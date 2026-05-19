Pohyblivý volant Ford Swing-Away měl usnadnit nastupování. Zajímavá inovace žila jen krátce
Při pohledu do automobilové minulosti odhalíte celou řadu různých nápadů, jak vozidlo vylepšit. Některé se ujaly a v modifikované podobě žijí dále, jiné však rychle upadly v zapomnění. Typické pro řízení Ford Swing-Away.
V minulosti dokázali automobiloví výrobci nabídnout z dnešního pohledu bizarní prvky výbavy. V době, kdy neexistovaly magnetofonové kazety a prvnímu kompaktnímu disku bylo ještě daleko, vymysleli Američané automobilový gramofon. Pokud jste jej někdy používali, tak jistě víte, že když jste až příliš energicky tancovali poblíž přístroje, docházelo k přeskakování jeho přenosky po desce. V autě musela být ještě mnohem horší, avšak Američané tuhle vlastnost dokázali eliminovat. Proč to píšeme? Protože jde o typickou inovaci poplatnou době vzniku.
To hlavní, o čem ale chceme říci, sice také souvisí s americkými automobily z 60. let, avšak jde o prvek z úplně jiné oblasti, který by se i dnes klidně uplatnil. Pokud jste nadprůměrně vzrostlí jedinci, navíc objemnější, tak u celé řady aut můžete mít trochu problém při usedání na sedadlo řidiče nebo jeho opouštění. Důvodem je sloupek řízení spolu s volantem, které poněkud omezují prostor.
Uvedený rébus v minulosti řešilo více automobilů. Třeba slavný Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Coupé měl volant, který bylo možné sklopit dolů, zatímco britská předválečná auta nabízela teleskopický volant. A pak jsou tu monoposty F1, kde si musí jezdec při nástupu do kokpitu volant sejmout a poté, co už sedí na svém sedadle, jej opět nasadí.
Ford Swing-Away také pracuje s pohyblivým nikoliv pouze volantem, ale kompletním sloupkem řízení. Zatímco u nových aut se může sloupek řízení pohybovat nahoru a dolů, respektive k sobě a od sebe, umožňoval Swing-Away pohyb sloupku řízení ve třetí rovině, a to zleva doprava. Šlo o funkci určenou výhradně k pohodlnějšímu nastupování/vystupování řidiče.
Jak to fungovalo, ukazuje přiložené video. Při vystupování s vozem v parkovací poloze jste sloupek s volantem (obecně horní část řízení) odsunuli ke středu vozidla asi o 450 mm, a tím jste získali cenné centimetry k dobru pro snazší vystupování. Po nastoupení jste si volant opět přitáhli k sobě a jeho sloupek zaaretovali. Spolu se sloupkem volantu, a tedy i volantem, se pohybovala kovová deska za přístrojovou deskou z důvodu vyplnění mezery.
Volant Swing-Away Ford poprvé nabídl v modelu Thunderbird v roce 1961 coby volitelnou výbavu. Bylo to v rámci modernizace modelu, která toho na stárnoucím voze změnila poměrně dost, navíc dorazil i nový motor FE V8 o objemu 6,4 litru. Vůz také posílil techniky a výbavy, když nově nabídl ve standardní výbavě třeba posilovač brzd, posilovač řízení, couvací svítilny nebo lepší sedadla. Všechny uvedené prvky byly k dispozici již dříve, ale pouze v rámci příplatkové výbavy.
Největším lákadlem pro kupující byl ale volant Swing-Away. Ford jej nabízel za příplatek 25,10 dolarů, což bylo v té době o řád více peněz než je tomu dnes (pro zajímavost, auta stála řádově jednotky tisíc dolarů).
Celé řešení bylo už tehdy velmi promyšlené a chránilo řidiče před neuvážlivým jednáním, které by zcela jistě vyústilo v nehodu. S volantem odsunutým ke středu palubní desky bylo možné dokonce nastartovat motor. Avšak z bezpečnostních důvodů nebylo možné voličem samočinné převodovky (jiná se nenabízela) zařadit jízdní režim, tedy D nebo R. To bylo totiž volantem v poloze, která nebyla určena pro řízení, blokováno. Až když jste volant vrátili do výchozí polohy určené k řízení, tak bylo možné se s vozem rozjet.
Volant Swing-Away se nakonec stal velmi oblíbenou položkou ve výbavě, takže jej záhy nabízely všechny verze Thunderbirdu, přičemž od roku 1962 dokonce standardně. Později se Swing-Away dostal ido Fordu Galaxie.
Ford systém dále vyvíjel, takže novější verze se jmenovala Tilt-Away, přičemž byla nabízena ve Fordu Mustang a Mercury Cougar. V dalším vývoji se ale již nepokračovalo, takže volant Swing-Away stejně jako novější Tilt-Away upadly v zapomnění.
Zdroj: Fordauthority, Jalopnik, Wikipedia