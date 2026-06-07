Plyn a nafta v jednom. Volvo představuje zbrusu nový motor
Nová generace řadového šestiválce Volvo o objemu necelých 13 litrů je totožná ve verzi spalující naftu i zemní plyn. Je výkonnější i úspornější a v určitých situacích dokáže snížit emise CO2 až o 100 %.
Vznětové řadové šestiválce ohromných objemů jsou hybateli nákladní automobilové dopravy. Jakkoliv by se mohlo zdát, že na nich už nic moc vylepšit nejde, pořád to není pravda. Ukazuje to Volvo Trucks, které přichází se zcela novým třináctilitrem.
Nový vznětový motor s označením D13 pro verzi spalující naftu a G13 pro verzi na LNG (zkapalněný zemní plyn) nahrazuje tři různé motory, dosavadní D11, D13 v obou verzích a G13. Znamená to zjednodušení, a tím i zlevnění výroby. Nový motor také plní nové nařízení o hlukových limitech nákladních aut, které v EU vstoupí v platnost od července 2027.
Obě verze motoru, naftová i plynová, jsou až na některé díly totožné. Mají turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek, motorovou výfukovou brzdu, vrtání 131 mm, zdvih 158 mm – to znamená objem 12.777 cm3 –, stejné pořadí zápalů a stejný kompresní poměr 20:1. Rozdílný je systém vstřikování paliva a písty – to je všechno.
Blok motoru i hlava válců jsou silnější a lehčí, vyrobené z odolnější litiny. Umožňují také větší tlaky ve válcích, což znamená lepší efektivitu. Diesel má nové písty, jejichž horní strana vytváří jakousi „zdvojenou vlnu“ plamene po vstřiku nafty. O rozdvojení se stará menší výstupek; píst pro plynovou verzi motoru tenhle výstupek, a tedy ani „zdvojenou vlnu“, nemá.
Zmíněná motorová výfuková brzda má nově až 470 kW a je umístěna před turbodmychadlem. Má podobu dvou klapek, které se v případě potřeby zpomalení uzavřou. Vyšší je nejen maximální výkon (o 40 kW) oproti dosavadnímu motoru D13 I-Save Turbo Compound, nýbrž je výkon motorovky lineárně vyšší v celém spektru otáček od 900 až po 2300. V otáčkách okolo 1300 ot./min-1 je výkon vyšší dokonce až o 90 kW.
Stejně tak je ve všech otáčkách vyšší výkon i točivý moment, srovnáme-li dosavadní D13 eSCR o 540 koních a novou nejvýkonnější verzi D13 VGT, nabízející 560 koní. Kromě toho je rozsah otáček nejvyššího výkonu širší, 1350–1700 ot./min-1 oproti dřívějším 1450–1700 ot./min-1. Díky vyššímu výkonu není nutné tak často řadit a větší podíl kopců kamion vyjede na vyšší kvalt.
|Nový motor Volvo D13/G13 VGT
|Konfigurace
|řadový vznětový šestiválec, čtyřventilová hlava
|Vrtání × zdvih
|131 × 158 mm
|Zdvihový objem
|12.777 cm3
|Kompresní poměr
|20:1
|Výkonové varianty
|D13 VGT
|G13 VGT
|279 kW (380 k)/1800 Nm
|309 kW (420 k)/2400 Nm
|309 kW (420 k)/2400 Nm
|338 kW (460 k)/2600 Nm
|338 kW (460 k)/2600 Nm*
|368 kW (500 k)/2800 Nm
|368 kW (500 k)/2800 Nm*
|411 kW (560 k)/2900 Nm
|* - dostupný i ve verzi schopné spalovat 100% bionaftu
Volvo nám nový motor představilo v Göteborgu spolu s testovací jízdou nové generace elektrického pohonu. (Nový motor se zatím sériově nevyrábí, takže jsme ho vyzkoušet nemohli.) Motor má čtyři ventily na válec a v jedné z animací jsem si všiml, že na rozdíl od běžných řadových šestiválců to není tak, že by všechny ventily na jedné straně byly sací a na druhé straně výfukové.
Místo toho jsou na každém válci dva přední ventily sací a dva zadní výfukové – nebo naopak, přesně si to už nepamatuji, ale to není podstatné. Jde o to, že z každého výfukového ventilu mají plyny jinak dlouhou cestu k lopatkám turbínového kola dmychadla. Ptal jsem se proč, jestli jde o lepší vyplachování spalovací komory, anebo jestli to je třeba jen chyba v animaci. Důvod je však jednodušší – jde o to, že všech 24 ventilů ovládá jedna vačková hřídel. A ta hřídel není na středu hlavy válců, nýbrž je posunutá o trochu do strany. Takovéto uspořádání ventilů tedy znamená jednodušší konstrukci ústrojí vahadel a zdvihátek.
Vznětový plyňák?!
Píšu, že verze motoru na plyn i naftu jsou totožné až na pár detailů. To znamená, že oba motory jsou vznětové; verze G13 nepoužívá zapalovací svíčku k odstartování spalování směsi, jako plynové motory některých jiných výrobců náklaďáků. Místo toho vstříknou ve správný moment do spalovací komory trochu nafty, která se vznítí a zažehne tak zbytek jejího obsahu, kterým je směs plynu se vzduchem.
Znamená to sice, že kromě plynu motor spotřebovává i naftu, ovšem té není moc (zhruba 1 l/100 km). Bylo k tomu potřeba vyvinout nové „dvojité“ vstřikovače, které po vnějšku pouští do spalovací komory plyn a vnitřkem vstřikují malé množství nafty.
Důvod v takovéto konstrukci je prostě ten, že principiálně je Dieselův cyklus efektivnější a úspornější než Ottův. Bonusem je, že oproti dřívějšímu plynovému třináctilitru vzrostl točivý moment až o 300 Nm v závislosti na verzi; tabulka odhaluje, že ho je stejně jako v odpovídajících naftových verzích nového motoru. Stejně výkonná, tedy až 470 kW, je i motorová brzda, stejný bude i servisní interval. Ten zatím není stanoven, motor se ještě nevyrábí, ale můžeme očekávat něco jako 100 tisíc kilometrů, podobně jako dosud.
Má to smysl, když naftu koupíte na každém rohu, ale čerpacích stanic na LNG zas tolik není? Po stránce emisí CO2 rozhodně ano. Motor G13 má potenciál snížit emise CO2 z provozu až o 100 % v případě použití bio-LNG, tedy biometanu vzniklého z organického odpadu. Podle porovnání Volva je tak lepší než elektropohon, i pokud elektřina pro něj vzniká z obnovitelných zdrojů; tam je redukce emisí CO2 o 95 %. Na třetím místě je vznětový motor při spalování HVO s redukcí až 90 %.
Obě varianty nového motoru se začnou vyrábět později v letošním roce a obě budou spojeny s robotizovanou převodovkou I-Shift, která byla rovněž vylepšena. Je odolnější, řadí rychleji a zvládne až 2900 Nm. Dostala elektronické čidlo hladiny oleje, které před jízdou řidiči řekne, zda není třeba dolít olej, a také je tu upravený systém I-Roll, tedy de facto stop-start pro kamion.
Výsledkem má být snížení spotřeby paliva až o 4 %. Na papíře to nevypadá jako mnoho, u nákladních aut je to však velké zlepšení. Jak to bude ve skutečnosti, zjistím, až se dostanu za volant.
Zdroj: Autorský text | foto: Marek Bednář/Auto.cz, Volvo Trucks