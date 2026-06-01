Po Měsíci budou zase jezdit auta. NASA představila nová lunární vozidla za miliardy
Že se lidé v blízké době vrátí na povrch Luny, přirozené oběžnice naší planety, se ví už nějaký čas. Spolu s nimi se na Měsíc vydají také nová lunární vozidla, která nedávno představila NASA.
Prvním vozidlem, které jezdilo po Měsíci, byl sovětský Lunochod. Na jeho povrch jej dopravila automatizovaná sonda Luna. Šlo o dálkově řízené, tedy v podstatě robotické vozidlo, které na povrchu Měsíce sbíralo vzorky. Ty byly následně zmíněnou sondou dopraveny na Zem.
Druhé vozidlo na povrchu Měsíce již můžeme označit za klasické auto. Jednalo se o Lunar Roving Vehicle (LRV) vyvinuté firmou Boeing pro trojici posledních misí Apolla, tedy 15 až 17. Další účinkování LRV na Měsíci utnuly škrty v někdejším americkém rozpočtu pro NASA, které výrazně zkrátily program Apollo (původní plány počítaly s misemi Apollo 20 a více). Důvodem škrtů byla extrémní finanční zátěž a také skutečnost, že veřejnost ztratila o program Apollo postupně zájem.
Od roku 1972 zůstal Měsíc opět mrtvou planetou. Od té doby se už mnohokrát mluvilo o návratu lidí na jeho povrch, ovšem konkrétní podobu začala mít celá záležitost až v roce 2017, kdy byl zahájen projekt Artemis. Ten přímo navazuje na Apollo, avšak přirozeně má větší cíle i s ohledem na vývoj techniky. Vždyť od posledního letu v rámci Apolla 17 uplynulo v době zahájení projektu Artemis 45 let.
Letos v březnu se pozemšťané konečně opět vydali k Měsíci v lodi Orion v rámci mise Artemis II. Jde o první stupeň, kdy bude do několika let následovat opět přistání na Měsíci. A nejen to, mluví se o vybudování trvale obývané základny coby startovního můstku k dalším, mnohem náročnějším misím, které by měly vyvrcholit přistáním lidí na Marsu. To je ale samozřejmě nesrovnatelně náročnější úkol.
Už nyní ale známe vozidla primárně připravená pro jízdu po měsíčním povrchu v rámci misí Artemis. Obecně se jim říká LTV (Lunar Terrain Vehicle). Před časem NASA vyhlásila tendr na vývoj a výrobu takových vozidel, přičemž z nabídky předložené zejména domácím průmyslem vybrala dva vozy. Pilotované lunární vozidlo (CLV-1) od společnosti Astrolab a vůz Pegasus od firmy Lunar Outpost. Druhé jmenované auto využívá elektrifikaci od firmy General Motors a jezdí na speciálních pneumatikách Goodyear.
Každé z uvedených vozidel je určené pro dva astronauty a váží kolem jedné tuny. Jeho parametry jsou pozoruhodné. Nejvyšší rychlost je 6 mph (9,6 km/h), což je zhruba rychlost klusu průměrně zdatného běžce. Vozy také zvládnou stoupání až 20 stupňů a cena jednoho činí astronomických 220 milionů dolarů, tedy téměř 4 a půl miliardy korun. Vůz by měl být schopný fungovat spolehlivě přibližně rok. Tedy v podmínkách panujících na Měsíci, jež jsou výrazně odlišné od těch na Zemi. Právě to vysvětluje astronomickou cenu.
Z deseti je rok
Přitom původně NASA požadovala u LTV životnost deset let. Ještě v roce 2024 byly požadavky na vytvoření mnohem výkonnějšího vozu. Změna požadavků NASA přišla se změnou vedení, kdy se do funkce jejího administrátora postavil Jared Isaacman.
Důvodem pro redukci požadavků na lunární vozidla byla snaha zkrátit jejich vývoj. Ostatně uchazeči, kteří se zapojili do tendru agentury NASA, měli na předložení svých návrhů pouhých několik měsíců. Už dříve ale vyvíjeli LTV, takže šlo pouze o to již navržená auta zjednodušit.
Místo toho, aby NASA čekala na představení dražšího vozidla, jež by nebylo k dispozici dříve než v roce 2030, slevila ze svých nároků, takže vozidla mohou být k dispozici o dva roky dříve. Tedy už za dva roky. Tedy v době, kdy je naplánováno první přistání výsadkového modulu na Měsíci v rámci programu Artemis.
Už nyní ale může NASA lunární vozidla zkoušet v rámci cizelování požadavků na ně. Plány jsou totiž skutečně velkolepé a počítá se nejen s přistáním astronautů, ale také s velkým množstvím bezpilotních létajících prostředků.
Už koncem tohoto roku začne program, ve kterém budou na Měsíc dopravovány různé technické prostředky. Na úvod jsou v plánu celkem tři mise. Tohle bude v režii soukromých dodavatelů, z nichž vyhrála raketová firma Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose. Vybavení bude dopravováno přistávacím modulem Blue Moon Mark 1. Stejný modul bude přepravovat v roce 2028 na Měsíc také měsíční vozidla. Ta tudíž už nepoletí s lidmi v servisním modulu lunární lodi Orion, jako tomu bylo za dob programu Apollo.
Zdroj: webové stránky NASA, server Jalopnik, Wikipedia