komentáři ke snížení maximálního možného zatížení vozu a zároveň maximální hmotnosti přívěsu se na konferenci vyhýbal.
Pod pokličkou VW
Zajímavá je také diskuze o tom, jaký motor se pod kapotou (respektive pod zavazadelníkem) nakonec objeví. Díky financování a technické spolupráci s koncernem Volkswagen Group a na základě předchozích informací víme, že půjde o atmosférický čtyřválec vyráběný v Mexiku.
Mohlo by tak jít o motorizaci EA211 o objemu 1,5 litru, kterou mexická továrna momentálně produkuje po boku známého 2.0 TSI s označením EA888. Motor však bude nutné relativně důkladně upravit vzhledem k jeho uložení pod abnormálním úhlem. Toho bylo třeba proto, aby se vešel pod podlahu.
Největší výzvou v takové konfiguraci je zajištění dostatečného mazání vzhledem k působení gravitace. Při jízdě po svahu pod úhlem by motor bez úprav nemusel být schopný mazat vůbec. Kromě změn v oblasti mazání můžeme očekávat také změny ve ventilaci klikové skříně, chlazení, řízení tepla výfuku a dalších oblastí. Řešením mazání by mohl být takzvaný dry-sump systém, který je ale nákladný.
Podobný problém již před čtvrt stoletím řešila Toyota Previa. Mazání řadového čtyřválce nakloněného o 15° kvůli uložení pod podlahu minivanu vyřešila automatickým doplňováním oleje do systému z dvoulitrového externího zásobníku. Systém mazání i koncepce motoru uprostřed se však ukázaly být příliš složitými a druhá generace se vrátila ke konfiguraci s motorem vpředu.
Scout před sebou nemá zrovna jednoduchý úkol. Americký MotorTrend dodává, že motor bude navíc potřeba uzpůsobit k provoznímu cyklu generátoru. Při běžné jízdě by měl dostatečný výkon dodávat mezi 1800 až 2000 otáčkami za minutu. Při tažení nákladu generátor elektrifikovaného pohonu operuje přibližně mezi 3200 a 4200 ot/min a v případě požadavku na plný výkon by měl dosáhnout vrcholu kolem 5000 otáček.
Opožděný vývoj
Scout však bude muset vyřešit také další problémy. Původně automobilka slibovala masovou výrobu již příští rok, nyní to však vypadá, že právě dodatečný vývoj modelu s prodlužovačem dojezdu posune termín uvedení do prodeje minimálně na rok 2028. Scout musí doufat, že zákazníci zájem neztratí a model mezitím nezestárne.
Navíc se automobilka potýká s žalobou ohledně způsobu prodeje svých vozidel. Přes finanční a technickou podporu koncernu VW se společnost Scout Motors prezentuje jako start-up. K příznivé základní ceně modelu ve výši 65.000 dolarů (přibližně 1,4 milionu korun) si chtěla pomoci také přímým prodejem.
Z toho není nadšená stávající síť prodejců Volkswagenu v USA. Prodejci by si z předpokládané popularity Scoutu chtěli také něco vzít, zejména když se u nich tyto vozy budou pravděpodobně servisovat. Podali tak na prodejní model Scoutu žalobu, ve které argumentují tím, že přímý prodej je v některých státech USA povolen pouze pro prodej čistě elektrických vozidel.
Pokud by soudy daly prodejcům za pravdu, dal by se dal očekávat další problém v podobě nutného navýšení cen, navíc ještě před dodáním prvního zákaznického vozu. V minulosti jsme ale viděli, že to nemusí být vždy problém (např. Rivian si u modelu R1T dokázal nemalé zvýšení ceny u zákazníků obhájit).
Zdroje: Scout Motors, MotorTrend, Dmarge