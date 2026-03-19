Po krachu v Polsku zamíří Leapmotor s výrobou do Španělska. Místo má už vybrané
Leapmotor nabírá v Evropě tempo a po nepovedené epizodě v Polsku už vyhlíží novou výrobní základnu. Ve hře je přesun do Španělska, který by značce mohl otevřít cestu k silnější pozici na západních trzích.
Čínský Leapmotor, který má pevné vazby na skupinu Stellantis, měl na evropském trhu loni rekordní rok růstu. Podařilo se mu vykázat čistý zisk v přepočtu na 1,66 miliardy korun. Globální export ve srovnání s rokem 2024 vzrostl téměř pětinásobně z 13.726 aut na 67.052 kusů. Celkově je teprve druhou čínskou nastupující značkou, která dosáhla celoroční ziskovosti.
Pro svou další expanzi, zejména na západní trhy, hledá novou výrobní destinaci. Leapmotor měl krátké působení v polské továrně Stellantisu, ovšem jeho počínání lze hodnotit jako fiasko. Leapmotor se Stellantisem tam v továrně v Tychách rozjel montáž malého elektromobilu T03 z dílů dovážených z Číny, přičemž sériová výroba měla navázat v průběhu roku 2024. Právě Polsko mělo být první evropskou základnou značky, jenže situaci zkomplikovala obchodní politika.
Varšava totiž podpořila unijní cla na čínské elektromobily, po čemž padl plán vyrábět v Tychách i druhý model B10. Následně skončila také samotná montáž T03, kterou Stellantis ukončil k 30. březnu 2025.
Nyní se do hledáčku dostává španělský podnik Stellantisu v Zaragoze. Ten by se mohl stát exportní branou na západní trhy. Od října by zde měla naběhnout výroba modelu B10, který už sice je nabízen v Evropě, ale zatím se dováží z Číny. V portfoliu níže umístěný hatchback B05 by zde mohl zakotvit v příštím roce. Leapmotoru to usnadní orientaci v evropských předpisech a celních výjimkách. Stellantisu na oplátku poskytne svou elektromobilní techniku pro vývoj dalších modelů.
Zdroj: Bloomberg, Carscoops, Leapmotor, Stellantis | Video: Leapmotor