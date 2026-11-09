Podnikáte v auto-moto? EET 2.0 se může týkat i vás
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Provozujete servis, pneuservis, myčku, prodejnu autodílů nebo jiné podnikání kolem aut? Od ledna 2027 se vrací EET. Zjistěte, kterých plateb se bude týkat, co si ověřit u dodavatele a co bude potřeba zařídit. Pokud budete měnit současný systém, můžete si zároveň zjednodušit běžný provoz.
EET se netýká jen obchodů a restaurací
Elektronická evidence tržeb se od ledna 2027 vrací. Evidovat se budou platby, které zákazník provede přímo u vás – například v servisu, pneuservisu, myčce nebo prodejně autodílů. Půjde o hotovost, platby kartou i QR kódem.
Řada podnikatelů přitom stále neví, co přesně je čeká. Podle průzkumu Visa a Global Payments už o návratu EET slyšelo 94 % podnikatelů, ale jen 48 % těch, kteří o něm vědí, má podle vlastního hodnocení dostatek informací o nových povinnostech. Více než polovina (56 %) se zatím nezačala nijak připravovat.
Pokud bude váš současný systém EET 2.0 podporovat, není důvod ho měnit. Jestli ale změna potřeba bude, můžete rovnou vybrat řešení, které vám usnadní i další části podnikání.
Když už změna, tak s výhodami navíc
Jednou z možností je Genius od Global Payments. Spojuje pokladnu, platby, přehled o prodejích i správu zásob v jednom systému. Nemusíte tak používat několik různých řešení a vše důležité máte pohromadě.
S Geniem můžete přijímat platby kartou, hotově i poukázkami. Můžete také měnit ceny a nastavovat slevy, sledovat, co se prodává a jaké máte zásoby. Pokud máte více servisů, prodejen nebo jiných provozoven, můžete je navíc spravovat a sledovat z jednoho místa.
Hodit se to může třeba v servisu, kde kromě oprav prodáváte autodíly nebo další zboží, stejně jako v pneuservisu či prodejně autodílů. Platby, prodej i důležité informace o podnikání tak máte na jednom místě.
„EET se dotkne velkého množství menších podnikatelů, kteří nemají vlastní IT oddělení a potřebují novou povinnost zvládnout co nejjednodušeji. Výzkum ukazuje, že při výběru technologií pro ně vedle ceny hraje zásadní roli právě jednoduchost. To, že je podnikatel malý, ale nemusí znamenat, že má malé možnosti. Díky dnešním technologiím může využívat stejné nástroje jako velcí hráči,“ říká Miloš Toman, generální ředitel Global Payments pro Českou republiku.
Zákazníci chtějí platit kartou
Když už se připravujete na EET, vyplatí se podívat také na to, jak u vás mohou zákazníci platit. Podle průzkumu Visa a Global Payments 62 % podnikatelů, kteří přijímají karty, uvádí, že jejich zákazníci platbu kartou vyžadují. Každý třetí zároveň uvedl, že se mu po zavedení plateb kartou zvýšily tržby. Téměř třetina říká, že jim možnost platit kartou přivádí nové zákazníky.
„Každý podnikatel chce, aby se zákazník vrátil. Možnost zaplatit kartou je jedním z nejjednodušších způsobů, jak tomu pomoci. Zákazníci oceňují rychlost, pohodlí i bezpečnost digitálních plateb a obchodníci díky akceptaci karet získávají přístup ke globální síti více než pěti miliard potenciálních zákazníků po celém světě,“ říká Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.
Co bude potřeba zařídit?
Před spuštěním EET bude potřeba vše připravit v DIS+ na portálu MOJE daně – aktivovat EET, nahlásit, kde přijímáte evidované platby, a získat pokladní certifikát. Ten pak nahrajete do používané pokladny, terminálu nebo mobilu, kterým budete přijímat platby. Vše následně nastavíte a vyzkoušíte.
Pokud používáte systém, který EET podporuje, údaje o tržbách se Finanční správě odešlou elektronicky – nemusíte je ručně přepisovat.
Připravte se včas
Nejdříve si ověřte, zda se EET týká právě vašeho podnikání a zda ho váš současný systém bude podporovat. Pokud ho budete muset změnit, můžete rovnou vybrat řešení, které vám kromě EET usnadní i běžný provoz.
Více informací o EET 2.0, praktický přehled kroků i možnosti řešení Genius najdete na stránkách Global Payments.
Zdroj dat: Výzkum společností Visa a Global Payments realizovaný agenturou Response Now ve dnech 23.–30. září 2026 mezi 501 podnikateli, živnostníky, OSVČ a zaměstnanci rozhodujícími o správě pokladních systémů ve firmách do 249 zaměstnanců, kteří přijímají kontaktní platby.