Polská policie si došlápla na tunery a driftery, čísla jsou alarmující
Milovníkům nelegálního driftování se noční zábava v polském Lublinu prodražila. Tamní policisté opět vyrazili do ulic v rámci rozsáhlé bezpečnostní akce nazvané Stop Drift a jejich bilance bere dech.
Stovky kontrol, desítky zabavených technických průkazů a nekompromisní pokuty. Polská policie už nehodlá nad populární ale nebezpečnou zábavou na veřejných silnicích přivírat oči.
Úmyslné uvádění auta do přetáčivého smyku na běžných silnicích není nevinný adrenalinový sport. Lublinští dopravní policisté proto naplánovali a bleskově provedli další z řady preventivních zátahů s výmluvným názvem.
Strážci zákona se nezaměřili pouze na samotnou jízdu bokem. Pod přísný drobnohled si vzali také celkový technický stav často pochybně upravovaných vozidel a důsledné dodržování rychlostních limitů v rizikových oblastech.
Hodně divoká čísla
Podle oficiální zprávy lublinské policie se celá akce Stop Drift odehrála během jediného pátku a navazujícího víkendu. Policisté pak kompletní výsledky zátahu zveřejnili hned v pondělí 13. července ráno. V polském Lublinu žije zhruba 335.000 obyvatel.
Podle výsledků posledních zátahů policisté rozhodně neměli klidnou službu. Během intenzivních kontrol prověřili více než 200 podezřelých vozidel a výsledný účet pro nezodpovědné řidiče je alarmující.
Policisté odhalili přesně 150 dopravních přestupků. Jak se ukázalo, největším nešvarem nebylo jen samotné pálení pneumatik, ale staré známé překračování rychlosti – toho se dopustilo hned 107 řidičů, kteří si spletli městské ulice se závodním okruhem.
Technický stav mnoha vozů byl navíc natolik žalostný, že policisté na místě zadrželi bezmála 80 osvědčení o registraci vozidla (technických průkazů). Jako bonus pak během masivních kontrol odhalili a zadrželi také jednu osobu, po které již delší dobu pátrala justice.
Přísné tresty a jedna drifterka
Policie v souvislosti s touto akcí důrazně varuje, že za úmyslné uvádění vozidla do smyku na veřejných komunikacích dnes v Polsku hrozí extrémně přísné postihy. Driftování už dávno není vnímáno jako drobný prohřešek, ale jako hrubé porušením zákona. Mezi polskými mladíky je přitom tato kratochvíle velice populární, ať už to dělají legálně na okruzích, či ilegálně na veřejné komunikaci.
Řidiči chycenému přímo při driftování v Polsku hrozí okamžité odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce. K tomu si hříšník odnese tučnou pokutu ve výši zhruba 8700 Kč (v přepočtu z 1500 zlotých). Na jeho konto se navíc přičte hned 15 trestných bodů. Jde tedy o jeden z nejtěžších prohřešků.
O tom, že polští policisté tato pravidla nekompromisně vymáhají, se nedávno na vlastní kůži přesvědčila teprve devatenáctiletá řidička, která se stala vůbec první potrestanou ženou v rámci této kampaně a o řidičský průkaz přišla přímo na místě.
Lublinská dopravní policie již nyní avizuje, že tato akce rozhodně nebyla poslední. Podobné zátahy budou v regionu pokračovat i v následujících týdnech, protože silnice zkrátka neslouží jako závodní polygon.
Zdroje: KMP Lublin