Poprvé za volantem GAC AION. UT láká cenou, V nabízí první třídu na zadních sedadlech
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Čínský GAC se chystá na český trh a ještě před zahájením prodeje nás nechal projet své první dva elektromobily. Menší AION UT chce zaujmout hlavně cenou a prostorem, větší V komfortem a mimořádně velkorysou druhou řadou. Oba přitom ukazují podobnou představu o moderním autě: minimum tlačítek, maximum funkcí v displeji a žádné ambice hrát si na sportovní vůz.
Na každé auto jsme měli zhruba půlhodinu a jezdili jsme pouze po městě. Následující řádky proto berte jako letmou první ochutnávku – nemůžeme pochopitelně hodnotit dojezd, spotřebu, rychlonabíjení, dálniční hluk ani chování ve vyšších rychlostech. Na základní charakteristiku obou aut ale krátké setkání stačilo.
UT je 4,27 metru dlouhý hatchback, V pak 4,61metrové rodinné SUV. Oba nabízejí pohon předních kol, výkon 150 kW a točivý moment 210 Nm. UT používá baterii s využitelnými 60 kWh, V má k dispozici 75 kWh. Podle zastoupení mají všechny evropské verze stejný hardware, naladění podvozku i asistenční systémy řidiče ADAS.
AION UT
AION V
Karoserie/počet míst
Pětidveřový hatchback/5
Pětidveřové SUV/5
Délka × šířka × výška
4270 × 1850 × 1575 mm
4605 × 1854 × 1686 mm
Rozvor/světlá výška
2750/147 mm
2775/166 mm
Zavazadlový prostor
440 až 1600 l
427 až 978 l
Výkon/točivý moment
150 kW/210 Nm
150 kW/210 Nm
Pohon
Přední kola
Přední kola
Baterie/využitelná kapacita
LFP/60 kWh
LFP/75,26 kWh
Dojezd/spotřeba WLTP
Až 430 km/16,4 kWh/100 km
Až 510 km/16,7 kWh/100 km
0–100 km/h/nejvyšší rychlost
7,3 s/160 km/h
7,9 s/160 km/h
Max. nabíjení AC/DC
11/87 kW
11/180 kW
AC 0–100 %/DC 10–80 %
Cca 6 h 50 min/32 min
Cca 8 h 30 min/24 min
Kola
17"
19"
Euro NCAP
5 hvězd (2026)
5 hvězd (2025)
Tlačítka jsou pryč
Společnou filosofii poznáte ještě před rozjezdem. GAC se důsledně vydal směrem, který zpopularizovala Tesla, a všechny funkce přesunul do centrálního displeje. Tradice zůstala jen pod volantem v podobě dvou páček: levá obsluhuje směrovky a stěrače, pravá slouží jako volič jízdního režimu. Tlačítko výstražných světel je na stropě nad vnitřním zrcátkem. Zbytek? Všechno v obrazovce. Světla, ventilace, teplota, zrcátka i to ostatní.
Není to nešvar. Obliba aut, která to takhle mají, ukazuje na opak. Navíc: systém se snaží být kontextový. Když například sáhnete na fyzické ovladače elektrického sedadla, na displeji se objeví další možnosti jeho nastavení. Ovládání nám nepřipadalo nesrozumitelné, během půlhodiny ale nebyla šance zjistit, zda tento přístup funguje i při každodenním používání. Totéž platí pro asistenty: ve městě nás neobtěžovaly víc než v jiných současných autech, jen jsme přes usilovnou snahu ani v jednom z aut prostě nedokázali najít vypnutí upozornění na překročení rychlosti.
UT nabízí hodně prostoru
AION UT překvapí kabinou. Palubní deska je nízká, interiér vzdušný a výhled dopředu bezproblémový. Vzadu zůstává i za hodně vzrostlým řidičem před koleny několik centimetrů a nad hlavu se vejde otevřená dlaň. Sedák je ale nízko, takže dospělým nepodpírá stehna tak dobře, jak množství prostoru naznačuje.
Nám však nesedla pozice za volantem. Ten lze nastavovat pouze výškově, takže jsme si museli sedadlo posunout víc dopředu. Navíc jsme pravým kolenem nepříjemně až bolestivě naráželi na modul s výdechy ventilace. Jde ale samozřejmě o individuální věc závislou na postavě řidiče.
Kufr má 440 litrů. Na pohled nepůsobí obrovsky, je ale pravidelný a kabely lze schovat pod podlahu. Frunk chybí.
Na řízení si nehraje
Ve městě je 150 kW dostatečná síla, AION ale výkon nepoužívá k efektnímu nástupu. Ani s akcelerátorem u podlahy nepřichází žádný výrazný kopanec. Přední kola obutá do celoročních pneumatik ChaoYang 215/55 R17 při svižnějším rozjezdu, zvlášť s natočeným volantem, snadno proklouznou. Po krátké jízdě však nelze určit, nakolik za to mohou pneumatiky a nakolik kalibrace pohonu a trakční kontroly.
Podvozek na městských nerovnostech působil klidně a zadní náprava neodskakovala. Řízení je naopak kolem středu dost vágní a poskytuje minimum informací. Ani sportovní režim charakter výrazně nezmění. Rekuperace má tři úrovně: žádná, nízká a střední. Nejsilnější se tedy jmenuje „střední“, což samo o sobě vysvětluje, proč auto nijak výrazně nezpomaluje. Ve městě je UT příjemně tiché.
Větší V sází na komfort
AION V používá podobný recept v komfortnějším balení. Interiér nepůsobí futuristicky, sedí se vysoko, výhled je dobrý a kabina široká. Dveře až k oknům potažené prošívanou kůží působí vzhledem k ceně velmi dobře. Přední sedadla mají dlouhá opěradla a ve verzi Luxury také masáž, jen sedák se nám nepodařilo nastavit tak, aby stehna podpíral podle představ.
Jedním ze zajímavých detailů kabiny je schránka ve středové loketní opěrce. Umí fungovat jako mrazák až do −15 °C, chladí v rozsahu 1 až 20 °C a ohřívá mezi 35 a 50 °C. Je to přesně typ neobvyklé výbavy, kterým se čínské značky snaží nabídnout něco, co evropská auta této třídy běžně nemívají. Kuriózní je jen víko této schránky, které se otevírá výhradně směrem ke spolujezdci.
Nejlepší místo je vzadu
Hlavní argument AIONu V najdeme ve druhé řadě. Místa je tu skutečně mimořádně: před koleny, nad hlavou i pro chodidla. Pro dva dospělé cestující působí zadní část jako první třída.
Opěradla lze sklápět ve dvanácti aretacích a „položit“ je až do úhlu 137 stupňů vůči sedáku, nechybí vlastní ovládání ventilace, vyhřívání sedadel a ve výbavě Luxury ani výklopný stolek na zadní straně sedadla spolujezdce. Je dost velký na notebook a má drážku pro tablet. AION V zkrátka nesází na řidičské zážitky, ale na komfort, prostor a digitálně pojatou kabinu.
Prostor pro cestující má svou cenu. Zavazadelník nabízí 427 litrů a na 4,6metrové SUV působí skoro nepatřičně. Výrazně do něj zasahují podběhy a po stranách zůstávají hluboké prohlubně. Dvojitou podlahu lze posunout níž, ani potom ale nevznikne úplně rovná plocha. Je z toho patrné jedno: tady se rozdávaly centimetry cestujícím, nikoli zavazadlům. (Pro ilustraci: menší hatchback podle výrobce naloží se sklopenými sedadly 1600 litrů, větší SUV jen 978 litrů.)
150 kW stačí, trakce už méně
Za volantem působí V dospěleji než UT. Řízení je citelně tužší a poskytuje víc informací o předních kolech, při pomalém manévrování bychom ale uvítali lehčí posilovač. Výkon 150 kW charakteru auta stačí.
Také zde ale překvapila trakce. Přední kola dokázala proklouznout už při relativně běžném svižnějším rozjezdu a efekt byl výraznější než u UT. I tady bychom sázeli spíš na pneumatiky, ale bude potřeba to ověřit při delším testu.
V nabíjení má „véčko“ náskok. UT zvládá maximálně 87 kW a z deseti na osmdesát procent to má trvat 32 minut; V dosahuje nejvyššího nabíjecího výkonu 180 kW a stejný rozsah má zvládat za 24 minut. (GAC u UT uvádí také 30–80 % za 24 minut, tedy stejné číslo jako V, ale v jiném rozsahu. Pozor na to při sledování reklam.) Oba vozy mají termomanagement baterie, automatický předehřev při navigování k nabíječce i možnost jeho ručního spuštění.
Do Česka bez příplatků
První zákaznická auta mají dorazit v prvním čtvrtletí 2027 už s českým palubním rozhraním. Při startu chce importér pokrýt Česko přibližně deseti až patnácti dealery. Evropské vozy teď procházejí finální montáží z dílčích sestav v režimu SKD u Magna Steyr ve Štýrském Hradci.
Ceník bude jednoduchý: dvě pevné výbavy, dvě pevné ceny. Za UT zaplatíte 629.900 nebo 679.900 korun, V bude stát 849.900, respektive 899.900 korun. Specifikace Premium a Luxury jsou dané, další příplatky neexistují a v ceně jsou i všechny barvy. Záruka na vůz činí osm let nebo 160 tisíc kilometrů, na trakční baterii osm let nebo dvě stě tisíc kilometrů.
Model/verze
Cena
Výbava
AION UT Premium
629.900 Kč
17" kola, vyhřívaný volant, elektricky nastavitelná a vyhřívaná přední sedadla, displeje 8,8" a 14,6", Apple CarPlay a Android Auto
AION UT Luxury
679.900 Kč
Navíc panoramatická střecha s elektrickou clonou, elektrické víko kufru, vyhřívané čelní sklo, ventilace sedadla řidiče a bezdrátové nabíjení telefonu
AION V Premium
849.900 Kč
19" kola, panoramatická střecha s elektrickou clonou, elektrické víko kufru, tepelné čerpadlo, dvouzónová klimatizace, vyhřívaný volant, elektrická přední sedadla s výhřevem, ventilací a pamětí, displeje 8,88" a 14,6"
AION V Luxury
899.900 Kč
Navíc osmibodová masáž obou předních sedadel, kombinace pravé a syntetické kůže, výklopný stolek vzadu a schránka s mrazením, chlazením a ohřevem
Co přijde dál
Produktový plán importéra pro prvních dvanáct měsíců v Česku počítá s osmi modely a novými variantami, přičemž nabídka nemá zůstat jen u elektromobilů, ale zahrne také hybridy a plug-in hybridy. Po zde popisovaných modelech má záhy dorazit model S7 – 4,9metrové plug-in hybridní SUV s pohonem všech kol, 1,5litrovým turbomotorem, baterií 36,3 kWh, deklarovaným elektrickým dojezdem až dvě stě kilometrů a celkovým přes tisíc. Stovku má zvládnout za 5,8 sekundy a předpokládaná cena plně vybaveného auta je „mírně nad jedním milionem korun“.
První zběžné setkání a dvě půlhodinové jízdy ukázaly auta s jasně čitelným charakterem. Otevřely ale také otázky: ergonomie za volantem UT, trakce předních kol a téměř úplný přesun ovládání do displeje. Na podrobnější verdikty je příliš brzy, počkáme si na ně až po klasickém týdenním testu.
Zdroj: GAC