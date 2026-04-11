Podmínky reklamací se v Česku brzy změní. Co to znamená pro řidiče?
Od konce letošního září začnou platit nové podmínky reklamace, které se budou týkat i některých dílů, součástek a zboží pro automobily. Budete moci získat třeba o rok delší záruku než doposud. Na co máte nově nárok? A jak se nenechat odbýt nepoctivými prodejci?
Vzpomeňte si, kdy jste se naposledy dohadovali při reklamaci třeba dílu v autoservisu. Případně někde jinde, kde vám ji prodejce nechtěl uznat například z důvodu, že jste výrobek špatně používali a podobně. S tím je konec. Spotřebitel bude mít od září letošního roku větší práva. A od poloviny léta dostanou zákazníci možnost prodloužit si záruku ze dvou až na tři roky. To vše díky novele zákona na ochranu spotřebitele.
Jak prodloužená záruka bude fungovat? Koupíte si v autoservisu nové světlo, na které platí dvouletá záruka. Jenže třeba po půl roce se ve světle objeví závada a vy se rozhodnete jej reklamovat. Podle nových pravidel si můžete nechat světlo vyměnit nebo opravit. Pokud si zvolíte opravu, nově se vám záruka na opravené zboží prodlouží ze dvou na tři roky. Ta začne běžet v okamžiku, až převezmete opravené světlo.
A co je dobré vědět?
Autoservis nebo prodejce náhradních dílů vás nesmějí k ničemu nutit, vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Jan Šůra. „Autoservis nebude moci toto rozhodnutí učinit podle své libosti. Dodat renovovaný výrobek je možné, jen pokud o to spotřebitel prodávajícího výslovně požádá. Je třeba však zdůraznit, že se jedná o možnost, nikoli povinnost. Prodávající nejsou povinni zajišťovat renovaci výrobků. A naopak spotřebitel nesmí být nucen k akceptaci renovovaného výrobku v rámci výměny,“ doplnil právník.