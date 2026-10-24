Kodiaq ve Vltavě zdaleka není jediná nehoda policistů. Máme těžko získatelná data
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Říjnová nehoda policejního kodiaqu není zdaleka jediným policejním karambolem. Jak často k takovým incidentům dochází, se však téměř nelze dozvědět.
Havárii, při které v Praze skončilo ve Vltavě policejní auto, zaznamenal snad každý. Bouračky aut s majáky nejsou ničím výjimečným. Zapátrali jsme, kolik podobných nehod policie eviduje. Je to složitější úkol, než by se mohlo zdát. Na dotazy k počtu vlastních nehod policie často nereaguje, ať se ptáte telefonicky, písemně, na nejvyšších místech či u tiskového mluvčího. Nám se však podařilo tato čísla získat.
Tají něco policie?
Že přístup k informacím ohledně policejních nehod není jednoduchý, potvrzuje i Vojtěch Razima z organizace Acta non verba, která se na nehody policejních vozidel také zaměřuje.
„Pátrali jsme po informacích ohledně nehody, kdy při PIT manévru zemřel člověk. Třikrát to byl kolotoč. Žádost byla zamítnuta, stejně jako následné odvolání. Nakonec nám řekli, že materiály měli, ale skartovali je,“ říká k byrokratické bitvě Razima.
Žalobou na ministerstvo vnitra skončila i snaha o získání výsledků crash testů takto vybavených vozidel. „Ačkoliv jsme spor o přístup k informacím už několikrát vyhráli, výsledky jsou stále v nedohlednu,“ kroutí hlavou Razima.
GIBS stíhala 7 policistů
Generální inspekce bezpečnostních sborů pro tajnosti nevidí důvod. Podle ní není mezi vyšetřováním běžné nehody a nehody policejního vozu prakticky žádný rozdíl. Postup u vyšetřování nehod policejních aut je prý v principu stejný jako u běžných dopravních nehod a jsou i standardně vyšetřovány dopravní policií, případně orgány vnitřní kontroly samotného sboru.
„GIBS v loňském roce v souvislosti s dopravními nehodami trestně stíhala celkem sedm policistů. Tyto případy se týkají nehod, ke kterým došlo ve službě, tedy za účasti služebního vozidla,“ říká Jakub Augusta z Generální inspekce bezpečnostních sborů.
„V souladu se zákonem se zabýváme pouze případy, kdy je dáno podezření na spáchání trestného činu příslušníkem bezpečnostního sboru, jinak nehody zůstávají v gesci Policie České republiky,“ uzavírá.
Jak se vyšetřují dopravní nehody
V prvotní fázi šetření na místě se zajišťuje a ohledává místo nehody, zadokumentují se stopy vozidel a výpovědi svědků. U menších nehod pak policie uděluje buď blokovou pokutu, nebo případ předává do správního řízení. V případě složitějších havárií do situace vstupují znalci z odboru dopravy, kteří rekonstruují rychlost, směr a průběh nárazu. Pokud dojde k tomu, že policie zjistí zavinění nehody a zároveň došlo ke zranění, může být zahájeno trestní stíhání.
Pět nejkřiklavějších nehod policistů podle Světa motorů
2012: Po srážce s passatem v Dobříši zahynul motorkář
Velkou vlnu emocí vzbudila v roce 2012 nehoda dálničního Volkswagenu Passat, který se při otáčení do protisměru dostal do kolize s třiadvacetiletým motorkářem. Ten na místě zemřel. Dohru měl případ u soudu v Příbrami, který v roce 2013 policistu řídícího služební vůz osvobodil. Po odvolání a vypracování nového znaleckého posudku, podle něhož motorkář neměl šanci střetu s otáčejícím se passatem zabránit, jej o dva roky později odsoudil ke dvouletému podmíněnému trestu a zákazu řízení na tři roky.
2012: Při stíhání přestupce narazili v Mochově do kamionu
Další z nehod, které se týkaly rychlých policejních vozů, se seběhla v roce 2012 u Mochova na Královéhradecku. Dálniční passat při pronásledování rychle jedoucího vozu narazil do kamionu. Při nehodě se zranil jeden z policistů. Zajímavostí je, že plánovaného vyřazení po pěti letech se „dožilo“ pouze sedm z původních šestnácti dálničních stíhačů, které v roce 2009 policie představila.
2017: Havárie policejního BMW i8 v Chrlicích
Mediálně nejznámější nehodou policejního vozu byla ta z konce května před devíti lety. Nový, teprve tři týdny zapůjčený supersport BMW i8 v policejních barvách havaroval na Brněnsku. „Podle zjištěných prvotních informací policista v důsledku náhlého vážného zdravotního stavu přestal ovládat vozidlo,“ řekla tehdy k havárii policejní mluvčí Štěpánka Komárová. Ačkoliv vozidlo nakonec skončilo ve šrotu, BMW dodalo policii novou i8, která už smluvený nájezd dvacet tisíc kilometrů zvládla.
2020: Zdrogovaná řidička zabila v Praze policistu
V červenci 2020 se vraceli moravskoslezští policisté ze služebního nasazení v Praze, když do jejich vozidla v ulici 5. května narazila opilá řidička, navíc zdrogovaná. Na následky nehody na místě zemřel dvaatřicetiletý policista. Další dva byli převezeni s vážnými zraněními do nemocnice. Policejní mluvčí tehdy uvedl, že řidička byla pod vlivem „snad všech možných drog“.
2024: Při honičce v Praze zemřela žena
Kontroverzní nehoda se odehrála v září 2024, kdy při pronásledování ujíždějícího tuningového auta narazila policejní scala na křižovatce pražských ulic Wenzigova a Sokolská do jiného auta, ve kterém při nehodě zemřela spolujezdkyně. Celý případ skončil až v únoru loňského roku: soud poslal případ policistky, která služební vůz řídila, do kázeňského řízení. Proč? Vzhledem k tomu, že vinu za nehodu přiřkl soud řidiči nabouraného vozidla, neshledal, že by se policistka dopustila trestného činu. Sama policie ze stejného důvodu řízení ani nezahájila.
Zdroj: Svět motorů