Po Porsche Ferrari? Čínské automobilky si našly nový vzor pro kopie
Na nedávném autosalonu v Pekingu se ukázalo, že nejpopulárnějšími vzory kopírování jsou dnes vozy Porsche a Land Rover. Teď je už jisté, že brzy se přidá také Ferrari Purosangue. To se na čínském trhu dočkalo už druhé kopie.
Čínské automobilky se sice výrazně zlepšily kvalitou i prezentací, některé zvyky z nich ale vymlátit nejde. Především kopírování designu, které Číňané prostě dělají okatěji než kdokoliv jiný. Ostatně každý, kdo Čínu navštívil, asi pochopil zvláštní součást tamní mentality – když to funguje sousedovi, udělám to úplně stejně i já hned vedle něj.
V čínských městech tak najdete ulice zaměřené na prodej jednoho druhu zboží, celé čtvrti vyrábějící stejný produkt, nebo i celá města zaměřená na jedno odvětví. Podobný trend se dá vysledovat i u automobilek, které na popularitu jednoho modelu konkurence reagují rychlým uvedením vlastní kopie.
Poznává to i Xiaomi, které má dnes dva modely. Nejprve slavilo úspěch se sedanem SU7, který se silně inspiroval u Porsche Taycan. Uveden byl před třemi roky, dnes je už na čínském trhu několik kopií od domácích značek. Nově to čeká SUV Xiaomi YU7, což je zase čínská variace na Ferrari Purosangue.
Prodejně je totiž velmi úspěšné a okupuje přední žebříčky tabulek. Další trend kopírování je tedy jasně daný a první ukázku toho uvedla prémiová značka koncernu Dongfeng. Voyah Passion S svou inspiraci vůbec nezastírá, z profilu je téměř identický jako Xiaomi a velmi se tedy podobá i Ferrari Purosangue. S délkou 5050 mm o kousek přerůstá oba starší modely.
Více invence je vidět na přídi, kde jsou podobná světla, ale spojená svítící linkou. Vzadu se Voyah podobá spíše Ferrari než Xiaomi a nechybí zde ani velký karbonový spoiler na víku kufru. Celé auto je ostatně na Voyah netradičně laděno do velmi sportovního stylu, což podtrhuje i rudá barva a černé doplňky karoserie.
Interiér se zatím neukázal, ale to dnes ani není třeba, všechny čínské vozy jej mají stejně totožný. Základní varianta má pohon zadních kol a výkon 300 kW, čtyřkolka přidává 175kW elektromotor vpředu a kombinovaný výkon je tak 475 kW. Pro srovnání, vrcholná verze standardního Xiaomi YU7 má 508 kW a verze GT 738 kW. Architektura má 800V napětí a baterie jsou LFP, kapacita zatím nebyla potvrzena.
Značka Voyah je dnes aktivní i v Česku, kde ji prodává slovenská firma Plastonic. V nabídce je i model Passion, což je ale nesouvisející plug-in hybridní sedan. Ten se loni dočkal také luxusnější protažené verze nazvané Passion L. U novinky je pravděpodobné, že se objeví i u nás.
Navíc by se zde mohla i vyrábět, Dongfeng totiž navázal spolupráci s koncernem Stellantis. V rámci společného podniku by se měly vozy Voyah montovat v továrně ve francouzském Rennes a Stellantis bude zodpovědný za jejich prodej na evropském trhu. Jaké konkrétní modely ale budou v nabídce, zatím nebylo zveřejněno.
