Policie v Ostravici zastavila podivný dopravní prostředek. Byl to velomobil
Autíčko, které zastavili policisté z Moravskoslezského kraje o tomto víkendu, vypadalo na první pohled jako závodní boby, ve skutečnosti se ale jednalo o velomobil. Co si pod tím máme představit?
Kuriózního autíčka si všimla hlídka policie na silnici ve směru z centra Ostravice na Staré Hamry. Jak uvedla policie na svém facebookovém profilu, po zastavení z vozidla doutníkového tvaru vystoupil muž a sdělil jim, že se jedná o velomobil. Nemá žádný motor, neboť je poháněn lidskou silou. A dále policistům sdělil, že ho používá v rámci tréninku.
K řízení velomobilu nepotřebujete řidičské oprávnění, navíc vozidlo splňovalo potřebné parametry pro jízdu na veřejných komunikacích, takže jeho řidiče policisté s přáním mnoha sportovních úspěchů a šťastné cesty propustili.
Co je to velomobil?
Velomobil je o dopravní prostředek poháněný lidskou silou podobně jako kolo. Na rozdíl od něj má ale obyčejně tři kola, dvě přední řídicí a jedno zadní hnací. Je tudíž třístopé vozidlo.
Velmi často vychází z takzvaných lehokol nebo tříkolek, které můžete u nás v létě běžně potkat. Jejich jezdci stroj pohánějí klikovým mechanismem jako kolo, avšak rukama. U velomobilu jezdec také sedí, a sice zcela vzadu s nohami nataženými dopředu, zároveň ale stroj nohama pohání stejně jako jízdní kolo.
Zároveň je ale velomobil vybaven aerodynamicky velmi optimalizovanou karoserií doutníkového tvaru. Ta má jednak jezdce chránit před rozmary počasí a větrem a zároveň je jejím úkolem zlepšovat jízdní výkony.
Předchůdci velomobilů se objevili už ve 20. a 30. letech 20. století. Jako první postavil takový dopravní prostředek Francouz Charles Mochet. Nikoliv však pro sportovní účely, nýbrž na základě šlapací čtyřkolky svého syna, o jehož bezpečnost se bál.
Zvýšený zájem o velomobily přinesla 2. světová válka. Ve snaze řešit dopady ropné krize objevilo se v USA v 70. letech vozítko příznačně pojmenované People powered car. Úspěšné však nebylo a brzy upadlo v zapomnění.
V 80. letech se ve Velké Británii objevil velomobil Sinclair 5, vybavený elektrickým pohonem. Prodalo se ho 12.000 kusů, což bohužel nestačilo k tomu, aby jeho tvůrce Clive Sinclair ve svém byznyse dále pokračoval. Problém byla vysoká hmotnost a také chybějící převodovka, jež by výrazně zlepšila jízdní výkony v kopcovitém terénu.
Dnes velomobily vyrábí například dánská společnost Leitra. Plně vybavený hotový velomobil of Leitry vyjde na částku kolem 4000 eur, tedy v přepočtu 100.000 korun. Existují ale i levnější alternativy i od zmíněného výrobce. Cena se odvíjí o vybavení, kdy můžete mít 6voltový akumulátor, ale také klasický 12voltový. Pokud zvolíte takzvaný kit, kdy si autíčko doma sami sestavíte z dodaných dílů, bude cena výrazně nižší - 2660 eur (66.500 korun).
Zdroj: Policie ČR, Wikipedia, Leitra | Foto: Policie ČR