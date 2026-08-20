Plug-in hybrid bez „elektromobilních“ značek? Od letoška běžné
Kdo si loni objednal plug-in hybrid a letos ho dostal, může v řadě případů zapomenout na lákavou „elektromobilní“ registrační značku. Příčinou jsou lidé, kteří v minulosti své plug-in hybridy nenabíjeli. A celé je to trochu nefér.
Plug-in hybridy teoreticky nabízejí to nejlepší z obou světů. Přes týden můžete jezdit po městě výhradně na elektřinu, ale až o víkendu budete chtít jet někam dál, pojedete prostě na benzin a nebudete muset řešit, kde a jak nabít baterii. Samozřejmě, má to své nevýhody, např. spoustu hmotnosti navíc, ale když jsem před víc než rokem „krndoval“ v BMW M5, velmi mě těšilo, že v té koloně nemusím pálit drahý vysokooktanový benzin a můžu jet na elektřinu.
U aut, která jsou na trhu jak v hybridní, tak i plug-in hybridní variantě, dosud šlo poměrně dobře poznat, o jakou z nich jde, podle registrační značky. Plug-in hybridy měly „elektromobilní“ registrační značky s písmeny EL na začátku, tzv. full hybridy nikoliv. V posledních měsících však čím dál častěji vídáme plug-in hybridy s řadovými značkami; černočerné Hyundai Santa Fe v galerii u tohoto článku je toho příkladem.
Jak je to možné? Změnila se snad pravidla pro vydávání značek s EL a už na ně mají nárok jen elektromobily? Nikoliv – změnil se výpočet normované spotřeby a emisí pro plug-in hybridní vozy.
Hyundai Santa Fe je krásný příklad. Sice pro rok 2026 přišlo v modernizované podobě s vyšším výkonem hybridní i plug-in hybridní verze, a také s vyšší maximální hmotností přívěsu, ale hlavní důvod toho, že v jeho ceníku vidíme emise 87 g CO2/km místo dosavadních 38 gramů, je ve změně metodiky výpočtu tohoto čísla.
„PHEV se nadále měří s nabitou i vybitou baterií, ale změnil se tzv. Utility Factor, zjednodušeně tedy předpokládaný podíl jízdy na elektřinu. Nová metodika počítá s nižším podílem elektrické jízdy a dává větší váhu provozu se spalovacím motorem,“ vysvětluje produktové oddělení českého zastoupení značky Hyundai. „U Santa Fe činí emise při vybité baterii 162 g/km, při režimu s nabitou baterií 24 g/km a výsledná vážená hodnota je 87 g/km,“ doplňuje automobilka.
Totéž potvrzuje Toyota, jejíž model C-HR v plug-in hybridní verzi měl ještě loni papírové emise 19–20 g CO2/km, letos to však už je 47–53 gramů. „Jde o změnu metodiky počítání, která přišla s novou normou Euro 6e-bis,“ říká PR manažerka české divize Toyoty Jitka Jechová s tím, že se změna týká všech automobilek.
Norma Euro 6e-bis zavedla také testování spotřeby plug-in hybridů na 2200 kilometrech, což je téměř trojnásobné zvýšení oproti dosavadním 800 kilometrům. Platí pro nově homologovaná auta od 1. ledna 2025 a pro všechna nově registrovaná auta od 1. ledna 2026. Právě proto se až nyní ve větší míře objevují plug-in hybridy s řadovými značkami.
Lidé auta nenabíjeli
Důvodem pro tuto změnu bylo prostě to, že řada plug-in hybridů není pravidelně nabíjena a lidé s nimi jezdí jako s běžnými hybridy. Pořád to znamená nižší spotřebu benzinu oproti ryze spalovacímu autu, ale reálná spotřeba se normovanému litru, litru a půl na 100 km, o němž hovoří katalog, ani nepřibližuje.
V reakci na tento nesoulad teorie s realitou zavedla Evropská unie „bonzovací krabičky“ – jednotky OBFCM, „On-Board Fuel Consumption Monitoring“, tedy „Palubní monitorování spotřeby paliva“. Tato součást řídící elektroniky vozu zaznamenává reálnou spotřebu; součástí nově homologovaných aut je od ledna 2020, u všech nově registrovaných aut je to od ledna 2021.
„Ke změně skutečně přispěla data z palubních zařízení OBFCM, která ukázala, že PHEV jsou v reálném provozu nabíjena a používána v elektrickém režimu méně, než předpokládala původní metodika,“ doplňuje Hyundai.
Zde je nutno připomenout jistou neférovost této změny. EU založila přísnější pravidla na tom, jak se ve skutečném světě používaly plug-in hybridy v letech 2020–2024. Tehdy však většinu z nich bylo možné nabíjet jen střídavým proudem, což trvalo dvě i čtyři hodiny a vůz navíc najel na elektřinu třeba jen 30, přinejlepším 40 km.
Pro člověka, který bydlí v bytovém domě a nemá možnost nabíjet pravidelně doma nebo v zaměstnání, bylo velmi obtížné takové auto skutečně pravidelně nabíjet. Při běžné zastávce na nákup, která zabere půlhodinu, se to totiž nestihlo.
Dnes však jsou na trhu plug-in hybridy, jejichž baterie umožňují ujet i 70 či 80 kilometrů na jedno nabití, a hlavně se umí nabíjet stejnosměrným proudem nesrovnatelně rychleji. Půlhodinový nákup na jejich nabití zpravidla stačí. U těchto aut je mnohem větší šance, že je lidé budou mnohem častěji nabíjet a častěji jezdit na elektřinu prostě proto, že to bude snazší a praktičtější.
Přesto už dnes řada plug-in hybridů má papírově vyšší emise než 50 g CO2/km, takže na „elektromobilní“ registrační značku – nebo třeba výraznou slevu na dálniční známku – už člověk nárok nemá, byť by si auto pořizoval se záměrem ho co nejvíc nabíjet a skutečně jezdil s průměrnou spotřebou odpovídající emisím po 50 gramů na kilometr.
Změní se výpočet?
Jednotka OBFCM nicméně v nových autech zůstává a můžeme tak doufat, že v rámci budoucích emisních norem dojde na základě novějších dat k dalšímu přepracování metodiky výpočtu katalogové spotřeby.
Jisté změny ještě v rámci normy Euro 6 jsou v plánu už nyní, ale k lepšímu pro plug-in hybridy asi nebudou. Verze normy s názvem 6e-bis-FCM, která se chystá od ledna 2027 pro nově homologované varianty existujících aut a od ledna 2028 pro všechny nově registrované varianty existujících aut, podrobí plug-in hybridy jízdní zkoušce o délce téměř dvojnásobné oproti 6e-bis – 4260 km. To může normované emise plug-in hybridů dále zvýšit.
Co je to za nesmysl, když od 29. listopadu 2026 platí pro nově homologovaná auta norma Euro 7? Klíčový rozdíl je v tom, zda homologujete kompletně nové auto, nebo novou variantu existujícího auta. Norma Euro 6e-bis-FCM bude platit pro varianty existujících aut, tj. např. novou karosářskou variantu existujícího vozu, novou motorizaci nebo nové hnací ústrojí. Kompletně nové auto – nová generace modelu s novou platformou, nejde o facelift stávajícího modelu, ten by patřil pod Euro 6e-bis-FCM – už bude homologováno podle normy Euro 7.
Zdroj: Autorský text | foto: Hyundai | video: Marek Bednář/Auto.cz