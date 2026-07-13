Po barchettě i kupé. Italská značka Mignatta slibuje osmiválec v novém
Italská placka Mignatta Rina s osmiválcem, samosvorem a manuálem bude k mání i ve verzi kupé. Automobilka ho poodhalila skicami jen chvíli předtím, než slibuje odhalit barchettu na Festivalu rychlosti.
Italská značka Mignatta možná nemá věhlas Maserati, ale to neznamená, že její produkty nevypadají lákavě. Před víc než rokem představená barchetta jménem Rina má osmiválec, manuální převodovku a samosvorný diferenciál. A očividně o něj je zájem, jinak by automobilka nepředstavovala plány na kupé.
Ty mají zatím formu pouze designových skic, ale jednak je na ně opravdu radost pohledět a jednak můžou okruh zájemců o auto, které nebude mít téměř nikdo jiný, rozšířit i o ty lidi, kteří vyžadují trochu víc praktičnosti. Barchetta totiž nemá ani přední sklo, natož nějakou natahovací střechu; kupé naproti tomu je prostě kupé, takže bude použitelné i v dešti.
Zmíněná V8 je pětilitrem Coyote z Fordu Mustang. Doznal však úpravy od firmy Italtecnica Engineering, které podle dostupných informací zvýšily jeho výkon ze standardních 459 koní někam k pěti stovkám. Zda je tu toho z mustangu víc, tedy zda odtud pochází i manuální šestikvalt a samosvor, zatím není jasné.
Detaily pohonu jsou u tohoto auta, které je očividně zaměřené na nadšence, samozřejmě nejdůležitější. Za povšimnutí však stojí také karbonové panely za předními koly barchetty a na dalších místech, stejně jako orámování tachometru a dalších částí palubní desky z frézovaného hliníku.
Co zatím není na světě, jsou ceny riny ani coby barchetty, natož kupé – to se světu ukázalo zatím jen na ilustracích. Otevřenou verzi však automobilka plánuje odhalit na goodwoodském Festivalu rychlosti.
zdroj: Carscoops | foto, video: Automobili Mignatta