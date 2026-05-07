Policie na udání odstavila Škodu Forman ve starých policejních barvách. Opravdu to bylo nutné?
Forman v policejních barvách. Zrenovovaný veterán, nebo nebezpečný podvod? Nedávný incident na Prostějovsku otevřel spor mezi fanoušky techniky a striktním výkladem zákona.
Celý příběh začal v úterý 5. května večer. Na tísňové lince všímavý občan nahlásil, že se od Vyškova směrem na Prostějov pohybuje vozidlo v barvách Policie ČR. Hlídka vyrazila do terénu a během necelé půlhodiny v obci Kelčice skutečně nalezla odstavenou Škodu Forman.
Auto vypadalo, jako by právě vyrazilo z devadesátkové detektivky – nechyběly nápisy, znaky státní policie a na střeše trůnil modrý maják. Policejní mluvčí Miluše Zajícová potvrdila, že řidiči byla zakázána další jízda do doby, než budou tyto prvky odstraněny, a věc se nyní šetří jako přestupek. Právní kvalifikace se teprve ladí, ale už teď je jasné, že nostalgická vyjížďka majiteli neprošla.
Reakce veřejnosti na sebe nenechaly dlouho čekat a na facebooku se rozhořela poměrně ostrá debata. „Viděli jsme ho stát v Prostějově, krásný veterán. Nikdy by mě nenapadlo to hlásit,“ uvedla jedna z diskutujících. Jiní komentující nešetřili ostřejšími slovy a mluvili o „národu bonzáků“ či „zbytečném hrocení“.
Na druhé straně barikády však stojí racionální obavy. Zákon o silničním provozu mluví jasně a modrý maják na střeše, byť historický, zkrátka do běžného provozu nepatří.
Nejsou barvy jako barvy
Pojďme tedy uvést věci na pravou míru a podívat se na to, co se vlastně smí a nesmí. Zákon o Policii ČR výslovně zakazuje používání označení, nápisů a symbolů, které jsou s policií zaměnitelné. Ačkoliv zeleno-bílá kombinace s modrým pruhem opustila první linii před lety, stále se jedná o vizuální identitu státního sboru.
Na rozdíl od starých vozů Veřejné bezpečnosti (VB), která jako instituce zanikla a její žluto-bílé barvy jsou dnes brány čistě jako historický artefakt, bílo-zelené barvy mohou být stále používány i opravdovými příslušníky ve službě.
I když se dávno používají jiné odstíny, pro běžného občana v krizové situaci může starý forman s majákem stále působit jako autorita, což otevírá dveře k nebezpečnému zneužití.
Největším hříchem je však v tomto případě modrý maják. Podle vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel nesmí být vozidlo vybaveno zvláštním výstražným světlem, pokud k tomu nemá oprávnění. Tady zákon nerozlišuje, zda je maják zapnutý, nebo vypnutý. Už samotná jeho přítomnost na střeše v nezakrytém stavu je přestupkem.
Nápisy i maják přelepit
Pro majitele veteránů existuje pouze jedna legální cesta pro pohyb po vlastních ose: maják musí být zakryt neprůhledným návlekem a nápisy by měly být buď přelepeny, nebo zakryty magnetickými fóliemi.
Specifická pravidla panují u filmu. Na scéně podléhají vozy režisérovi a úřednímu povolení ke zvláštnímu užívání silnice a mohou tak vypadat jako skutečné policejní vozy. V běžném provozu se ale i filmové kopie musí podřídit striktnímu maskování, které vylučuje jakoukoli záměnu se skutečným zásahem.
Policie v tomto případě jednat musela. Ale co na to vy? Je nahlášení dobového veterána projevem občanské zodpovědnosti, nebo jen naschválem? Zaslouží si technické dědictví legislativní výjimku, nebo musí i ta nejhezčí vzpomínka na devadesátky bez výhrad ustoupit strachu ze záměny? Kde přesně končí litera zákona a začíná zbytečná šikana sběratelské vášně?
Zdroje: Policie ČR