Plug-in hybridy spalují až čtyřikrát víc, než tvrdí papíry
Největší analýza reálného provozu plug-in hybridů ukazuje zásadní rozpor mezi papírovou a skutečnou spotřebou. Vozy, které mají podle homologace jezdit za litr a půl, v praxi často spalují čtyřnásobek. Můžou za to však řidiči, nikoliv auta samotná.
Plug-in hybridy mají být elegantním mostem mezi spalovacím motorem a elektromobilem. Kombinace baterie a klasického motoru slibovala nízké emise, minimální spotřebu a pohodlí bez obav z dojezdu. Homologační cyklus WLTP skutečně vykresluje působivý obrázek, většina těchto aut má oficiální spotřebu mezi 1,0 až 1,7 litru na 100 kilometrů.
Rozsáhlá analýza německého výzkumného institutu Fraunhofer ISI, která pracovala s daty téměř milionu plug-in hybridů registrovaných v Evropské unii v letech 2021 až 2023, však ukazuje jiný příběh. Reálná průměrná spotřeba se pohybuje kolem šesti litrů na sto kilometrů.
Jinými slovy: místo úsporného „litru a půl“ je to v běžném provozu spíš čtyřnásobek. Plug-in hybridy tak v praxi spalují zhruba třikrát až čtyřikrát více paliva, než naznačují oficiální údaje. A nejde o laboratorní detail, ale o rozdíl, který má zásadní dopad na emise CO2 i na smysluplnost dotací.
Homologace vs. realita
Homologační cyklus WLTP totiž vychází z ideálního scénáře: vozidlo startuje s plně nabitou baterií a významná část jízdy probíhá v elektrickém režimu. Výsledná kombinovaná spotřeba je pak aritmetickým průměrem, který předpokládá vysoký podíl kilometrů v čistě elektrickém režimu.
V realitě ale mnoho řidičů baterii nenabíjí pravidelně. U firemních vozů, které tvoří velkou část trhu s plug-in hybridy, je tento jev obzvlášť častý. Auto pak funguje převážně jako klasický hybrid, jen s vyšší hmotností kvůli baterii. Spalovací motor se zapíná častěji a na delších trasách přebírá hlavní roli.
Reálné emise CO2 jsou tak několikanásobně vyšší, než jaké vycházejí z laboratorních testů. Papírově mají plug-in hybridy produkovat jen zlomek emisí oproti konvenčním vozům, v praxi je rozdíl mnohem menší.
Plug-in se vyplatí jen někomu
Pokud řidič pravidelně dobíjí a většinu každodenních jízd absolvuje na elektřinu, může plug-in hybrid skutečně fungovat velmi efektivně. Pro krátké dojíždění po městě dává tento koncept smysl nejen technický, ale i z hlediska emisí či nákladů na palivo.
Problém je systémový. Emisní normy, daňové úlevy i flotilové cíle automobilek vycházejí z laboratorních hodnot. Ty však předpokládají způsob používání, který se v masovém měřítku nepotvrdil. Jinými slovy, plug-in hybridy jsou technicky schopné jezdit za katalogová čísla spotřeby benzinu, i za méně, vyžaduje to ale pravidelné nabíjení.
Debata o budoucnosti plug-in hybridů se proto stále více soustředí na úpravu metodiky měření a na přísnější pravidla, která by zohlednila reálné provozní chování. Pokud mají tyto vozy plnit roli přechodové technologie, musí jejich přínos odpovídat tomu, co se skutečně děje na silnicích.
Nové studie tak potvrzení dlouhodobé podezření: mezi tabulkovou a skutečnou spotřebou plug-in hybridů je propast. A čím více jich jezdí na silnicích, tím důležitější je tuto propast nepřehlížet.
Zdroje: Electrek, Fraunhofer ISI, The Guardian, Transport & Environment