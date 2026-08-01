Podivné Mitsubishi Flying Pug míří do aukce. Je vzácnější než spousta supersportů
Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug vzniklo jako tovární retro experiment pro japonský trh. Pod zvláštní karoserií zůstalo malé SUV s motorem o objemu 1,1 litru, automatem a pohonem všech kol.
Některá auta jsou vzácná proto, že mají slavný motor, závodní historii nebo výkon, kvůli kterému se o nich mluví ještě po dekádách. Mitsubishi Pajero Junior Flying Pug je však úplně jiný případ.
Není rychlé, není krásné a na první pohled ani nevypadá jako něco, co mohlo projít schválením velké automobilky. Jenže právě to je na něm nejlepší. Flying Pug není domácí přestavba ani výtvor malé karosárny, ale skutečný tovární projekt Mitsubishi.
Flying Pug vznikl na základech Pajera Junior. To bylo malé japonské SUV vyráběné v letech 1995 až 1998 a stálo mezi ještě menším Pajerem Mini a klasickým velkým pajerem. Do světa kei cars mělo blízko hlavně rozměry, technicky do něj ale nezapadalo kvůli větším rozměrům i objemu motoru.
A právě na tomto základu Mitsubishi postavilo jednu z nejpodivnějších verzí své historie. Flying Pug dostal přepracovanou příď i záď, kulaté světlomety, chromovanou masku, retro kola a tvary, které měly připomínat starší britská auta.
Dobrou zprávou je, že pod zvláštním kabátem zůstala normální technika Pajera Junior. Vpředu byl podélně uložený čtyřválec OHC o objemu 1,1 litru, 16 ventily a výkonem 59 kW (80 k) spojený s automatickou převodovkou. Dále měl přiřaditelný pohon všech kol s možností redukovaného převodu. Celkově zvenčí vypadá jako retro hračka, ale základ má mnohem poctivější, než by člověk podle prvního dojmu hádal.
Mitsubishi přitom původně neplánovalo vyrobit jen pár kusů pro sběratele podivností. Plán počítal s tisícikusovou sérií, jenže zákazníci rozhodli jinak. Nakonec se prodalo pouze 139 aut. Celé auto dobře zapadá do japonské retro vlny devadesátých let. Na domácím trhu tehdy vznikaly modely, které si s nostalgií hrály mnohem odvážněji než většina evropských automobilek. Nissan Figaro nebo výtvory značky Mitsuoka jsou známější, Flying Pug je ale možná ještě zvláštnější.
Jeden z mála vyrobených kusů se objevil v aukci Mecum Indy 2024. Šlo o auto z roku 1998 s pravostranným řízením, nájezdem necelých 117.000 km, motorem o objemu 1,1 litru a automatickou převodovkou. Nyní je u stejné společnosti další kousek, který se bude dražit 24. září v Nashvillu.
Zdroj: Carscoops, Mecum, Mitsubishi, Silodrome