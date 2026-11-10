Podcast Auta Martina Vaculíka o cvičení pro řidiče: Co dělat, aby záda nebolela a tělo netloustlo?
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Vždy se snažím, aby i případná reklamní spolupráce byla pro vás zábavná a něco vám přinesla. U minulého videa o domácí posilovně Speediance Gym Monster 2 jsem špatným herectvím odváděl pozornost od tématu, které je závažné. Kdo jezdí hodně autem nebo sedí většinu pracovní doby u počítače, měl by cvičit.
Myšlenka domácí posilovny, která odpor netvoří závažími, ale na elektromagnetickém principu, se mi upřímně líbí. Je tichá, lehká, můžete ji složit a přesouvat po bytě, i když pro ni nemáte stálé místo. Vaše cvičení hodnotí, počítá, vymyslí vám trénink na míru nebo si ho můžete sestavit sami. Přesto byste měli vědět, jak na to.
Do podcastového studia jsem si pozval trenérku fitness Hanu Lepšíkovou a Leoše Podrázkého ze Speediance. Řeč byla o nejčastějších problémech řidičů a o tom, jakými cviky je kompenzovat. Řešili jsme, jak často musíte cvičit a jak dlouho, aby to mělo efekt.
Často slýcháme, že opravdová síla není od cvičení, ale z pořádné práce. A že svaly z posiloven, i těch domácích, jsou nefunkční. Sám dobře vím, že je to blbost. Do roku 2010 jsem cvičil a cítil se perfektně. Po operaci břicha však už cvičit nesmím, a byť se starám o velký pozemek, dělám dříví na zimu pro celý barák, kopu a stavím, tak silově pouze chřadnu a pořád něco bolí. Jak ale na cvičení, když po práci už není dost sil? Jaký cvik si může udělat i řidič kamionu při bezpečnostní přestávce? Je potřeba cvičit do selhání, nebo stačí nižší zátěž?
Abych byl jen tlustý, ale ne strašně tlustý, chodím běhat. S hmotností 103 kg však kolena logicky trpí a běžecké boty si vůbec nemůžu kupovat, protože stojí hodně peněz a já je zničím ani ne za půl roku. Prostě je úplně rozšlapu. Existovalo by nějaké bezpečnější a šetrnější kardio?
Jak vypadám, je mi už jedno, ale zemřít na infarkt nechci minimálně do doby, dokud mám vyživovací povinnost. Pokud vás také bolívají při dlouhém řízení záda, tloustnete a celkově se sebou chcete něco dělat, pusťte si dnešní podcast, byť není o autech.
Zdroj: Autorský text