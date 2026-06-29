Po kombíku ani hatchback. Hyundai i30 nedostane přímého nástupce
Hyundai i30 nedostane nástupce ani ve variantě hatchback, potvrdilo české zastoupení značky. Chystá se větší model, který ale přímou náhradou za i30 nebude. V Česku jich ale bude k dispozici ještě hodně.
Evropský šéf Hyundai Xavier Martinet se před několika dny nechal slyšet, že i30 ve verzi kombi nedostane nástupce, protože o kombíky ve světě není dostatečně velký zájem. Podle zprávy webu Autocar však ani hatchback nemá budoucnost jistou, protože se na něm nedá dost dobře vydělat.
„Historicky je to spíš flotilové vozidlo a tam nejsou tak velké zisky,“ cituje web Martineta. „Když to sečtete, jako obchodní model to není příliš slibné,“ dodal manažer, a pokračoval, že odpovědi „můžou být trochu šiframi, ale v určitém momentu si musíme ujasnit, kdy přestat a jak udělat příští generaci“.
Jistota, že i30 skončí, z jeho slov tedy nevyplývá. Ne že by neměla komu konkurovat – k mání je Volkswagen Golf, Opel Astra, Peugeot 308 a pořád i Škoda Scala – ale řada kompaktů už se do věčných lovišť odebrala. To například Ford Focus či Renault Mégane.
Technika přitom k dispozici je – sesterská Kia čerstvě představila nový hatchback a kombi K4, takže rozhodnutí opustit tradiční segment C trochu zvedá obočí. S dotazem, jak to do budoucna vypadá, jsme se tedy obrátili na české zastoupení značky.
Jeho PR manažer David Pavlíček odpověděl, že současná i30 se bude vyrábět minimálně do konce roku 2027, možná i poté, v roce 2028. To je podle něj prozatím předmětem jednání a plánování. „V každém případě počítáme s tím, že jakmile výroba opravdu skončí, v prodeji bude model déle, protože se vzhledem k jeho popularitě na českém trhu dostatečně předzásobíme na sklad,“ dodal.
Že i30 skončí bez nástupce, však potvrdil: „Přímý nástupce i30 momentálně v plánu není.“ Český trh má nicméně v dohledné době uvítat nový model, který rozšíří nabídku značky na pomezí segmentů C a D. Nebude to nástupce i30, bude patrně větší a nějakou dobu budou na trhu figurovat oba modely společně.
Bude to čerstvě odhalená nová generace modelu Elantra, byť zatím v jihokorejské verzi s názvem Avante? Zdá se to pravděpodobné, ale to můžeme pouze spekulovat, potvrzení nemáme.
A konečně, co se zákazníky i30, kteří nechtějí větší auto? „V tomto segmentu spíše bude pokračovat přirozený přechod zákazníků k SUV, což je dlouhodobý trend,“ myslí si Pavlíček. Letos a příští rok se mají představit modernizace a nové generace současných modelů Bayon, Kona a Tucson, které tomuto přechodu mají pomoci.
Zdroj: Autorský text/Autocar | foto: archiv | video: Marek Bednář/Auto.cz