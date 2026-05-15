Po rotujícím displeji přichází posuvný. Uchytí se? Prozradí to Omoda 7 Noble Tech
Čínské automobilky se nebojí experimentovat s technologiemi. Pro automobilku BYD byl typický rotující centrální displej, jehož využití bylo sporné. Využít centrální displej pro spolujezdcovu zábavu je další pokus o inovaci.
Společnost Omoda uvádí na britském trhu novou nejvyšší specifikaci Noble Tech pro rodinný crossover segmentu C s názvem 7 SHS-P. Ve Velké Británii navíc za příplatek v přepočtu kolem deseti tisíc korun oproti dosud vrcholné specifikaci Noble. Čím je speciální?
Jak naznačuje název výbavy, přidává několik zajímavých technologií. Tou první je možnost dálkově zaparkovat pomocí klíčku od vozidla. Toto není nic nového a technologie značkou označená Remote Parking Assistance by za samostatný článek nestála. Přišlo s ní už BMW řady 7 (G11) představené v roce 2015, načež se rozšířila do mnoha vozů včetně mainstreamových značek.
Zajímavé je však usazení centrálního displeje infotainmentu na kolejnice, díky kterým je možné ho zcela přesunout před spolujezdce. Sám o sobě slibuje dobré parametry: úhlopříčka 15,6" odpovídá standardní velikosti notebooku a rozlišení 2.5K slibuje čistý obraz. Celá obrazovka je navíc pouze 12,7 mm tlustá.
Obrazovka se posouvá elektronicky na vyžádání, stačí čtyřmi prsty přejet po obrazovce na tu stranu, kam zrovna chcete obrazovku odsunout. Celý pohyb trvá necelých 10 sekund. Využití? K systému je možné propojit například herní ovladač, dalo by se tak například při nabíjení trávit čas hraním her, sledováním filmů a videí a podobně.
Dle dostupných informací by systém měl fungovat i za jízdy, mohlo by tedy jít o způsob, jak snížit (nebo možná zvýšit) míru rozptýlení řidiče. Dle dostupných informací totiž obrazovka nedisponuje žádnou technologií, která by zamezila řidiči vidět zobrazovaný obsah.
Kromě zábavy a multimédií je na obrazovce možné také ovládat základní funkce vozu, ale pro případ, že si obrazovku spolujezdec „uzme“ pro sebe, je možné teplotu a několik dalších funkcí ovládat také fyzickými ovladači na středové konzoli. Na vše ostatní se hodí čtyřzónový hlasový asistent, který pozná, který pasažér mluví, a následně pokyn provede pouze pro něj.
Pod kapotou modelu Omoda 7 SHS-P najdeme plug-in hybridní pohonnou jednotku kombinující čtyřválec o objemu 1,5 litru s jedním elektromotorem a baterií o kapacitě 18,3 kWh. Výkon systému dosahuje dvou set koní a točivého momentu 365 Nm. Není nejrychlejší, z 0 na 100 km/h zabere 8,4 sekundy, ale čistě na elektřinu ujede až 90 km.
Zdroje: Omoda, AutoExpress, Cars2 Limited