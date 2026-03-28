Po sbírce Magnuse Walkera se jen zaprášilo. Prodalo se vše a ceny předčily očekávání
Milovník vozů Porsche Magnus Walker dražil část své sbírky. Aukce ukázala, že ke skvělým výsledkům auta stuttgartské automobilky nemusejí být ve zcela originálním stavu. Prodaly se totiž všechny položky aukce, navíc za ceny přesahující ty odhadní.
Magnus Walker je britský módní návrhář, kterého pohltil svět automobilky Porsche. Z pohledu sběratelství a světa Porsche, kde vše bývá dokonalé, je jeho sbírka unikátní. Má rád patinu, nenapodobitelnou historii a různé estetické úpravy. Jak to tak ale bývá, občas je potřeba se některých kusů vzdát, aby bylo místo pro pořízení nových. Walker k tomu využil aukční síň RM Sotheby’s a po jeho vozech se jen zaprášilo.
A nejen po nich, dražily se také různé rekvizity, náhradní díly a hračky. Nejdražším kouskem se stalo Porsche 911 S z roku 1967, které si Magnus Walker také upravil podle sebe. Auto vlastněné od roku 2009 osadil koly Fifteen52, kapotou v kontrastní barvě a originální šestiválcový motor typu boxer se dočkal zvětšení objemu z původních dvou litrů na konečných 2,3 litru.
Aukční síň jeho hodnotu odhadovala mezi 150 a 200 tisíci dolary. Nakonec se však tento exemplář prodal za překvapivých 308.000 dolarů (6,57 milionu korun). Někdo zaplatil 7500 dolarů (160 tisíc korun) za plechovou ceduli s ošklivým káčátkem a sbírka devíti sběratelských modelů přišla výherce na 4200 dolarů (90 tisíc korun).
Nejlevnější položka? Sada pístů pro Porsche 911 stála pouhých 48 dolarů, tedy zhruba tisíc korun, což zní jako příznivá cena, ať už budou využity k opravě nějakého motoru, nebo jen jako dekorace. Na aukci se ale dalo pořídit i dobře, například set stavebnice Lego Technic modelu 911 GT3 RS vyšel výherce pouze na 810 dolarů, tedy přibližně 3/4 běžné prodejní ceny. A navíc byl podepsaný samotným Magnusem Walkerem.
Lego pro dospělé i celá auta
Chcete si hrát, ale na Lego se cítíte moc staří? I pro vás bylo v aukci několik položek, z nichž nejzajímavější byla sbírka dílů potřebných k sestavení vlastní pojízdné 911. Soubor dílů se pod názvem „Urban Outlaw Starter Kit“ vydražil za 66 tisíc dolarů (skoro 1,5 milionu korun).
Kromě základu ve formě karoserie modelu 911 L z roku 1968 jste v něm mohli najít dlouhý blok dvoulitrového motoru z modelu 911 S, vzácnou pětistupňovou převodovku z prvních let výroby tohoto modelu a také třeba charakteristický volant Momo včetně tlačítka klaksonu ve stylu „outlaw“. „Máte příležitost postavit si svůj vysněný hot rod,“ komentoval Walker položku, která dle jeho slov byla z celé aukce nejzajímavější.
Porsche 911 Urban Outlaw Starter Kit (1968) |
Kompletních vozů se prodávalo celkem 16 a bylo z čeho vybírat. Zajímavé byly modely s motorem vpředu včetně rozšířené 924 Turbo „Holbert Racing“ nebo naopak vrcholné 911 Turbo ze stejné doby. Konkrétní prodané také přesáhlo původní odhad a prodalo se za 203.000 dolarů (4,3 milionu korun). Ceně neuškodila ani renovace a změna laku karoserie do nádherného odstínu Minerva Blue.
Aukce byla opravdu nádhernou přehlídkou různorodosti značky, o které se často říká, že její vozy vypadají stále stejně. Opravdu zajímavý kousek představovala verze 911 s krátkým rozvorem z počátku výroby, stejně jako velmi raritní model 911 GT2 s vysokou a velmi individuální specifikací. Ve své době nejvýkonnější model někdo speciálně objednal s celokoženým interiérem v odstínu Natural Brown a v nenápadné černé barvě exteriéru.
Celá sbírka o 160 položkách se nakonec prodala za více než 2 miliony dolarů (43 milionů korun). Díky kvalitním fotogaleriím aukční síně a zajímavému příběhu ke každému z aut doporučujeme podívat se na webové stránky aukce Outlaw Collection. Strávit se tím dá spousta času a vy nám potom do komentářů můžete napsat, jaká položka vás zaujala nejvíce.
Zdroj: RM Sotheby’s