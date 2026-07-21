Pomalá vozidla musejí uhnout, jen o tom málokdo ví. Chtěli byste takové pravidlo i u nás?
Pokud se za pomalu jedoucím motoristou v Montaně vytvoří kolona čtyř a více vozidel, musí jim uhnout na krajnici. Málokdo o tom ví, přitom toto ustanovení platí už dekády.
Vídáme to na silnicích každou chvíli – za jedním pomalejším autem se vytvoří kolona těch, kteří by chtěli jet rychleji, ale nemohou. Je jedno, jestli tím pomalejším je nezkušený řidič, traktor nebo třeba plně naložený kamion v kopcovité trase, nedá-li se předjet, trčíte prostě za ním. Slušný řidič uhne, když může – ale nikdo mu to nenařizuje, alespoň u nás.
V americké Montaně je situace trochu jiná. Uhnout na krajnici a nechat ostatní projet je tam povinností, kterou ovšem skoro nikdo nezná, přitom platí od roku 1959. Řidiči tak musí učinit, jedou-li výrazně pomaleji než ostatní, jsou-li za nimi čtyři auta a více, jede-li se zrovna po silnici s pouze jedním pruhem v každém směru a není-li možné či bezpečné předjet.
Neznamená to ale, že musí uhnout okamžitě. Je třeba tak učinit na bezpečném místě, třeba tam, kde je rozšířená a zpevněná krajnice, výhybna nebo odstavná plocha. Také musí využít stoupací pruh nebo se řadit k pravé krajnici a umožnit ostatním předjetí, je-li vozovka rozšířená.
Tyto dvě věci u nás řeší (více či méně úspěšně, ale to už je na individuální ohleduplnosti řidičů) jiné části zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, povinnost uhnout do výhyben, na krajnici či na odstavné plochy u nás však nemáme. Odstavec 2 § 18 hovoří o tom, že „řidič nesmí omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou,“ ovšem nezkušený řidič či naložený kamion mají pro pomalou jízdu důvod.
Povinnost uhnout, jedu-li z jakéhokoliv důvodu pomaleji než ostatní, u nás zákonem ustanovena není. Přesto vidíme kamiony, traktory či auta s přívěsem, jak jedou půlkou vozidla po zpevněné krajnici, aby rychlejší mohli snáze předjet. (A když je konstelace hvězd opravdu příznivá, také všichni protijedoucí uhnou na svou pravou stranu na krajnici, aby člověk mohl pomalé vozidlo předjet, aniž by bylo v protisměru zcela volno. Ale to se děje vzácněji než zatmění Slunce, bohužel.)
Nabízí se tak otázka – chtěli byste, aby tato „nařízená ohleduplnost“ platila i u nás? Má totiž jistá úskalí. Je-li pomalým vozidlem naložený kamion supící do kopce, kdyby musel zastavit, aby nechal ostatní předjet, bude mít velké problémy se znova rozjet alespoň na tu rychlost, kterou jel předtím. Totéž může platit pro autobus nebo vozidla s nízkým výkonem a nezkušeným řidičem.
Zdroj: Carscoops | foto: Google Gemini