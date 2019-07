Poprvé za volantem Audi SQ8 TDI. V utažených alpských vlásenkách šokovalo

Letošní rok je u Audi ve znamení rozšiřování nabídky sportovních modelů s písmenem S v názvu. Do prodeje vstoupil již loni odhalený crossover SQ2, debutovaly i nové generace modelů S6 a S7, které se nově dočkaly vznětového motoru, šestiválce 3.0 TDI v kombinaci s mildhybridním ústrojím. Na naftu nově přezbrojily i modely SQ5, S5 a S4. Teprve nedávno se světu ukázalo také SUV Audi SQ8 TDI, které jsme si jen krátce po představení mohli vyzkoušet přímo na běžných silnicích.

A Audi ukázalo, že své novince opravdu věří, protože si na ni přichystalo opravdu náročné testovací trasy ve španělských Pyrenejích. Úzké cesty, utažené zatáčky a prudké kopce, to je prostředí ideální spíše pro malý, maximálně kompaktní hot hatch než pro pět metrů dlouhé SUV s naftovým osmiválcem pod kapotou. Jak si s takovými podmínkami Audi SQ8 TDI poradilo?

360p 720p 1080p REKLAMA

Decentní sportovec

Ještě než jsme s Audinou vyrazili na silnice k průsmykům Col d‘ Aubisque a Col du Tourmalet, mohli jsme si vůz před odjezdem do detailu prohlédnout.

Jestli jste fanoušky výchozí Q8, nepochybně se vám bude líbit i její ostřejší varianta SQ7 TDI. Automobilka ji přiostřila jen decentně, jak je to u jejích eSkových modelů zvykem. Výraznější nárazník doplňuje charakteristická maska, u SQ8 TDI osmiúhelníkový single frame je obklopen masivním matně stříbrným orámováním, zatímco uvnitř něj se objevují zdvojené lišty.

Záď je opticky nízko usazená díky horizontálně členěnému nárazníku s dvěma zdvojenými koncovkami výfuku na každé straně. Nové nárazníky mimochodem vůz natáhly přes pětimetrovou hranici (konkrétně 5.006 mm). Kola jsou standardně 21palcová, zájemci však mohou objednat ještě o palec větší, což byl přesně případ zkoušeného kousku v tmavě modré metalíze Navarra, který navíc oživovaly matně bronzové disky.

Vnitřek je standardně laděn do tmavých barev. Sedí se ve sportovních sedačkách, které díky poctivému bočnímu vedení parádně podrží tělo i v utažených zatáčkách. Integrovaná opěrka hlavy ale znamená, že ne všem její výška bude vyhovovat. K dispozici jsou však všechny komfortní funkce, jako je ventilování nebo masáž.

Před řidičem, jak už to v dnešní době tak bývá, se usadil standardně dodávaný digitální přístrojový štít, se specifickou grafikou pro SQ8 TDI, což znamená zdůrazněný otáčkoměr uprostřed s tachometrem s digitálními čísly. Moc sportovně to ale ve výsledku nepůsobí, a to ne jen kvůli tomu, že červené pole leží kvůli turbodieselu pod kapotou už v 5000 otáčkách. Praktické je ale jeho doplnění o mapu navigace. Přepínat ale můžete i mezi dalšími ukazateli.

Jinak interiéru není vlastně co vytknout. Vynikající materiály jsou doménou Audi léta, navíc jsou perfektně zpracované, což jsme už chválili u výchozí varianty. Ve výsledku se nám líbí také multimediální systém kombinující dvě dotykové obrazovky, horní s úhlopříčkou 10,1“ a rozlišením 1540 x 720 pixelů pro navigaci nebo rádio, dolní s 8,6“ a rozlišením 1280 x 640 pixelů pro klimatizaci a další komfortní funkce. Na první dobrou se sice můžete v ovládání ztrácet, rychle ale zjistíte, nakolik je to intuitivní systém. Ideální volbou je třeba možnost nastavení haptické odezvy obrazovek, případně individualizace „dlaždicového“ menu podle vlastních potřeb.

Táhne jak lokomotiva

Interiér ale až na těch pár detailů známe už z běžné Q8, zaměřme se tak na útroby, protože ty jsou nové.

Srdcem ústrojí je nejsilnější vznětový motor na evropském trhu, dvěma turby přeplňovaný osmiválec 4.0 TDI, převzatý z modelu SQ7. Dvojici sekvenčně fungujících turbodmychadel (druhé se připojuje až při 2200 otáčkách) pracujících až s tlakem 2,4 baru tak doplňuje elektřinou poháněný kompresor, který eliminuje turbo lag. Uložen je v obtokové části za chladičem stlačovaného vzduchu a aktivuje se při uzavřené klapce.

Novinkou SQ8 je však kombinace s mildhybridním ústrojím. Jeho součástí je elektrická síť s napětím 48 V, energie je pak ukládána do lithium-iontové baterie s kapacitou 0,5 kWh. V praxi je jeho výhodou hlavně snížení spotřeby, a to mimo jiné díky možnosti jet s vypnutým spalovacím motorem až po dobu 40 sekund.

Při jízdě ale bude stejně nejvíce zajímat samotný spalovací motor, který funguje zkrátka famózně. Ve středních otáčkách táhne jako lokomotiva, ostatně poskytuje výkon 320 kW a až neskutečný točivý moment 900 N.m, který je dostupný v pásmu od 1250 do 3250 otáček. I díky tomu je SQ8 TDI na stovce za pouhé 4,8 sekundy, tedy rychleji než takové Porsche 718 Cayman (4,9 sekundy s dvouspojkovou převodovkou). Maximální rychlost je pak elektronicky omezena na obligátních 250 km/h.

Agregát se s nadšením žene do otáček, v kabině navíc ani podle zvuku nepoznáte, že máte pod kapotou turbodiesel. V komfortním módu je jeho zvuk parádně potlačen, ve sportovním režimu je zase krásně dobarven hutnými tóny systému sound actuator ve výfukovém systému se zvukovou klapkou. Zvenku ale dieselový ryk o sobě vědět samozřejmě dá.

Že by se ale turbodíru povedlo zcela eliminovat, to říci úplně nemůžeme. Problém je ale spíše v převodovce, dobře známém osmistupňovém automatu s hydrodynamickým měničem z dílny ZF. V rychlosti řazení a hladkosti problém není, stejně tak při klidné jízdě volí automat naprosto logicky a s přehledem. Když se ale rozhodnete zjistit, zjistíte, že při výjezdu z oblouku vám nějaká ta síla chybí, protože si převodovka sama nepodřadí a nechává tam vyšší stupeň. Řešením přitom není ani sportovní režim převodovky, a tak je lepší si v takovém případě řadit sám, páčkami pod volantem. Na manuální pokyn vůz hbitě reaguje.

Jezdí jak hatchback

Právě svižné tempo bylo něco, co jsme očekávali, že SQ8 TDI bude zvládat na německých dálnicích při vysoké rychlosti, maximálně na okreskách s dlouhými táhlými oblouky, jenže v Pyrenejích se ukázalo, že SQ8 TDI hravě zvládne i utažené zatáčky a prudké serpentiny.

Ano, Audi SQ8 TDI využívá důmyslný podvozek s pětiprvkovým zavěšením vpředu i vzadu, pohonem všech kol (rozdělujícím standardně hnací sílu mezi nápravy v poměru 40:60) a aktivním vzduchovým odpružením, které navíc mohou za příplatek doplnit natáčení zadních kol a sportovní diferenciál s aktivním rozdělováním točivého momentu mezi zadní kola, přesto bychom nečekali, že se tuto výzbroj povede konstruktérům tak dokonale odladit.

V prudkých zatáčkách totiž SQ8 TDI najednou vůbec není tak těžkopádné, jak byste asi od pět metrů dlouhého SUV očekávali, ale chová se v nich podobně jako kdejaký kompaktní hatchback. Navzdory rozměrům a hmotnosti (SQ8 TDI je těžší než 2.345 kg vážící SQ7, kvůli výztuhám bezrámových dveří, mildhybridnímu ústrojí a bohatší standardní výbavě) je auto nečekaně obratné, rychle reagující na pokyn. V zatáčkách se navíc prakticky vůbec nenaklání, na což má vliv elektromechanický systém pro aktivní stabilizaci bočního náklonu využívající na obou nápravách elektromotor vložený mezi obě části stabilizátorů.

360p 720p 1080p REKLAMA

Hmotnost vozidla si uvědomíte vlastně jen v době, kdy musíte prudce brzdit do prudké zatáčky. To mnohdy zaváháte, jestli to ty příplatkové karbon-keramické brzdy zvládnou. Ony to ale zvládnou, navíc tato obava souvisí hlavně s tím, kterak SQ8 TDI maskuje svoji rychlost. Mnohokrát totiž zjistíte, že jedete vlastně mnohem rychleji, než byste si přáli. Zajímavostí přitom je, že ve sportovním režimu neztuhne jen řízení, ale také odpor brzdového pedálu.

Samotné naladění podvozku je samozřejmě tužší, a to i v komfortním nastavení. Na jednotlivých nerovnostech je ale podvozek dostatečně poddajný, tvrdší nastavení rozpoznáte až na sérii nerovností. Odhlučnění je ale parádní ve všech ohledech.

Závěr

S Audi SQ8 TDI v praxi asi nikdo nebude jezdit takovým způsobem, jak jsme jej vyzkoušeli na mezinárodní jízdní prezentaci. Bude sloužit spíše jako dálniční křižník, než že by krouhalo jednu ostrou zatáčku za druhou. Je ale parádní vědět, že když je potřeba, SQ8 TDI umí jezdit opravdu fantasticky a spíše než jako pět metrů dlouhé SUV se chová skoro jako kompaktní hatchback. Bylo opravdu úžasné sledovat, s jakou neochvějnou jistotou si vůz umí poradit s prudkými oblouky.

Výhrady máme k jeho jízdě pouze dvě. Při prudkém brzdění si přece jen uvědomíte hmotnost SQ8 TDI, se kterou si musí brzdiče poradit. Na druhou stranu auto tak skvěle maskuje rychlost, že si kolikrát až těsně před zatáčkou uvědomíte, že jedete mnohem rychleji, než byste si vlastně přáli. Při výjezdu z oblouku pak převodovka mnohdy váhá se změnou převodu, a tak jí musíte „pomoci“ manuálním podřazením. A to i ve sportovním režimu.

To je ale asi tak vše, cílové klientele to ale vlastně asi bude stejně jedno. Té bude stačit ten majestátní vzhled, skvěle zpracovaný interiér a úžasný osmiválec v útrobách. Nepochybujeme proto, že se SQ8 TDI stane na českém trhu hitem.

Zda se tak opravdu stane, uvidíme již na konci léta, kdy by k nám měly dorazit první kousky. Cenu zatím neznáme, tajná je prozatím i v domovském Německu, kde by vůz každopádně měl stát přes 100.000 eur (cca 2,55 milionu korun).