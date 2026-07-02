Polsko rozdává hendikepovaným štědré dotace. Místo milionu na auto stačí 230 tisíc
Lidé se zdravotním znevýhodněním nyní mohou v Polsku získat prostornou Toyotu Proace City Verso s profesionální bezbariérovou úpravou za těžko uvěřitelnou cenu 223.000 Kč. Jako bonus navíc japonský výrobce přibalil záruku na milion kilometrů.
Skloubit mobilitu, bezpečnost a finanční dostupnost bývá pro hendikepované motoristy nesmírně složité. Polský vládní program pod hlavičkou státního fondu PFRON se to snaží změnit. Nabízí nevratné dotace, které dokážou pokrýt až 85 % z celkové hodnoty speciálně upraveného vozidla. Cílem je umožnit přepravu osob na invalidním vozíku bez nutnosti komplikovaného přesedání.
Toyota navíc k této příležitosti připravila slevy na skladové vozy s úpravou od renomované francouzské karosárny Gruau. Finální cenovky tak mohou být nevídaně nízké a speciálně upravenou Proace City Verso lze mít v přepočtu už za 223.000 Kč, zbytek do jinak bezmála milionové cenovky doplácí stát.
Základem celé nabídky je prodloužená sedmimístná verze kombivanu Proace City Verso v provedení Long s délkou 4,75 metru. Francouzští specialisté z Gruau kompletně přepracovali a snížili podlahu v zadní sekci auta. Tímto krokem získal přepravní prostor pro hendikepovaného pasažéra nadstandardní vnitřní výšku 1410 milimetrů, což zásadně zvyšuje komfort během jízdy a odstraňuje nepříjemný pocit stísněnosti.
Nastupování do vozu probíhá prostřednictvím skládací hliníkové rampy o délce 1,5 metru a šířce necelých 74 centimetrů. Rampa je upevněna na masivních pantech, které zaručují stabilitu při nájezdu. Celý mechanismus vyžadoval zásahy do zádě vozidla, vytažené plošina vede přímo skrz střední část zadního nárazníku a podlahu. A když zrovna nikoho na vozíku nepřevážíte, rampa se složí zcela do roviny a vy nepřicházíte o plnohodnotný zavazadlový prostor.
Podmínky pro získání příspěvku
Systém státního financování je nastaven degresivně, takže výše podpory se odvíjí od celkové ceny vozidla. V případě automobilu určeného pro přepravu pasažéra na vozíku polský stát hradí 85 procent z částky do 130.000 zlotých (cca 755.000 korun). Pokud hendikepovaný člověk vůz sám řídí, dotační krytí činí 80 procent z ceny do 150.000 zlotých (cca 870.000 korun).
Podmínky pro schválení polské dotace jsou striktně vázány na zdravotní stav. Žadatelem může být pouze osoba s těžkým stupněm zdravotního postižení, která se za žádných okolností nedokáže pohybovat bez invalidního vozíku a není schopna z něj samostatně přesednout na běžné sedadlo automobilu.
Celý proces podávání žádostí probíhá elektronicky prostřednictvím specializovaného systému. K žádosti je nutné přiložit aktuální potvrzení od odborného lékaře. Po schválení smlouvy má příjemce patnáct měsíců na realizaci nákupu. Stát si schválené prostředky pojišťuje také podmínkou, že vlastník nesmí vozidlo po dobu následujících pěti let prodat.
V České republice jsou podmínky skromnější. Státní podpora na pořízení motorového vozidla pro handicapované je legislativně zastropována na částce 285.000 Kč.
Dvě verze, prodloužená záruka
Zájemci o akční skladové toyoty mohou volit mezi dvěma výbavovými stupni, přičemž všechny dostupné vozy jsou vybaveny spolehlivými vznětovými motory a manuální převodovkou. Vstupní branou je verze Business Gruau, která se pojí výhradně se silnějším agregátem 1.5 D-4D o výkonu 130 koní. V interiéru nabízí pomocné madlo na levém středovém sloupku a sadu na opravu pneumatik, která nahradila klasickou rezervu kvůli místu pod podlahou. Právě tato konfigurace s dotací startuje na ceně 39.513 zlotých neboli 223.000 Kč.
Pro ty, kteří hledají o něco vyšší komfort a variabilitu, je připravena linie Family Gruau. U ní dává Toyota na výběr hned dvě výkonové verze motoru 1.5 D-4D, a to buď základních 100 koní, nebo silnějších 130 koní. Verze Family přidává na praktičnosti manuálně výklopný boční schůdek u posuvných dveří na pravé straně a především dvojici plnohodnotných sklopných sedadel ve třetí řadě. Auto tak neztrácí nic ze své rodinné genetiky a mimořádné flexibility, když zrovna cestujete bez vozíku.
Největším trumfem této nabídky, vedle samotné pořizovací ceny, je ale pohled do záručních podmínek. Toyota na tyto osobní modely poskytuje unikátní tovární záruku na 3 roky (nebo do ujetí jednoho milionu kilometrů). Výrobce navíc potvrzuje, že se tato extrémní garance plně vztahuje nejen na samotné auto a pohonnou jednotku, ale také na samotnou bezbariérovou vestavbu a úpravy od francouzského specialisty Gruau.
Zdroje: auto.dziennik.pl, DGP, forsal.pl, gazetaprawna.pl, infor.pl, Toyota, zdrowiego.pl