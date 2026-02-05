Plošná integrace CarPlay Ultra se nedaří. Svítá ale na lepší časy
Společnost Apple vkládala při představení CarPlay Ultra do tohoto rozhraní velké naděje, zatím ho však má jediná automobilka. Teď by se konečně mohl rozšířit i do dostupnějších automobilů.
Když před téměř čtyřmi lety představila společnost Apple všeobjímající verzi systému zrcadlení iPhonů s názvem CarPlay Ultra, dočkala se kladných ohlasů ze všech možných stran. Propojení velkého množství automobilových funkcí s prostředím, které zná spousta uživatelů, zní skvěle. Podporu již v roce 2022 vyjádřilo přes tucet automobilek, mezi těmi mainstreamovými nechyběly třeba Renault, Honda nebo Ford.
Jenže prvního nasazení hotového produktu do produkčního auta jsme se dočkali až loni díky spolupráci společností Apple s Astonem Martin. Byl uveden nejprve v luxusním SUV DBX707 a později nasazen do modelů DB12, Vanquish a Vantage.
CarPlay Ultra toho zvládá hodně. Vůbec poprvé mezi podobnými systémy integruje kromě infotainmentu také přístrojový štít vozidla a spolupracuje se všemi důležitými systémy včetně rádia, klimatizace, kamer kolem vozu a dalších funkcí, kvůli kterým bylo dříve z CarPlay nutno odejít a ovládat je skrze integrovaný systém vyvinutý automobilkou. V modelech Aston Martin stačí připojení vašeho iPhonu nastavit jednou a CarPlay Ultra se automaticky spustí s každým nastartováním vozu.
Kdo bude další?
Od uvedení systému do modelů britské automobilky uběhlo již téměř tři čtvrtě roku, ale přes náznaky nadšení a velké podpory při prvních zmínkách o systému je místo plošné integrace ticho po pěšině. Nyní se proslýchá, že systém CarPlay Ultra by mohl být uveden v druhé polovině roku 2026 do nejméně jednoho významného modelu společnosti Hyundai. Jestli to bude model mateřské automobilky, nebo sesterské automobilky Kia, zatím jasné není, avšak nejvíce nasnadě se zdá být uvedení systému v nadcházejícím modelu Ioniq 3.
Další automobilky s uvedením verze Ultra váhají a nadále podporují pouze běžnou verzi CarPlay. Pro ovládání důležitých funkcí svých vozů spoléhají na interně vyvíjené systémy. Apple sice avizoval možnost vzhledové individualizace systému Ultra pro jednotlivé automobilky, ale ani to zatím nezapůsobilo dostatečně.
Automobilky zatím mezi důvody zdrženlivosti s implementací uvádějí příliš invazivní zásah společnosti Apple do vnitřních systémů vozidel. Také zmiňují obavy ze ztráty kontroly, kterou jim zaručují vlastní systémy, nebo dokonce ztráty příjmů ze služeb poskytovaných skrze infotainment svých aut. Pro jiné je znovu hlavním důvodem snaha o zajištění maximální plynulosti a uživatelské přívětivosti infotainmentu, což je u systémů od jiné společnosti složitější.
Navzdory pomalému startu by první použití CarPlay Ultra v autě mainstreamové značky mohlo odstartovat širší nasazení tohoto systému. Následně bude na řidičích, jak moc budou chtít své auto předat americkému technologickému gigantu.
Zdroje: Aston Martin, Bloomberg, Drive