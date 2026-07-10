Polská policie chytře využívá drony. Pokuty za mobil v ruce jsou obří
S pomocí dronů rozdává polská policie drakonické pokuty. Za telefon v ruce vám u našich sousedů naskočí rovnou 12 trestných bodů, což znamená okamžité vyčerpání poloviny tamního limitu. Jak přesně policie pracuje? A musí se vybodování bát i čeští řidiči?
Červená na semaforu, popojíždění v městské zácpě nebo monotónní prázdná dálnice – v každé z těchto situací se objevuje stejné pokušení. Rychlá kontrola notifikací, odepsání na zprávu nebo letmé projetí sociálních sítí. To, co řidič vnímá jako vteřinovou kontrolu nad svým digitálním životem, však experti na bezpečnost označují za spolehlivou jízdenku k tragédii.
Řidiči na polských silnicích se musí smířit s tím, že jejich chování v kabině už zdaleka není soukromou záležitostí. Tamní policie totiž mistrně rozvinula taktiku sledování provozu pomocí bezpilotních letounů. Drony se pravidelně vznášejí nad klíčovými křižovatkami a úseky, kde nejčastěji dochází k nehodám nebo střetům s chodci. Celá operace přitom připomíná dokonale koordinovanou akci dvou týmů.
Policie to dělá rafinovaně
Polská policie používá drony ke kontrole řidičů už od roku 2021 a od té doby značně pokročila taktikou i počtem dronů. První policejní hlídka, skrytá na strategickém místě, vysílá dron vysoko nad vozovku. Pro řidiče i chodce je stroj ze země prakticky neviditelný. Operátor dronu pak na monitoru sleduje obraz ve vysokém rozlišení a zaměřuje se přímo na to, co šoféři dělají rukama.
Jakmile odhalí hříšníka s telefonem u ucha nebo na klíně, okamžitě předává informace o modelu auta, registrační značku a popis prohřešku druhému týmu. Ten stojí o několik stovek metrů dál, zcela mimo dohled křižovatky. Zastavený řidič nemá šanci cokoliv zapírat. Nezvratný videozáznam z dronu funguje a policisté prý od hříšníků téměř nikdy neslyší odmítnutí pokuty.
Téma se intenzivně řešilo během nedávné preventivní akce „Łapki na kierownicy“ (Ruce na volant), kterou policie organizovala společně s tvůrci aplikace Yanosik, což je extrémně populární polský komunitní antiradar a navigace v jednom. Polská policie s touto oblíbenou aplikací paradoxně spolupracuje, protože ví, že přes ni nejrychleji osloví přesně ty šoféry, kteří mají telefon neustále před očima.
Při rychlosti pouhých 50 kilometrů za hodinu ujede auto během pár vteřin nepozornosti desítky metrů. Stačí, aby do vozovky vstoupil chodec nebo auto před vámi prudce zabrzdilo, a neštěstí je na světě.
Oficiální analýzy ukazují, že rozptýlení pozornosti kvůli smartphonu prodlužuje reakční dobu řidiče o hrozivých 30 procent. Fyzická manipulace s telefonem během jízdy navíc zvyšuje riziko vážné nehody až čtyřnásobně. Proto strážci zákona, zejména během letních dovolených, neznají slitování.
|Polské postihy za mobil za volantem
|Finanční pokuta
|cca 2800 Kč (500 PLN)
|Trestné body (místní registr)
|12 bodů
|Dopad na polské bodové konto
|Ztráta 50 % místního limitu (max. 24 bodů)
Zatímco finanční trest jen zamrzí peněženku, příděl 12 trestných bodů je v polském kontextu obrovský. Vzhledem k tomu, že tamní celkový limit činí 24 bodů, jediný nepromyšlený úkon na mobilu znamená vyčerpání rovné poloviny povoleného maxima.
Bodové systémy v Evropské unii stále zůstávají striktně národní a nejsou nijak propojené, takže se vám zmíněných 12 trestných bodů za telefon domů do Česka nepropíše. Rozhodně se však nevyplatí nad polskými zákony mávnout rukou. Polské úřady mají na cizince spadeno a vedou si pro ně oddělený registr.
Polsko si cizince hlídá
Pokud v Polsku jako Čech nasbíráte 24 trestných bodů, polské úřady vám zakážou řízení na území Polska. Fyzický řidičský průkaz vám polští policisté kvůli bodům nezabaví a v České republice či jiných zemích můžete bez problémů jezdit dál. Pokud byste ale v době trvání tohoto lokálního zákazu znovu sedli za volant na polské straně hranice, dopouštíte se závažného trestného činu maření úředního rozhodnutí. Finanční pokuty se navíc díky evropským směrnicím vymáhají přeshraničně, takže peněžitý trest vám do české schránky dorazí spolehlivě.
Co je ještě v pořádku a na co si musíte dát pozor? Letmý dotyk prstu na zabudovaný displej či mobil v držáku, například pro rychlé přijetí hovoru přes handsfree, vám projde. Složitější vyťukávání nové adresy nebo posouvání trasy prstem je však už riskantní.
Absolutním tabu je pak jakýkoliv další fyzický kontakt s přístrojem. Vysokou pokutu totiž nedostanete jen za klasické telefonování s mobilem u ucha. Policie i nekompromisní kamery dronů tvrdě trestají i kontrolování navigace položené na klíně, psaní SMS při čekání na zelenou, prohlížení zpráv nebo sledování videí v popojíždějící koloně. Strážci zákona to vyhodnotí jako obecné ohrožení bezpečnosti silničního provozu a nevěnování se řízení. Výsledná finanční sankce i obří bodový příděl jsou přitom ve finále úplně stejné.
Jediným stoprocentně bezpečným a právně nepostihnutelným způsobem, jak s digitálním pomocníkem za jízdy komunikovat, tak zůstává výhradně hlasové zadávání, případně krátké zastavení na bezpečném místě, kde si trasu v klidu přenastavíte.
Staré, nespolehlivé hlasové ovládání je naštěstí minulostí. V telefonech s Androidem převzal otěže pokročilý model Gemini, který zvládá hlasové příkazy s nevídanou přesností. Můžete tak poměrně přesně diktovat zprávy, měnit trasu v navigaci nebo přepínat hudbu. Majitelé iPhonů sice zatím narážejí na jazykovou bariéru u anglicky mluvící Siri, ale i zde se blýská na lepší časy.
Zdroje: Auto Świat, Filip Trusz, Polská policie, Yanosik