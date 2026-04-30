Pojízdná elektrárna? Zkoušeli jsme nabít elektromobil spalovákem
Čínská automobilka BYD přijela na náš trh teprve nedávno, ve výrobě plug-in hybridních vozů je přitom tou nejstarší a nejoblíbenější na světě. Jak vypadá její technika pod lupou?
Gigant ze Šen-čenu vstoupil na český trh až loni v dubnu, v globálním měřítku jde ale o ostříleného hráče všude tam, kam se okolo poháněné nápravy zatoulá elektřina. Už v roce 2023 Číňané v celoročních prodejích elektromobilů předběhli Teslu, a v případě plug-in hybridních pohonů jsou dokonce průkopníky.
Plnoletý a ostřílený
Už první sériově vyráběný plug-in hybridní automobil totiž nesl logo BYD. Šlo o nenápadný sedan BYD F3DM a již v roce 2008 nabídl 60 km dojezdu na elektřinu díky 16kWh LiFePo baterii. Po jejím spotřebování pak naskočil litrový tříválec pod kapotou, jenž prodloužil dojezd modelu o zhruba 500 km. Příchodem tohoto vozu tak kromě zkratky kapely Depeche Mode nabyla písmena „DM“ na dalším významu: Dual Mode.
Co to tedy vlastně znamená? V překladu „dvojí režim“, je to další druh hybridní skříně, který si můžeme zařadit do pomyslné vitríny s pohony někam k e-CVT Toyoty či multimódové převodovce Renaultu. Podobně jako u ověřeného japonského řešení s dvěma elektromotory a planetovým převodem, i v případě čínského hybridu se krása skrývá v jednoduchosti. Základem je zde silný elektromotor napájený větší baterií sloužící jako primární pohon, zatímco spalovací motor většinu času jen dobíjí akumulátor prostřednictvím generátoru.
Auto zde nemá převodovku v pravém smyslu slova, pouze dva stálé převody – jeden redukční pro elektromotor a jeden pro spalovací agregát. Spalovací motor se totiž k přední nápravě umí připojit prostřednictvím spojky, pokud zrovna potřebujete co největší výkon. A přesně takto umí být čínský pohon paralelní i sériový dle potřeby.
Baterie od nejpovolanějších
Aby plug-in hybrid dával smysl, potřebuje k tomu vhodnou baterii. A tu si automobilka zabezpečuje u toho nejlepšího subdodavatele – u sebe samé. Značka BYD, tedy Build Your Dreams neboli „Postav své sny“, totiž v roce 1995 začínala právě s bateriemi. V současnosti ve svých vozech značka používá lamelové baterie BYD Blade. Podobně jako baterie prvního plug-in hybridu na světě je i tahle založena na lithium-železo-fosfátové chemii, která je mimo jiné velmi bezpečná.
Baterie prošla jedním z nejpřísnějších způsobů testování tepelného přetížení baterií: testem odolnosti proti proniknutí hřebíkem. Jeho účelem je simulovat vnitřní zkrat baterie, který může nastat při vniknutí ostrých kovových předmětů do baterie, například při těžké dopravní nehodě. Lamelová baterie Blade úspěšně prošla tímto testem, aniž by z ní začal vycházet kouř nebo došlo k vznícení. Povrchová teplota baterie se přitom pohybovala pouze mezi 30 a 60 °C.
Účinnost nadevše
Bez dostatečně účinného spalovacího motoru by to ale nešlo. Na to si BYD vyvinulo zážehovou patnáctistovku se špičkovým výkonem 72 kW, točivým momentem 122 Nm a sympatickým jménem Xiaoyun. Ta má změřenou tepelnou účinnost až 43,04 %, což ji řadí mezi nejúčinnější agregáty na světě. K působivému výsledku si pomáhá kompresním poměrem 15,5:1, Atkinsonovým cyklem, chlazením systému recirkulace spalin, nízkými vnitřními odpory a odděleným chlazením výfukových svodů. Tento motor najdeme třeba v modelu Atto 2 či Seal-U s předním pohonem.
Například takový seal-u s pohonem všech kol potřebuje trochu větší síly, k čemuž si dopomáhá turbodmychadlem. S jeho použitím má patnáctistovka Xiaoyun výkon 96 kW a 220 Nm točivého momentu, což umí díky kompresnímu poměru 12,5:1. Nízkou spotřebu paliva a termální účinnost až 40,12 % pak může mít díky uplatnění Millerova cyklu.
Po elektrické stránce je pak systém se dvěma motory schopný vyvinout až 15.000 otáček za minutu s maximální účinností až 97 %, přičemž většinu času dosahuje hodnot nad 90 %. Ztráty v oblasti výkonové elektroniky jsou s účinností 98,9 % také minimální.
Pojízdná elektrárna?
Zajímavostí silnější verze plug-in hybridního Atto 2 DM-i je ale zejména funkce V2L (vehicle-to-load), tedy možnost napájení elektrických spotřebičů přímo z baterie auta. A jak taková věc funguje? V první řadě potřebujete mít adaptér z Type 2 na 230V zásuvku Schuko, který BYD k vozu standardně dodává. Samotný adaptér vypadá jako klasická prodlužovačka se čtyřmi zásuvkami, pro kontrolu přísunu proudu má ještě vypínací tlačítko s kontrolkou. To přijde vhod, zásuvkami umí Atto 2 prohnat až 3,3 kW.
Nejprve zasuneme kabel Type 2 do konektoru Atto 2, poté zapneme zásuvku a do ní pak můžeme připojit v podstatě cokoliv. A protože si všichni pamatujeme na rádoby vtipné obrázky z období rané elektromobility, třeba jak přívěsný generátor na krajnici nabíjí elektromobil, napadlo nás, že samotné Atto je vlastně pojízdný generátor. Pokud tak příště zůstanete stát na krajnici s prázdnou baterií elektromobilu, stačí zavolat kámošovi s BYD a můžete nabíjet kdekoliv. I poté, co dojde baterie – na obrazovce infotainmentu si můžete zvolit, po kolika procentech by se měla baterie Atto 2 průběžně doplňovat. Jako generátor může sloužit klidně celý den, ale lze mu v menu nabíjení, které vyběhne automaticky, nastavit maximální dobu trvání.
Vyzkoušeli jsme si to ještě na jednom příkladu a zkusili si udělat v naší redakční garáži malé promítání. Střecha vozu v tom případě může klidně sloužit jako stojan na projektor, zatímco napájení počítače, projektoru a třeba i reprosoustavy zajistí Atto 2. Vůz je navíc při chodu tak tichý, že promítání ani výrazněji neruší. Fantazii se meze nekladou – my jsme to vyzkoušeli v garáži, ale stačí natáhnout plachtu mezi stromy někde v lese a máte kino v přírodě. A nějaká ta ambientní světýlka to určitě utáhne také.
Pro každého
Pokud máte o podobnou technologii zájem, v současnosti má BYD u nás k dispozici devět modelů, pět z toho s pohonem Super DM. Nejmenším zástupcem rodiny BYD je kompaktní SUV Atto 2 DM-i od 649.000 Kč, zatímco pro rodiny je zde liftback Seal-5 DM-i za 639.000 Kč či kombi Seal-6 DM-i Touring od 799.000 Kč.
Zájemce o větší SUV se čtyřkolkou zaujme seal-u začínající na 839.000 Kč, zatímco nejnovějšími přírůstky do flotily BYD jsou 4,7 m dlouhé hybridní SUV Sealion 5 DM-i začínající v rámci Tech bonusu od 699.000 Kč a úplně nový elektromobil s 800 V platformou, Atto 3 Evo za 999.000 Kč.
