Polovodičová baterie míří na silnici. V autě to ale nebude
O bateriích s pevným elektrolytem, tzv. polovodičových, se dlouho spíš jen mluvilo. Nyní jsme však na prahu sériové výroby, a to nikoliv v Číně, nýbrž v Evropě.
Značka MG ještě v letošním roce plánuje zavést do sériové výroby baterie s pevným elektrolytem. Ty pro elektromobily představují novou technickou úroveň, protože slibují extra rychlé nabíjení, dlouhou výdrž a větší bezpečnost. Na tom skutečně záleží, protože baterie je jednou z nejdražších částí auta.
Nyní si první zkušenosti s tímto typem akumulátoru můžeme vyzkoušet na dlouho očekávaném motocyklu od estonské firmy Verge. Ta oznámila spuštění výroby druhé generace typu TS Pro s polovodičovým akumulátorem od finsko-estonksé společnosti Donut Lab.
Donut Lab letos na veletrhu CES prezentoval hustotu energie 400 Wh/kg, výdrž 100.000 nabíjecích cyklů a plné nabití za 5 minut. Důležitá je i šetrná výroba nezávislá na vzácných materiálech. Pro lepší představu, aktuálně nejlepší lithium-iontové baterie v elektromobilech mají hustotu energie mezi 200 až 250 Wh/kg a ani s těmi nejrychlejšími nabíječkami nejsou schopny držet v rychlosti nabíjení krok s polovodičovou baterií.
Motocykl TS Pro se bude na trh dodávat s 20,2kWh baterií schopnou ujet přibližně 350 km. To je stejně jako u končícího modelu s klasickou lithium-iontovou baterií, jenže nástupce dostanete větší bezpečnost a rychlejší nabíjení. Alternativou bude větší 33,3kWh sada pro ujetí 596 km. Pro představu, předchůdci to trvalo z 20 na 80 procent 35 minut. Novinka to zvládne z 10 na 80 procent za 12 minut. Uvidíme, jak na tom bude při reálných testech.
Obě verze TS Pro zvládnou dodat na zadní kolo točivý moment 860 Nm a akcelerovat z 0 na 100 km/h za 3,5 sekundy. První kusy se dostanou majitelům, kteří si je předobjednali, ještě v prvním čtvrtletí roku. Ostatní, kteří se rozhodnou koupit motocykl teď, si počkají do závěru roku. Základní model vychází v přepočtu na 630.000 Kč, za větší baterii si připlatíte 106.000 Kč.
Zdroj: InsideEVs, Verge Motorcycles