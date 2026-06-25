Pininfarina pro Morgan navrhl model s pevnou prosklenou střechou. Bude extrémně exkluzivní
Britská automobilka na základě žádosti klienta znovu spojila síly s ikonickým italským studiem Pininfarina. Výsledkem je dechberoucí vůz Midsummer Coupé, který slouží jako výkladní skříň karosářského umu automobilky. Pořídit si jej bude moct pouze devět šťastlivců.
Britský Morgan nevyrábí zrovna stovky automobilů denně, ve skutečnosti ani množství sériově vyráběných modelů nepřesahuje tisíc kusů ročně. Když však toužíte po něčem ještě unikátnějším a máte svou vlastní představu, může vaše spolupráce s automobilkou Morgan vyústit například v unikátní model Midsummer Coupé.
Ten vznikne v devíti kusech na základě žádosti zákazníka vyslovené při představení originálního vozu Midsummer před dvěma lety. Ten se pyšnil karoserií typu barchetta bez střechy a předního skla, na které se podílelo věhlasné designové studio Pininfarina.
Žádost klienta o uzavřenou variantu nebrali inženýři ani designéři vůbec na lehkou váhu, a tak vznikl vůz, jehož finální tvary si vyžádaly přepracovat strukturální komponenty i design a dále posunuly znalosti a schopnosti společnosti Morgan nabyté při výrobě původního midsummeru. Právě schopnost úzké spolupráce s klienty a porozumění jejich vizím považuje společnost Morgan za středobod své operace.
Vznikl tak vůz, který otevírá pasažérům nebe nad hlavou i ve špatném počasí a jehož pevná střecha je vzhledově krásně integrována do tvarů vozu. Při pohledu ze zadního tříčtvrtečního úhlu přechází linie střechy ladně do zadní části karoserie a využívá výjimečné designové detaily, jako například kliku dveří integrovanou do výrazné linie pod nově tvarovanými bočními okny.
Spojitost s původním modelem Midsummer najdeme ve tvaru blatníků nad koly nebo u leštěných spodních panelů karoserie z nerezové oceli. Ze stejného materiálu je vyrobena zmíněná linie pod okny, která se táhne po celé délce vozidla a vizuálně propojuje exteriér s interiérem. Nový je také design 19" disků kol, která značka Morgan považuje za svá dosud nejpropracovanější.
Rozměrná prosklená střecha naplňuje kabinu přirozeným světlem a vytváří otevřený a příjemný pocit v interiéru. Stejně jako v původním midsummeru i zde najdeme teakové dřevo v kombinaci s hliníkem a kvalitní kůží. Přepracování se už dočkal také volič převodovky ZF, který v dosavadních morganech působil jako pěst na oko.
V modelu Midsummer Coupé je však volič převodovky vyrobený z hliníku a je vykládaný dekorem z teakového dřeva. Tato kombinace vypadá zejména proti dosavadnímu řešení opravdu náramně. Vykládané teakové dřevo najdeme dokonce i na kůží obšitých slunečních clonách, které jsou společně s vnitřním zpětným zrcátkem umístěny na hliníkové liště.
Ta se táhne po celé šíři kabiny a celý interiér posouvá o další úroveň řemeslného zpracování a zaměření na detaily dál. Zmiňované teakové dřevo sice najdeme na představeném modelu, který automobilka interně nazývá jako „artist’s proof“ (tzv. autorský otisk) a posléze jej uloží v nizozemské sbírce Louwman Muzea v Haagu, ale pro devět zákaznických vozů je možno vybrat také jakékoli jiné materiály.
Díky propojení čelního skla i prosklené střechy přímo s hliníkovou konstrukcí se Morganu povedlo rovnoměrně rozložit hmotnost celého vozidla a udržet nízkou hmotnost. Varianta Coupé váží pouze o 2,5 % více než model Supersport s pevnou střechou, takže jen lehce nad 1200 kg.
Karoserie Morganu Midsummer Coupé je ručně vyklepána z hliníkových plechů pomocí tradičních anglických technik a následně je sestavena kombinací pokročilých spojovacích metod a digitálních měřících systémů. Právě rovnováha mezi tradičním řemeslem a moderními technologiemi odráží přístup ke karosářství ve společnosti Morgan.
Rám vozidla je stále částečně tvořen z jasanu, který pomáhá přenášet zatížení skrz konstrukci a zároveň přirozeně tlumí akustický hluk. Midsummer Coupé tak spojuje tradiční materiály, jako je dřevo, sklo, kůže a hliník, a jejich spojením v nádherný vůz odráží jedinečné porozumění materiálům společnosti Morgan.
„Klient za námi přišel s nápadem a my jsme se místo toho, abychom se ptali, do jaké míry dokážeme splnit jeho požadavky, zamysleli nad tím, jak daleko bychom s tím mohli zajít,“ uvádí na webu společnosti Matthew Hole, generální ředitel Morgan Motor Company.
Zdroj: Morgan