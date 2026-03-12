Poklad z Nošovic se ještě nevzdává! Má nový silný motor a kombi za cenu hatchbacku
Nošovický rodinný bestseller dostal pro modelový rok 2026 novou motorizaci, jejíž objem oproti té předchozí vzrostl. Bude to spolu s oblíbenou akcí kombi za cenu hatchbacku a limitovanou edicí Go Czech stačit na rostoucí konkurenci?
Po představení nového modelu rumunské Dacie se nabízelo srovnání s domácí Octavií. Oblíbené kombi Hyundai i30 má ale také stále co nabídnout. S novou motorizací 1.6 T-GDI o výkonu 110 kW (150 koní) nyní přichází v akci za cenu krátké karosářské varianty.
Motor 1.6 T-GDI známe již z modelů Kia K4 a Hyundai Kona. Pro modelový rok 2026 nahrazuje v nabídce i30 motorizaci 1.5 T-GDI MHEV (103 kW, 140 koní). Na rozdíl od kony je dostupná pouze se sedmistupňovou automatickou převodovkou DCT, a to ve všech výbavových liniích. Základní cena činí 574 990 Kč vč. DPH, s využitím výkupního bonusu a úvěru Hyundai Finance o dalších 50.000 korun méně.
Nová pohonná jednotka 1.6 T-GDI nabízí vyšší výkon a maximální točivý moment je dostupný v širším spektru otáček. O něco lepší zrychlení (9,1 s vs. 9,9 s) a vyšší maximální rychlost (210 km/h vs.197 km/h) jsou vykoupeny o 18 kg vyšší hmotností a o něco vyšší kombinovanou spotřebou.
V kombinovaném režimu jezdí za 6,1 až 6,8 litru, zatímco původní přeplňovaná 1.5 s mild-hybridní technologií to uměla za 5,7 až 6,4 l/100 km. Chalupáře potěší zásadní nárůst nejvyšší přípustné hmotnosti přívěsu (1410 kg vs. 1010 kg) a za i30 tak možná uvidíme i nějaké menší karavany. Naopak nepotěšíme odpůrce přeplňování: atmosférická motorizace 1.5i z nabídky pro rok 2026 zcela zmizela.
I bez využití bonusů je tento osvědčený model vyráběný v Nošovicích levnější než přímá konkurence. Díky speciální akci kombi za cenu hatchbacku navíc dostanete 207 litrů zavazadlového prostoru zdarma. Akce platí také na populární limitované edice GO Czech! a GO Czech N Line! s bohatou výbavou již v základu.
Česko vpřed!
V takto vybavených modelech najdete vše potřebné. Kromě integrované navigace s Apple CarPlay také vyhřívaná přední sedadla a volant, dvouzónovou automatickou klimatizaci, která se brzy bude hodit, parkovací senzory se zadní parkovací kamerou, LED světlomety či 16" kola z lehké slitiny.
„Edice GO Czech! dokonale odráží to, co zákazníci vyžadují – kombinaci příznivé ceny, praktičnosti, spolehlivosti a bohaté výbavy,“ říká generální ředitel Hyundai Motor Czech Martin Saitz.
S novým silnějším motorem limitovanou edici GO Czech N Line! pořídíte pod šest set tisíc korun. S výkonově slabší pohonnou jednotkou 1.0 T-GDI o stále dostatečném výkonu 85 kW (115 k) může po započtení všech slev být nová i30 Kombi vaše za 464.900 Kč. S motorem o objemu jednoho litru totiž příplatek za kombi není nulový, nýbrž poloviční oproti běžnému ceníku. Dostanete ji však s oblíbenou šestistupňovou manuální převodovkou.
Pokud chcete zahodit starosti spojené s provozem auta za hlavu, dobře vybavený i30 Kombi pořídíte na operativní leasing pod 4 tisíce korun měsíčně (bez DPH). Výkonnější motorizace 1.6 T-GDI vychází na 4999 Kč měsíčně a včetně DPH mírně nad 6000 Kč.
Nabídku doplňuje i možnost získat sady zimních kol či pakety příslušenství vč. tažného zařízení s 30 % zvýhodněním. Model i30 (nejen) v limitované edici GO Czech! včetně akce kombi za cenu hatchbacku můžete zakoupit jako skladový vůz, nebo objednat úplně nový s čekací lhůtou 2 až 3 měsíce.
Jaké rodinné kombi byste vybrali vy? Oslovila vás nová motorizace v kombinaci s osvědčenou technikou českého bestselleru, nebo preferujete úplně novou sestru v podobě Kie K4? A co horká novinka v podobě Dacie Striker?
Zdroj: Hyundai