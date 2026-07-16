Poláci, vyhněte se raději Česku! Policie vám klidně odstaví auto kvůli cizím hříchům
Čeští policisté i celníci mohou při silniční kontrole na místě požadovat uhrazení jakéhokoliv předchozího nedoplatku. A to nejen za samotného řidiče, nově i za provozovatele vozidla. Pokud řidič dluh okamžitě nezaplatí kartou nebo v hotovosti, hlídka mu může bez váhání zabránit v další jízdě zabavením registračních značek či přiložením botičky. V sousedním Polsku je to již vážné téma.
Na českých silnicích se od začátku roku 2026 rozjela nekompromisní mašinérie na vymáhání dluhů, která má však zásadní systémovou trhlinu. Nezaplacené pokuty obřích leasingových firem dělají z nic netušících řidičů rukojmí, kteří musí pod hrozbou okamžitého konce cesty platit za hříchy cizích lidí. Pro zahraniční turisty v autech z půjčovny a manažery v autech na operativní leasing se zrodila noční můra.
Nový a absurdní kolotoč stojí na principu takzvané objektivní odpovědnosti provozovatele. Když fotoradar kdekoli v Česku zaznamená rychlou jízdu a řidiče se nepodaří okamžitě ztotožnit, pokuta automaticky spadne na majitele vozu – tedy na leasingovou firmu či autopůjčovnu. Jenže tyto korporace mají ve svých flotilách desetitisíce aut, která jsou v registrech vedena pod jedním jediným identifikačním číslem (IČO). Státní správa tak eviduje balík nesplacených restů celé financující instituce. Nemusí jít přitom jen o dopravní prohřešky.
Jakmile vás pak policejní nebo celní hlídka zastaví k rutinní kontrole, digitální databáze na základě registrační značky okamžitě nahlásí, že vlastník vozidla dluží státu peníze za staré hříchy. Příslušníkům je v tu chvíli jedno, kdo zrovna sedí za volantem. Vidí dlužníka na papíře a dají vám jednoduché, ale nekompromisní ultimátum: buď hned na místě ze své kapsy zaplatíte nahromaděné dluhy za naprosto cizí lidi, nebo vám hlídka bez okolků zabaví značky a dál už prostě nepojedete.
Jak fungují česká pravidla
Tato drakonická praxe má oporu v legislativě, která nabyla účinnosti 1. ledna 2026. Zákon č. 218/2025 Sb. a prováděcí Metodická informace Generálního ředitelství cel č. 206/2025 daly úřadům nebývalou sílu.
Státní policie i Celní správa mohou na místě znehybnit vozidlo, tedy nasadit botičku nebo odebrat registrační značky. Pro tento krok zákon záměrně nestanovuje žádnou minimální finanční hranici. Technicky tak policista může auto odstavit i kvůli stokorunovému nedoplatku na pokutách. Jedinou výjimkou jsou humanitární důvody, například pokud v autě vezete pacienta do nemocnice.
Fyzické zabavení (zadržení) celého auta jako movité věci k dražbě mohou provést zatím pouze celníci, kteří v ČR fungují jako generální vymahači státních pohledávek. Zde sice platí ochranné limity – dluh musí být minimálně 1000 Kč, dlužník musel být v minulosti prokazatelně vyrozuměn a celníci nesmí zabavit auto, které prokazatelně patří někomu jinému (např. právě leasingové společnosti).
Polský diplomatický poplach
Tento legislativní detail zasáhl polské řidiče natolik citelně, že se k tématu muselo oficiálně vyjádřit polské Ministerstvo zahraničních věcí i polská ambasáda v Praze. Polská diplomacie bije na poplach a varuje, že nevinní lidé mohou doplatit na dluhy velkých korporací, které se vymkly kontrole.
Polské velvyslanectví v Praze vydalo pro své občany oficiální instrukce, v nichž situaci popisuje bez příkras:
„Pokud využíváte vůz na leasing od společnosti, která neuhradila dlužné pokuty za překročení rychlosti zaznamenané radary v České republice, policie může požadovat úhradu celkového dluhu této leasingové firmy. V případě neuhrazení dlužné částky na místě kontroly má policista právo znemožnit řidiči další jízdu a zadržet doklady nebo registrační značky vozidla.“
Polská média jako Auto Świat otevřeně přiznávají, že pro běžného klienta je prakticky nemožné si před cestou ověřit, zda jeho leasingová společnost nemá v Česku nějaký vroubek. Podobné firmy spravují klidně desetitisíce aut a drobné administrativní přehlédnutí nebo zapomenutá pokuta z automatického radaru se u nich objeví velmi snadno.
Rychle jde jen zaplatit
Teoreticky nejrychlejším řešením patové situace na silnici je zaplatit dlužnou částku přímo na místě do rukou hlídky. Jenže u velkých leasingových společností se může jednat o kumulované dluhy za desítky různých přestupků mnoha různých řidičů. Výsledná suma tak může snadno dosahovat astronomických výšin.
České bezpečnostní složky navíc v terénu disponují moderními systémy pro automatické rozpoznávání registračních značek (ANPR). Kamery na policejních vozech skenují okolní provoz a databáze dlužníků reaguje v řádu milisekund. Šance, že auto zatížené dluhem projede Českou republikou nepozorovaně, není velká.
Polským řidičům tak zůstala jen poněkud hořká rada: pokud jedete pronajatým či firemním autem na leasing a chcete mít stoprocentní jistotu, že vaše cesta neskončí na českém dálničním sjezdu čekáním na odtahovku, raději se v současnosti České republice obloukem vyhněte.
Zdroje: Auto Świat, Daňový řád, Gov.pl, Metodická informace Generálního ředitelství cel č. 206/2025, Občanský soudní řád, Zákon o Celní správě ČR, Zákon o Policii ČR, Zákon o pozemních komunikacích, Zákon o silničním provozu