Plug-in hybridní SUV Xiaomi SkyNomad ujedou na elektřinu víc než leckterý elektromobil
Problém se zákaznickým vnímáním dojezdu elektromobilů řeší čínské automobilky svérázně už delší dobu. BYD na dojezdu přes 1000 km u svých plug-in hybridních modelů postavil celou komunikační strategii a některé modely v Číně mají kromě velkých nádrží také obrovské baterie.
Pozadu nechtělo zůstat ani Xiaomi a svým nově představeným luxusním SUV nadělilo velké baterie, díky nimž dosahují oba zmíněné modely rekordně vysokého čistě elektrického dojezdu. Ten je samozřejmě měřen metodikou CLTC, jejíž hodnoty jsou oproti metodice WLTP přibližně o 15 až 25 % vyšší.
Dva nově představené modely na platformě Kunlun nesou název N70 a N90 a využívají sériového plug-in hybridního systému, ve kterém spalovací motor funguje jako generátor, tzv. prodlužovač dojezdu. V tomto případě jde o přeplňovanou zážehovou patnáctistovku M15DRE od společnosti Dongan s maximálním výkonem 112 kW (152 k).
Xiaomi vyzdvihlo, že spalovací motor může spalovat benzin s oktanovými čísly 92, 95 a 98. Spalovací motor nepohání kola, ale dobíjí jednu z dostupných vysokonapěťových baterií. Ta menší o kapacitě 52 kWh využívá chemii LFP a pochází od společnosti Sunwoda. Větší 76kWh NMC baterie pochází od výrobce CALB.
Právě s ní je model N70 Max díky slibovanému čistě elektrickému dojezdu až 505 km (CLTC) novým šampionem, i když jen o chlup. Konkurenční Leapmotor D19 s 80,3kWh baterií překonává o pouhých 5 km. Model D19 je navíc o poznání větší a jeho konkurentem je spíše model N90 Max, který s normovaným dojezdem 464 km obsadil třetí příčku.
Oslní ale celkovým dojezdem až 1705 km (údaj poskytnutý automobilkou Xiaomi), jelikož slibuje spotřebu pouhých 6,26 l/100 km při vybité baterii a 15.85 kWh/100 km při jízdě na elektřinu. To jsou na téměř 5,3 metru dlouhé luxusní SUV s pohonem všech kol a výkonem 310 kW (416 k) velmi slušné hodnoty. Určitě jim pomáhá relativně nízká hodnota součinitele odporu vzduchu 0,255.
Obývák na kolech
Xiaomi SkyNomad N90 Max se pyšní obrovským množstvím zajímavých vychytávek. Jedna z nich je variabilní sedmimístný interiér s uspořádáním sedadel 2+2+3. Přední sedadla lze otočit o 180° a do středového tunelu lze umístit volitelný konferenční stolek, který SkyNomad N90 promění na malý obývací pokoj či konferenční místnost.
Pasažéři v první i druhé řadě si navíc už ve standardní výbavě mohou užít 16bodová masážní sedadla s režimem beztížného stavu, samozřejmě vyhřívaná i ventilovaná. Celý interiér je potažen měkkými materiály a splňuje certifikaci kojeneckých bezpečnostních standardů OEKO-TEX.
Technologie zahrnují pokročilé funkce hlasového ovládání pomocí umělé inteligence, duální komunikační rozhraní 5G a Wi-Fi a audiosystém s 25 reproduktory a maximálním výkonem 4890 W. Součástí posuvné středové konzole je také chladnička o objemu 9 litrů (pojme až deset plechovek o objemu 330 ml).
SkyNomad N90 Max disponuje inteligentními elektricky ovládanými dveřmi, přičemž ty zadní se otevírají téměř do pravého úhlu a poskytují tak jednoduché nastupování do druhé a třetí řady. Pro ještě snazší nastupování lze připlatit za elektricky výsuvné boční nášlapy s nosností až 300 kg.
Snadným nastupováním to nekončí, platforma Kunlun totiž disponuje plochou podlahou, což znamená nadprůměrné místo i pro cestující ve třetí řadě. Vysoce integrovaný zadní koaxiální elektrický pohon uvolňuje až 145 mm vertikálního prostoru. Nezávislé zavěšení s integrovaným ramenem využívající konstrukci typu H, kde je vzduchová pružina umístěna uvnitř ramene, snížilo podlahu o dalších 37 mm.
Díky úpravám obalu vysokonapěťové baterie a integraci řídicí jednotky bylo dosaženo zcela rovné podlahy ve druhé řadě a odstranění schodu mezi druhou a třetí řadou. To zajišťuje variabilitu na úrovni těch nejlepších MPV. Od první řady sedadel až po zavazadlový prostor má celý interiér rovnou podlahu se sklonem pouhých 2,95°. Podlaha má téměř 3 metry na délku a poskytuje maximální rovnou plochu přes 4,4 m².
Xiaomi SkyNomad |
Xiaomi SkyNomad N90 Max je nejen obrovské, ale také chytře využívá veškerý prostor. I při plném obsazení v zavazadlovém prostoru zbývá prostor pro sedm 20" cestovních kufrů, zadní řady se mohou sklopit do roviny a poskytnout tak prostor na spaní – ten může v případě otočení předních sedadel čelem vzad být až 2,3 m dlouhý. Dokonce lze sedadla ve třetí řadě sklopit tak, že vzniknou sedadla orientovaná proti směru jízdy s výhledem na okolí a otevřená do zavazadlového prostoru, což Xiaomi vyzdvihuje jako ideální uspořádání pro kempování v přírodě.
Společnost Xiaomi myslí také na bezpečnost a zdůrazňuje, že 90,4 % karoserie je vyrobeno z vysokopevnostní oceli a hliníkové slitiny. Jedním z klíčových prvků nově představených SUV je boční část karoserie kolem dveří, kterou tvoří za tepla tvarovaný jednodílný prvek o délce 3,3 metru a výšce 1,5 metru. Prochází první, druhou a třetí řadou sedadel. Za tepla tvarované díly snižují hmotnost a zvyšují bezpečnost, jsou ale náročnější na opravu.
Automobilka také předvedla několik funkcí a testů, na které je hrdá, včetně dvojitého defektu plně obsazeného modelu SkyNomad N90 Max při rychlosti 160 km/h. I při současném prasknutí levé přední i zadní pneumatiky model N90 Max zachoval stabilitu při jízdě v přímém směru a bezpečně zastavil.
Zdroje: Car News China, Xiaomi