Poprvé za volantem iCaur V25: Nově představený retrofuturistický teréňák není jen na parádu
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V Česku zatím prakticky neznámá automobilka iCaur představila v čínském Wuhu svůj třetí model, který slibuje schopnou techniku. SUV V25 je dostupné jako elektromobil nebo plug-in hybrid s prodlužovačem dojezdu, s pohonem zadních či všech kol a širokými možnostmi individualizace.
V tuzemsku by měl prodej vozidel outdoorově zaměřené čínské značky iCaur začít zkraje příštího roku uvedením velkého SUV V27. Na globálním summitu v domácím městě Wuhu si však svou globální premiéru odbyl nový model V25. Ten se s délkou 4636 mm stane konkurencí pro hybridní Toyotu RAV4 nebo Hyundai Tucson, v čistě elektrické variantě se zástupci automobilky odkazovali například na Kiu EV5.
Model V25 by totiž kromě schopností mimo asfalt měl být také příjemným společníkem pro každodenní život dobrodružně zaměřených rodin. Potěší prostorný interiér, který díky rozvoru 2,9 metru nabízí ohromný prostor pro nohy zadních pasažérů a dostatečný prostor pro hlavu, přičemž posez je velmi pohodlný – stehna 189 cm vysokého redaktora se téměř v celé délce dotýkají sedáků.
Vpředu najdeme elektricky ovládaná sedadla, minimalistický volant se dvěma rotujícími tlačítky, širokoúhlý digitální přístrojový štít a velký centrální displej. Není do něj však integrováno veškeré ovládání, mnohé nastavení zajistí otočné ovladače pod displejem s příjemným odporem i materiály. Ještě níže jsou kolébkové ovladače pro vyhřívání zadního a ofuk předního okna, varovné blikače, vnitřní cirkulaci vzduchu a také jeden ovladač, který je možné konfigurovat dle libosti.
iCaur V25 nabízí chlazené bezdrátové nabíjení, vyhřívání a ventilaci předních sedadel, 15 reproduktorů, funkci V2L pro napájení externích zařízení o výkonu až 6 kW, jednačtyřicet odkládacích prostor nebo elektricky ovládanou panoramatickou střechu, kterou lze v přední části otevřít. Dveře ani střechu nelze odmontovat jako u bronca nebo wrangleru, zato má model V25 torzní tuhost 30.000 Nm/stupeň, což je hodnota o tisícovku vyšší než u nového defenderu.
(Ne)známá technika
Při představení zástupci značky slibovali hned několik variant pohonu. Informací k čistě elektrické variantě zatím není mnoho, na rozdíl od varianty REEV ale kromě pohonu obou náprav nabídne i variantu s pohonem čistě zadních kol. V obou případech spoléhá na 80,16kWh baterii a dle měření v cyklu NEDC slibuje dojezd 445 (RWD), respektive 400 km (4WD).
Automobilka uvádí čas nabití z 30 % kapacity na 80 % za 25,7 minuty, což přibližně odpovídá maximálnímu nabíjecímu výkonu 100 kW (DC), který nabízí větší model V27. Důvodem pro relativně malý dojezd je hranatá karoserie a terénní pneumatiky - zadokolka s výkonem 185 kW (252 k) a točivým momentem 300 Nm má potřebovat 20,9 kWh/100 km a čtyřkolka s 335 kW (455 k) a 505 Nm točivého momentu dokonce 23,6 kWh/100 km. Elektromobil pod přední kapotou nabídne také malý frunk.
Model V25 byl ale primárně prezentován s motorizací EREV, kterou jsme později měli možnost krátce vyzkoušet. Celý systém si zakládá na vysoké termální účinnosti (44,5 % – toto číslo ale odpovídá měření CATC, u evropské varianty bývá výrazně nižší), vysokém výkonu a nízké spotřebě.
Varianta s inteligentním pohonem všech kol i-AWD dosahuje systémového výkonu 335 kW (455 k) a točivého momentu 505 Nm. Jízda je navíc extrémně plynulá, jelikož kola pohání vždy elektřina. Spalovací turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec 1.5 T-GDI pod kapotou slouží v případě potřeby pouze jako generátor. Na výběr bude z pěti režimů hospodaření s energií (Forced EV, EV Priority, Hybrid, Fuel First a Forced Charge).
Pro každodenní provoz po městě a okolí by však měla bohatě stačit poměrně velká baterie LFP o kapacitě 34,31 kWh, ovšem standardem bude menší baterie o kapacitě 20,47 kWh. Obě by mělo jít dobíjet na rychlodobíjecích stanicích výkonem až 100 kW, což vzhledem k použité chemii může překvapit. Čistě elektrický dojezd automobilka neudává, u většího modelu V27 se ale pohybuje kolem 130 km dle WLTP s větší baterií.
Jen krátce v blátě
Jak ale model V25 reálně jezdí? Za volant novinky jsme usedli na uzavřeném okruhu s rozbahněným povrchem, na běžném asfaltu jsme bohužel neměli možnost vůz vyzkoušet. I terénní vložka byla velmi krátká, ukázala však alespoň jednu z výhod pohonu REEV – po úplném zastavení v kopci se sklonem přibližně 35–40 stupňů se vůz rozjíždí bez ztráty adheze, a to i při velkém dešti.
I jízda samotná vyniká tichem, které narušují jen rázy od podvozku při rychlejším přejetí velkých výmolů. Překvapivě dobře podvozek filtroval menší nerovnosti a na nerovném terénu po stránce komfortu nestrádají ani pasažéři ve druhé řadě. Potěší hned tři robustní madla (na A/B sloupku, na střeše a na dveřích).
Jízda zdánlivě není nijak výrazně houpavá a náklony jsou minimální. Nebyla možnost vyzkoušet vypnout kontrolu trakce, auto se ale nenechá ničím rozhodit a ani při razantním zrychlení či křížení náprav neztrácí trakci – systém efektivně využívá bleskurychlého přerozdělení točivého momentu a plynulosti elektromotorů.
Tisková zpráva poté zmiňuje, že byla možnost vyzkoušet přesnost řízení – tato slova ale nejsou vhodně zvolená, jelikož řízení je od podvozku velmi izolované. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, jaký konkrétní systém řízení vůz používá, svým chováním mimo asfalt mi ale připomínal první verzi grenadieru. To je pozitivní z hlediska komfortu a stability na šotolině a lesních cestách, ovšem na asfaltu takové řešení běžně přináší hned několik nevýhod.
Jednou z nich byl u ineosu velmi pomalý návrat volantu do středové polohy a také malý rejd. Obě tyto vlastnosti jsou ale na V25 výrazně lepší, upřímně jsem tedy zvědav, jak se s iCaurem bude jezdit v běžném provozu. Zatím se mírně obávám chybějícího citu pro dění na silnici a nutnosti auto neustále korigovat, což zejména na dálnici byl případ právě grenadieru. Jeho řízení působilo stejně gumově jako zde v iCauru. Uvidíme také, jak model V25 zvládne cestování s přívěsem, jehož maximální hmotnost omezuje na 1800 kg.
Sázka na emoce
Moderní vozidla, zejména pak elektromobily s čínským rodokmenem, čelí problému, který se značka iCaur chystá vyřešit. Dnes totiž trh zaplavilo velké množství produktů, které pod různými značkami a označeními skrývají prakticky totožné specifikace, někdy dokonce celou techniku sdílí v rámci koncernu. Vše je zabalené v unifikovaném designu a rozložení interiéru i software se liší jen v drobnostech.
Model V25 přichází s designovým smýšlením „Future Classic“, které má ikonické tvary milovaných vozů minulosti. Navazuje na model V23: v přední části připomíná Toyotu FJ Cruiser a starší Land Cruisery, zezadu zase Mercedes-Benz třídy G.
Přidává také své vlastní prvky – iCaur má svůj vlastní světelný podpis s horizontální linkou protínající kulaté denní svícení a napříč svou modelovou řadou využívá zakapotovanou zadní část namísto zadních bočních oken. Díky tomu si modely této značky v provozu nespletete.
Také slouží pro snadné upevnění hojného příslušenství, které chce značka nabízet i na evropském trhu a které nám v Číně ukázala – i když pro jeho prezentaci zvolila primárně menší model V23 a větší V27. Nechybí například velká střešní konstrukce, úložný box či žebřík na bok automobilu, stříbrné a leskle černé dekory nárazníků a podobně.
Úplným vrcholem jsou pak kompletní soubory doplňků, které často vznikají ve spolupráci se společností Vekii. Model V25 upravený touto společností byl představen s jinými nárazníky, specifickou maskou chladiče a velmi robustními koly připomínajícími plechové disky.
Ještě více pozornosti poutal soubor doplňků malého modelu V23 s ohromným množstvím chromu, který má připomínat ty úplně nejstarší offroady. Pro někoho kýč, pro jiného možnost, jak vyjádřit svůj styl – a přesně o tom iCaur je.
|Varianta
|V25 BEV (RWD)
|V25 BEV (4WD)
|V25 REEV (4WD)
|Pohon
|elektromotor vzadu
|elektromotor vpředu i vzadu
|elektromotor vpředu i vzadu + 1.5 T-GDI generátor vpředu
|Max. výkon
|185 kW (272 k)
|335 kW (455 k)
|Max. točivý moment
|300 Nm
|505 Nm
|Spotřeba (NEDC)
|20,9 kWh/100 km
|23,6 kWh/100 km
|6,6 l/100 km
|Kapacita baterie
|80,16 kWh
|20,47/34,31 kWh
|Dojezd (NEDC)
|445 km
|400 km
|150 km (EV)
800+ km (celkem)
|30-80 % DC nabíjení
|25,7 min
|18,2 min
|Délka × šířka × výška
|4717 × 1926 × 1850 mm
|4756 × 1920 × 1850 mm
|Rozvor
|2820 mm
Autorský text | Foto/video: iCaur