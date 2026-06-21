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Polský sen o vlastní automobilce ožívá. Zahrnuje továrnu na 400.000 aut a partnera z Tchajwanu

Izera Hatchback (2020)

Izera Hatchback (2020) Zdroj: Izera

Izera Hatchback (2020)
Izera Hatchback (2020)
Izera Hatchback (2020)
Izera Hatchback (2020)
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Mario Rychtera
Mario Rychtera
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Polsko už dnes patří mezi důležitá místa evropské výroby aut, dodávek i autobusů. Nový projekt s Foxconnem by měl jeho roli rozšířit také o elektromobily vlastní značky.

Ač se o tom moc nepíše, Polsko je důležitou součástí evropského automobilového průmyslu. Stellantis vyrábí svá auta v Tychách, Volkswagen se zabydlel v Poznani a Vřešni, kde vyrábí užitkové modely Caddy a Transporter, a ve Vratislavi se vyrábí elektrické autobusy společnosti Solaris Bus & Coach.

Nyní se snaží svou pozici posílit ve spolupráci s asijským partnerem. V roce 2016 vznikl státní podnik ElectroMobility Poland (EMP), který měl spolu s dalšími energetickými společnostmi vizi vlastní domácí značky Izera na výrobu elektromobilů. V roce 2020 představil první prototyp, ale projekt byl po čtyřech letech zrušen, protože jednání s čínským partnerem o stavbě továrny nedopadla úspěšně.

Nyní se zdá, že by se mohl projekt stát skutečností. Do hry vstupuje tchajwanský technologický gigant Foxconn a jeho dceřiná automobilka Foxtron. Podle médií by měla být dohoda již potvrzena, což stvrzuje úterní prohlášení premiéra Donalda Tuska o tom, že v polském Javořně vznikne strategicky důležité centrum, které bude součástí celého průmyslového a technologického systému regionu.

Automobilka by měla vyrábět tři elektrické modely využívající lokálně vyráběné polovodičové baterie, na nichž se bude podílet Foxconn. Ten má již k dispozici referenční návrhy a zkušenosti s prodejem elektromobilů pod Foxtronem. Vývoj nástupce jeho současné platformy by měl být téměř ze tří čtvrtin v rukou polských inženýrů. O náklady se podělí Foxtron a EMP s tím, že Polsko poskytne úvěry v hodnotě 25,5 miliardy korun z fondů Evropské unie na obnovu.

Pokud tchajwanský protějšek dohodu podepíše, měla by stavba začít už příští rok na jaře. Výroba zmíněných tří modelů segmentu SUV by měla začít v roce 2029. Roční kapacita nastavená na 400.000 kusů by měla stačit pro rychlou expanzi.

Video placeholder
Foxtron Cavira • Foxtron

Zdroj: Electrive,Polskie radio, Brussels times I Video: Foxtron

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