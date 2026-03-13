Platforma užitkových vozů K0 má nový model. V USA se začne prodávat jako RAM
Ve světě lehkých užitkových vozů je sdílení platforem čím dál častějším jevem. Legendární transporter je převlečený transit, velký sprinter byl v první generaci vyvinut společně s Volkswagenem Crafter. Mistři převleků jsou však v koncernu Stellantis.
Platforma středně velkých dodávek K0 byla vyvinuta koncernem PSA Group (nyní Stellantis) ve spolupráci s Toyotou. Poprvé se představila v roce 2016 uvedením modelů Citroën Jumpy/SpaceTourer, Peugeot Expert/Traveller a Toyota ProAce/ProAce Verso.
Platforma byla vyvinuta pro čistě užitkové a zároveň osobní verze, proto vždy dva modely každé značky. Od té doby ale uplynulo dlouhých 10 let a platforma se postupně přizpůsobovala a rozšiřovala.
Po akvizici značky Opel v roce 2017 a transformaci PSA Group na Stellantis v roce 2021 postupně přicházely nové modely. V roce 2019 to byla dvojice Opel Vivaro a Opel Zafira, o tři roky později se přidal také Fiat Scudo, respektive osobní Fiat Ulysse.
Všechny modely postupně adaptovaly také plně elektrické pohonné jednotky a dokonce byla platforma uzpůsobena také pro pohon využívající vodíkové články, což mělo částečně vyřešit krátký dojezd prvních čistě elektrických dodávek. Vodík jsou schopny doplnit za 4 minuty a urazit díky němu 400 kilometrů. Koncern ovšem jejich vývoj pro vysoké náklady ukončil.
Čistě elektrickou variantu skříňového vozu střední velikosti nabízí na platformě K0 také Iveco v podobě modelu eJolly. Nyní ji ke svému návratu na americký trh využije další zvučné jméno koncernu Stellantis, automobilka RAM.
Nová varianta využije staronové jméno ProMaster City, které dříve náleželo skříňovému vozu na menší platformě K9 (např. Fiat Dobló nebo Citroën Berlingo). Americký model dostane specifickou přední část s plně uzavřenou mřížkou chladiče a nápisem „RAM“ a typickou grafikou předních světlometů.
V nich nesmějí chybět na americkém trhu povinné oranžové odrazky. Užitková verze má nelakované nárazníky vpředu i vzadu, designově na pohled totožné s evropskými verzemi. RAM představil také osobní verzi, ta má nárazníky lakované, vše až na přední část se zdá být jako přes kopírák. Ostatně je to strategie, která platformě K0 vychází už celou dekádu.
Proč změna velikosti?
Americkému webu CarScoops automobilka sdělila, že ProMaster City má nyní „správnou velikost“. Totiž na americkém trhu zůstal segment středně velkých užitkových vozů po ukončení výroby Mercedesu Metris (v Evropě známého pod názvem Vito) pustoprázdný. Nový Ram se stane jediným zástupcem svého segmentu na tamním trhu.
ProMaster City má nákladový prostor o objemu 167,1 kubických stop (4732 litrů) a ložnou plochu o délce 111,1 palců (2822 mm). Mezi zadními koly je 48,9 palců (1242 mm) prostoru, což znamená, že dodávka pojme desky sádrokartonu a překližky o rozměrech 4 x 8 stop, stejně jako palety amerického rozměru. Tyto hodnoty přibližně odpovídají největší verzi evropských dodávek značené L3.
Ram demonstroval prostorný nákladový prostor naložením osmiválcového motoru Hemi na paletě. Zástupci společnosti žertovali, že jde o snahu vyhovět nařízení ředitele automobilky RAM Tima Kuniskise, že všechny nabízené modely musí mít vidlicový osmiválec.
Zajímavé je, že americký Ram k dodávce nabídne také volitelné tažné zařízení, ovšem vzhledem k jinému systému a zvyklostem amerického trhu bude jeho maximální kapacita úsměvných 907 kg. Pro porovnání evropský systém povoluje modelům na platformě K0 maximální hmotnost brzděného přívěsu až 2500 kg (s dieselovou motorizací o objemu 2,0 litru).
Ram ProMaster City však diesel nenabídne, dokonce ani benzinové motorizace dostupné na některých evropských trzích. Pod kapotou se objeví přeplňovaný zážehový čtyřválec o objemu 1,6 litru ve spojení s osmistupňovou automatickou převodovkou Aisin. Výkon 124 kW (169 k) a krouticí moment 300 Nm by měl stačit na městský provoz, do kterého je (na poměry tamního trhu malá) dodávka určena.
Ram vyzdvihl výhodu pohonu předních kol u lehkých užitkových vozidel v podobě nižší podlahy nákladového prostoru a lepší trakce na mokrém povrchu. Za hlavní výhodu celého modelu pak považuje právě kompaktní rozměry. Líbil by se vám evropský derivát s benzinovou motorizací?
Zdroj: CarScoops, MoparInsiders, Stellantis, RAM