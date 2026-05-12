Polská automobilka Izera dostává novou šanci. Techniku poskytne výrobce iPhonu
Naši severní sousedé se po vozech jako Syrena, Lublin nebo Polonez už do vlastních automobilů moc nepouštěli, což se mělo změnit v této dekádě. Projekt státní značky Izera ale skončil neúspěchem, nový partner z Taiwanu jej ale může oživit.
Je to už pár let, co se představil polský projekt elektromobilu Izera. Na střední Evropu vskutku nečekaný počin, ostatně samotné Polsko nikdy moc vlastních automobilů nevytvořilo. Spolu s představením projektu pojmenovaného po Jizerských horách se ukázaly také dva docela pohledné koncepty SUV a hatchbacku, s designem od italské Pininfariny.
Od počátku mělo jít o čistě elektromobilní značku a místo nákladného vývoje vlastní techniky se měl využít základ z Číny. Izera v roce 2020 oznámila, že podepsala spolupráci s koncernem Geely, který má vlastních platforem a techniky opravdu spousty. Poté už ale moc nových informací o projektu nepřišlo.
Sám jsem v minulých letech do Izery psal maily s dotazy, jestli ještě existují, a bylo mi odpovězeno, že ano. V roce 2024 ale firma EMP, neboli ElectroMobility Poland, založená několika polskými státními energetickými firmami, celý projekt značky Izera zrušila. Na vině byla ztráta podpory od polského státu po nedodržení slíbených harmonogramů a zvyšování rozpočtu.
Nemělo ale jít o úplný konec spolupráce s Geely. Společnost EMP, jejímž majoritním akcionářem je od roku 2021 přímo polský stát (vlastní 90,8 % všech akcií), se podařilo získat stavební povolení pro továrnu v Hospodářské zóně Jaworzno. I přes odstoupení od projektu vytvoření polské značky mělo Geely i nadále zájem o spolupráci v rámci „elektromobilitního klastru“. V tom neměly vznikat produkty vlastní značky, ale komponenty či celá auta zavedených výrobců.
I ze spolupráce s Geely nakonec sešlo. Původní projekt Izera byl dítětem předchozí konzervativní vlády (PiS). Po nástupu nové vládní koalice v roce 2023 došlo k rozsáhlým auditům. Nové vedení ministerstev označilo projekt za politický pomník, který postrádá ekonomickou rentabilitu. Spolupráce s čínským partnerem se stala politicky citlivým tématem.
A to i z druhé strany, protože Polsko bylo jednou ze zemí, které hlasovaly pro zavedení dodatečných cel na čínské elektromobily. Na to čínská vláda reagovala de facto zákazem investic čínských automobilek v zemích, která pro cla hlasovala. Kvůli tomu například musela soukromá automobilka Leapmotor zrušit už rozjetou výrobu v Polsku a přesunout ji do Španělska.
Projekt ale možná nakonec dostane nového partnera, který je také ze země nepříliš nakloněné čínským komunistům. O spolupráci se totiž jedná s taiwanským Foxconnem, který by v Jaworzně mohl postavit továrnu na své elektromobily. Těch už má vyvinutých minimálně devět a první dva se již dají i koupit.
Foxconn se do elektromobilů vrhnul v roce 2020, kdy ve spolupráci s taiwanskou automobilkou Yulon Motors založil automobilku Foxtron. Ta se ale zásadně liší v tom, že modely vyvíjí a vyrábí, nechce je ale prodávat pod vlastní značkou. Stejně jako Foxconn s elektronikou i Foxtron s elektromobily měl být pouze dodavatelem pro zavedené značky.
Prvním takovým vozem se stalo elektrické SUV Foxtron Model C, které se jako Luxgen n7 začalo v roce 2023 prodávat na domovském Taiwanu. O rok později jsem tam vůz vyzkoušel a na prvotinu firmy, která předtím žádné auto nevyrobila, překvapil slušným odladěním i zpracováním. Luxgen je značka spadající původně pod Yulon Motors, aktivní pouze na Taiwanu.
Foxtron jednal i o prodeji svých modelů v Evropě, jeho Model B byl ostatně vyvinut zejména pro tento trh. Nakonec jej bude prodávat Mitsubishi, ale jen v Oceánii a Austrálii. Neúspěch s nabídnutím vlastních modelů jiným značkám nakonec vedl k zásadní změně přístupu.
Minulý rok Foxtron od Yulonu odkoupil značku Luxgen, která bude v budoucnu zrušena. Foxtron využije její továrnu a distribuční síť k prodeji aut pod vlastní značkou Foxtron. První takový vůz už se prodává na Taiwanu jako Foxtron Bria, a jde opět o „evropský“ Model B. Firma plánuje také expanzi do zahraničí, kam se nakonec asi vydá právě pod vlastní značkou.
Právě ta by se tak mohla vyrábět v Polsku u Katowic, kousek od českých hranic. Vrátit se ale může i samotná značka Izera, což ale polská strana nepotvrdila. Že by mohlo jít o oživení polské značky, napovídá vyjádření přímo od Taiwanců:
„Jsme nadšeni, že můžeme podpořit EMP sdílením našich platforem pro elektromobily, odborných znalostí v oblasti vývoje vozidel a inženýrských schopností při budování výrobního závodu s podporou umělé inteligence,“ řekl Jun Seki, provozní ředitel pro elektromobilitu ve společnosti Foxconn. „Společně se společností Foxtron budeme podporovat místní výzkum a vývoj (R&D) a posilovat dodavatelské sítě, abychom efektivně obsloužili evropský trh.“
Jednání zatím nebyla podle polských zdrojů zcela dokončena, z projektu tak stále může sejít. Podle vyjádření z tiskové zprávy se ale zjevně počítá spíše s úspěšnou dohodou: „Diskuze vedené s polským Ministerstvem státních aktiv a dalšími institucemi zapojenými do projektu pokrývají rozsah spolupráce a očekává se, že povedou k balíčku detailních dohod. Konečná dohoda bude vycházet z výsledků jednání a podpisu smluv mezi stranami, v závislosti na příslušných regulačních požadavcích,“ uvedla společnost Foxconn.
„Od samého počátku jsme tento projekt koncipovali s ohledem na potřebu partnera, který kombinuje průmyslový rozsah s technologickou hloubkou,“ dodal Cyprian Gronkiewicz, generální ředitel společnosti ElectroMobility Poland. „Foxconn tyto požadavky splňuje – jak ve výrobě, tak ve vývoji a bezpečnosti digitálních řešení, která jsou dnes nedílnou součástí automobilového sektoru a zůstanou klíčovým zdrojem konkurenční výhody.“
Foxtron má dnes v portfoliu vedle dvou technicky nepříliš zajímavých už vyráběných modelů také mnohem vyspělejší techniku. MPV Model D stojí na nové 800V platformě, vyvinuté firmou ZF Chassis Modules, v níž má Foxconn 50% podíl. V portfoliu Foxtronu už jsou ale i sedany, užitkové vozy a autobus Model T, který je již v provozu ve městech na Taiwanu.
V roce 1974 založený Foxconn je smluvní výrobce, který produkuje elektroniku a komponenty pro jiné firmy. Známý je zejména díky spolupráci s Apple, pro který vyrábí iPhony, iPady i počítače Mac. Podílí se ale také na výrobě herních konzolí Sony, Microsoftu i Nintenda a také spousty další elektroniky. Dnes je Foxconn největším výrobcem elektroniky na světě. Dvě továrny má i v Česku – v Pardubicích a Kutné Hoře. Majitel Foxconnu Terry Gou navíc vlastní zámek Roztěž poblíž Kutné Hory.
Zdroj: Autonews, zdroj foto: Foxtron, zdroj videa: Svět motorů