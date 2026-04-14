Policejní akce Speed Maraton v Česku: Místa, kde se bude ve středu měřit!
Ve středu proběhne v Česku i celé Evropě policejní akce akce Speed Marathon 2026. Policie se zaměří hlavně na kontrolu rychlosti. Zde je kompletní seznam vytipovaných lokací, kde se vyplatí sundat nohu z plynu.
Dopravní policisté vyrazí během středy 15. dubna do terénu po celé republice, aby dohlíželi na dodržování rychlostních limitů i dalších pravidel silničního provozu. Akce Speed Marathon je každoroční preventivní iniciativa, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost na silnicích a snížit počet nehod.
Do výběru kontrolních stanovišť se tradičně zapojila i veřejnost, která letos navrhla více než 17 tisíc lokalit – policie z nich následně vybrala konkrétní úseky, kde bude měření probíhat.
Policie nyní zveřejnila definitivní seznam úseků, na kterých bude ve středu měřit. Neznamená to ale, že budou hlídky stát celý den jen na jednom bodě. Kontroly se mohou v rámci vybraných lokalit přesouvat, takže opatrnost je namístě i v širším okolí avizovaných míst.
Řidiči by navíc neměli počítat jen s kontrolou rychlosti. Během akce se policisté běžně zaměřují také na používání bezpečnostních pásů, telefon za volantem nebo technický stav vozidla.
Kompletní přehled míst vybraných pro policejní kontroly najdete v galerii článku. Místa jsou přehledně seřazena podle jednotlivých krajů.
Zdroj: Policie ČR, Bezpečné cesty