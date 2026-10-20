Podzimní střety se zvěří: Škody za statisíce nejsou výjimkou. Jak riziko snížit a co dělat po nehodě
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Podzim je pro řidiče jedním z nejrizikovějších období roku. Zkracující se dny, časté mlhy a zvýšená aktivita zvěře způsobují, že právě v těchto měsících dochází k největšímu počtu srážek se srnami, divokými prasaty nebo jeleny. Taková nehoda přitom nemusí skončit jen poškozeným nárazníkem.
U moderních vozidel se náklady na opravu často vyšplhají do desítek, ale i stovek tisíc korun. ČPP přináší tipy, jak riziko minimalizovat a co dělat, když už ke střetu dojde.
Zvěř bývá nejaktivnější především za svítání a za soumraku, kdy vyráží za potravou. Právě v těchto časech se zároveň na silnicích pohybuje nejvíce motoristů mířících do práce nebo domů. Rizikové jsou zejména úseky vedoucí lesy či kolem polí, a to i na okrajích velkých měst. Značku Pozor zvěř proto není radno ignorovat.
Samotné povinné ručení na tohle nestačí
Mnoho motoristů se mylně domnívá, že škody způsobené střetem se zvěří pokryje povinné ručení. To však slouží výhradně k úhradě škod způsobených jiným účastníkům provozu, nikoliv škod na vlastním vozidle. Právě proto hraje zásadní roli havarijní pojištění, které může řidiče ochránit před vysokými náklady na opravu. „ČPP nabízí pojištění střetu se zvěří v rámci havarijního pojištění, ale také jako připojištění přírodních rizik k povinnému ručení, a to až do výše 150.000 Kč,“ říká Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel v ČPP.
Škody vzniklé srážkou se zvěří totiž mohou dosahovat velice vysokých částek. „V roce 2025 dosáhlo v ČPP průměrné pojistné plnění za škodu způsobenou střetem se zvěří 58.900 Kč, což odráží jak vyšší náklady na opravy moderních vozidel, tak často rozsáhlejší poškození vzniklé při těchto nehodách,“ upřesňuje Velíšek.
Když zvěř vběhne před auto
Pokud zvíře náhle vstoupí do jízdní dráhy, odborníci doporučují intenzivně brzdit a držet směr jízdy. Prudké stržení volantu může mít mnohem vážnější následky než samotný střet. Řidič se může dostat do protisměru, narazit do stromu nebo skončit mimo vozovku. Důležité je zachovat chladnou hlavu a nesnažit se za každou cenu srážce vyhnout riskantním manévrem.
Zraněného nebo uhynulého zvířete by se řidiči neměli dotýkat ani se ho pokoušet odklidit. Zvíře může být nebezpečné nebo reagovat nepředvídatelně. Policie zajistí další postup ve spolupráci s místním mysliveckým spolkem. Současně je vhodné pořídit fotodokumentaci místa nehody i poškození vozidla. Policii je třeba kontaktovat vždy, policejní záznam je totiž důležitým podkladem pro pojišťovnu při řešení pojistné události.
Ochrana nejen před zvěří, ale i před živly
V rámci připojištění přírodních rizik k povinnému ručení je u ČPP vozidlo chráněno nejen před střetem se zvěří, ale i před dalšími nástrahami podzimního a zimního období. Mezi ně patří i okus kabeláře drobnými zvířaty. „U poškození kabeláže máme loni průměrné plnění ve výši téměř 9 tisíc korun,“ upřesňuje supervizor. Toto připojištění kryje ale i nežádoucí dopady extrémního počasí jako například škody způsobené vichřicí, krupobitím, záplavou, sesuvem půdy nebo pádem stromů a větví.
Opatrnost zůstává nejlepší prevencí
Přestože moderní automobily disponují pokročilými bezpečnostními systémy, základní ochranu stále představuje opatrná a bezpečná jízda. V úsecích s výskytem zvěře se vyplatí snížit rychlost, sledovat krajnice a počítat s tím, že zvíře může do vozovky vstoupit prakticky kdykoliv. Vhodná kombinace opatrnosti za volantem a správně nastaveného pojištění proto představuje nejlepší obranu nejen proti rizikům, která s sebou podzimní provoz přináší.
Jak postupovat po nehodě
Pokud ke střetu dojde, je na prvním místě bezpečnost. Řidič by měl:
- zastavit na bezpečném místě,
- zapnout výstražná světla,
- obléknout si reflexní vestu,
- označit místo nehody výstražným trojúhelníkem,
- přivolat Policii ČR.
Následně je důležité pořídit fotodokumentaci a nahlásit nehodu pojišťovně.
Na kolik to průměrně vyjde?
- Srážka se srnou – 58.900 Kč,
- okus kabeláže - 9 000 Kč.
Zdroj: ČPP