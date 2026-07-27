Pojízdný hotel od Mercedesu přesouvá výrobu. Nové vychytávky by mu záviděl i Marco Polo
Přesun výroby pod vlastní křídla umožnil inženýrům z Mercedesu vylepšit několik klíčových prvků „glampingového obytňáku“ Marco Polo. Výsledkem je více místa nad hlavou, nové technologie a jednodušší ovládání.
Mercedes-Benz Marco Polo není jen tak ledajaká obytná dodávka, ale povedený multifunkční vůz, který slouží rodinám, manažerům i řemeslníkům. V mnoha ohledech jde považovat za jedno z nejvšestrannějších aut.
Model Marco Polo byl naposledy modernizovaný v roce 2024, ovšem nové změny mají hlubší význam než jen zvýšení konkurenceschopnosti vůči nadcházející modernizované californii (T7.1).
Mercedes-Benz totiž bude vůbec poprvé přestavbu modelu V vyráběného ve španělské Vitorii na model Marco Polo provádět sám ve vlastním závodě. Hotové vozy budou sjíždět z německé továrny Mercedes-Benz Vans v Ludwigsfelde. To automobilce umožní zaručit nejvyšší standardy kvality a integrace výrobních procesů by měla přispět také flexibilitě výroby a souvisejícímu zkrácení dodací lhůty.
„V našem závodě v Ludwigsfelde, s vysoce motivovaným týmem, probíhá přestavba modelu Marco Polo ve specializované výrobní hale za použití nejmodernějších výrobních procesů. Nové Marco Polo tak ztělesňuje nejvyšší úroveň preciznosti značky Mercedes-Benz,“ Roberto Lopez Garcia, vedoucí výroby a závodu Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH.
Prostornější a chytřejší
Změn není málo. V modernizované verzi si cestující užijí více místa v kabině, jelikož výklopná střecha se v zadní části nově zvedá o celých 10 cm výš. Skládá se z lehké hliníkové dvojité skořepiny, která zaručuje vysokou stabilitu a izolaci v téměř všech povětrnostních podmínkách.
Po obvodu střechy najdou zákazníci inovované LED osvětlení, které nabídne výběr z individuálně volitelných světelných scénářů zcela podle individuálních preferencí cestujících. V noci potěší možnost vůz kompletně zatemnit díky novým magnetickým prvkům zatemnění. Dají se prý připevnit několika jednoduchými pohyby.
To by mělo platit také u přepracované markýzy, která nově umožňuje zcela flexibilní montáž a demontáž. To zákazníci ocení zejména při návštěvě myčky. Klika pro ruční ovládání markýzy je chytře uložena přímo v jejím držáku.
Vylepšení se dočkaly také skládací stolky, bylo optimalizováno vedení zásuvek, přepracován ovládací panel a Marco Polo bylo vybaveno energeticky úspornějším chladicím boxem. Vše s cílem zajistit posádce nejvyšší možný komfort na cestě i v místě přespání.
V novém modelu Marco Polo došlo podle automobilky také ke znatelnému zlepšení akustického zážitku. Nový zvukový systém s osmi reproduktory včetně subwooferu byl speciálně přizpůsoben pro model Marco Polo a díky připojení přes bluetooth lze hudbu přehrávat, i když je infotainment vypnutý.
Byl vylepšen také systém Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC), který od roku 2019 proměňuje model Marco Polo v chytrou domácnost. Většina jeho vylepšení se týká nového LED osvětlení a vylepšeného audiosystému. Funkce lze kromě displeje hlavní jednotky ovládat také pomocí aplikace MBAC na chytrém telefonu.
Modernizovaný model Marco Polo bude možné objednat od 5. srpna 2026.
Zdroj: Mercedes-Benz