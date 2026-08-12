Poprvé za volantem nového Audi Q7: Skvěle komfortní, lehce sportovní
Nejen v České republice je model Q7 pro značku Audi jedním z nejdůležitějších. Jak jezdí dlouho očekávaná třetí generace a jestli se značce Audi podařilo zapracovat na kvalitě interiéru, jsme pro vás zjišťovali v okolí francouzského Crozetu.
Audi Q7 v roce 2005 odstartovalo řadu modelů s karoserií SUV a označením Q. Že pro automobilku jde o důležitý model, je vidět i z nezvykle dlouhých výrobních cyklů a můžeme předpokládat, že tato nová, v pořadí už třetí generace s námi vydrží až do zákazu prodeje nových vozidel se spalovacím motorem.
Naštěstí je už po prvním setkání zřejmé, že vývoj tohoto auta automobilka opravdu nepodcenila. Vybavila ho nespočtem technologických vychytávek, komfortních prvků i motorizací. Na evropském trhu sice model uvádí nejdříve se vznětovými motory, ty jsou ale v tomto segmentu stále nejpopulárnější volbou.
Zákazníci letos mohou vybírat mezi slabší variantou o výkonu 180 kW (245 k) s cenou od 2.087.900 Kč nebo silnější variantou s výkonem 220 kW (299 k) a cenou od 2.168.900 Kč. V obou případech jde o vidlicový šestiválec o objemu tří litrů, který spolupracuje s osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou.
Obě varianty spolupracují s mild-hybridním systémem MHEV plus. Elektricky poháněný kompresor (EPC) o výkonu 18 kW je díky umístění až za turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek schopen přispívat k plynulejší výkonové křivce v celém spektru otáček. Největší zlepšení však přinesl v prvních 2,5 sekundách zrychlení. Nová Q7 využívá elektromotor také v nízkých rychlostech, například při parkování a plachtění.
Všechny varianty disponují standardním pohonem všech kol Quattro a příští rok se ke vznětovým motorům přidají také dva zážehové. Znovu půjde o vidlicové šestiválce, přičemž jedna z variant umožní i delší jízdu na elektřinu díky integraci plug-in hybridního systému.
Bližší informace dostupné nejsou a spekulovat je zbytečné, jelikož zážehové šestiválce pro asijský a severoamerický trh jsou od sebe odlišné kromě jiných parametrů i svým objemem. Motorizace pro Evropu se od obou zmíněných bude dle slov inženýrů také lišit. Na americkém trhu je už dnes dostupná také osmiválcová varianta SQ7, dostupnost v Evropě je však stále nejistá. Produktový cyklus je ale dlouhý a my doufáme, že se jí přeci jen dočkáme.
Ne že by to bylo tak úplně potřeba, stávající vrcholná motorizace totiž s téměř 2,5 tuny těžkou Q7 hýbe obstojně. Motorizace o výkonu 220 kW (299 k) byla na dynamické prezentaci dostupná ve třech variantách: s komfortním podvozkem na 22" a 23" kolech a poté se sportovním podvozkem na 23" kolech. Na papíře se zdají velká, ale autu opravdu sluší. Do jednotlivých variant se nám podařilo usednout hezky postupně.
Všechny specifikace třetí generace Audi Q7 jsou standardně vybaveny adaptivním vzduchovým podvozkem s možností volby jízdních režimů. Z legislativních důvodů startuje Q7 v módu Balanced a po prvních metrech za volantem je zřejmé, že tady bude těžké hledat chyby.
Nerovnosti auto i na velkých kolech žehlí s přehledem a zpomalovací prahy ve vesnicích kolem francouzského Crozetu přejíždí s mírným zhoupnutím také obstojně. Skvěle odhlučněná kabina sice tu a tam dá vyniknout dunivému rázu při přejetí ostré nerovnosti, ale v ten moment stačí přepnout do režimu Comfort, který tento drobný problém zcela eliminuje. Podvozek v něm je naladěn houpavě, ale v zatáčkách stále působí jistě.
Po pár desítkách kilometrů se však dostáváme na řidičsky zajímavé horské silnice a na nich již náklony karoserie dávají hodně najevo hmotnost tohoto rodinného mastodonta. Přepnutí na režim Dynamic sice neoklame fyzikální zákony, podvozek však rázem ztuhne, převodovka se přepne do sportovního nastavení, na displeji řidiče se ukazatel spotřeby přemění na ukazatel teploty oleje a auto pustí do kabiny výraznější zvuk motoru.
Právě akustický projev, jakkoli pouze syntetický, má velmi pozitivní vliv na chuť řidiče s Q7 alpské silnice projet trochu svižněji. Díky standardní řiditelné zadní nápravě se Q7 ovládá jako o třídu menší auto, i když svou hmotnost samozřejmě skrýt nedokáže. Na čistě elektrické konkurenty kvůli vyššímu těžišti také nestačí, mód Dynamic jsme však využívali častěji, než by člověk čekal. Možná proto stále doufáme, že se v evropské nabídce varianta SQ7 přeci jen objeví.
Svalnatý majestát
Vzhledově se model Q7 dá už nyní udělat sportovnějším díky paketu S-line, který lze podpořit balíčkem černých doplňků a také 23" disky z lehkých slitin. Do takové varianty (stále s komfortním podvozkem) usedáme záhy. Drobné nerovnosti se do kabiny přenášejí nepochybně o něco víc, ovšem celkový komfort jízdy zůstává velmi podobný.
Ještě o něco tvrdší je varianta se sportovní verzí adaptivního podvozku, u které se nabízí otázka, proč u rodinného korábu tuhý podvozek vůbec chtít. Abychom na tuto otázku dokázali odpovědět, vydáváme se za město na stejný řidičsky záživný úsek jako dříve s auty s komfortním podvozkem. Zatáčky projíždíme bryskně a s jistotou, ovšem vracíme se s verdiktem, že bychom za dodatečný diskomfort při běžné jízdě sportovně laděný podvozek nepotřebovali.
Druhý den si jedno z aut můžeme vyzkoušet znovu a tentokrát volíme variantu s velkými koly, ale s komfortním podvozkem, kterou považujeme za ideální kompromis. Vydáváme se také na odlišnou trasu s cílem vyzkoušet chování na dálnici, kde s modelem Q7 zákazníci pravděpodobně stráví nejvíce času.
Mastodont, který nás o den dříve bavil na horských cestách, se nám za to odměňuje spotřebou hodně pod 9 l/100 km a kilometry hltáme v naprostém klidu. Vedení v jízdním pruhu i adaptivní tempomat fungují velmi dobře a velká zpětná zrcátka zajišťují dobrý přehled o dění kolem vozu.
Prémie dnešní doby
První generace modelu Q7 přišla ve zlaté éře Audi, kdy po otevření dveří a usednutí za volant získal řidič okamžitě pocit kvality a robustnosti, který nabízel málokdo. Časy se ale mění a už z druhé generace s postupnými modernizacemi mizela z interiéru tlačítka a přibývaly displeje.
Ty jsou v nové Q7 celkem čtyři, když počítám i malý displej v zadní části středového tunelu. Na něm zadní pasažéři ovládají svůj tepelný komfort. Zde hned navážu kritikou, jelikož ovládání klimatizace vpředu je možné pouze skrz centrální displej, případně pomocí hlasového asistenta.
Nejčastěji využívané funkce jsou sice vždy k dispozici ve spodní části displeje, nastavení směru proudění vzduchu mezi ně ale bohužel nepatří. Zamrzí to o to víc, že klimatizaci nelze ovládat z displeje spolujezdce, který se uvnitř modelu Q7 objevuje vůbec poprvé. Centrální displej je totiž natočený k řidiči a člověk by čekal, že takto užitečnou funkci bude spolujezdcův displej umět.
Hlasový asistent i grafika a rychlost infotainmentu založeného na OS Android jsou ale na skvělé úrovni, což platí i pro displej před spolujezdcem. Zejména majitele předchozí generace modelu Q7 pak zamrzí nová grafika digitálního přístrojového štítu, kterou už bohužel nelze považovat za etalon automobilového průmyslu.
Zobrazení je velmi úzké, což samo o sobě ničemu nevadí, ale znamená to méně informací a také se mapa zobrazuje v onom úzkém pruhu, což působí zejména z mezigeneračního pohledu jako obrovský přešlap. Jistým vykoupením budiž kvalitní head-up displej.
Za volantem najdeme stejné páčky představené v menším modelu Q3. Na pravou stranu se přesunul volič převodovky a na té levé najdeme sdružené ovládání směrovek, stěračů a dálkových světel. Jejich ovládání si musí vyzkoušet každý sám, neboť páčky pod volantem máme všichni zažité v klasické podobě. Princip fungování těchto není drasticky jiný, já osobně ale v tomto řešení nevidím žádnou výhodu. V interiéru luxusní Q7 navíc trochu kazí celkový dojem.
Ten je totiž na dnešní poměry prémiového segmentu dobrý. Černých plastů výrazně ubylo a do interiéru pomalu proniká zpět dřevo a hliník. Stále to není stoprocentní, ale jde určitě o krok správným směrem. Na volantu najdeme rolovací ovladače příjemné na omak a kladně mohu hodnotit i chod otočného ovladače hlasitosti na středové konzoli, který má příjemný prémiový odpor.
Lišta tlačítek vedle něj, na které budete nejčastěji používat ovladač změny jízdních režimů a zkratku pro zobrazení 360° kamerového systému, působí obyčejnějším dojmem, což platí i pro tlačítka na dveřích vyhotovená ze stejného materiálu.
S paketem Tech Pro dveře jedním ze zmíněných tlačítek také ovládáte, jelikož jsou motorizované. Kromě toho je možné automatizované dveře otevírat také skrz centrální displej nebo z klíčku. Fungují dobře a vzhledem k dalším užitečným funkcím zahrnutým ve zmíněném balíčku bych si na život s nimi zvykl rychle.
Mezi jejich hlavní výhody řadí inženýři například možnost zavřít dveře po dítěti, které se bez rozmyslu rozběhlo do školy a nezavřelo za sebou dveře. Řidič se nemusí zvedat ze svého místa a blokovat tím dopravu. Dveře si navíc i při otevírání pohlídají okolí a v případě blížící se překážky pohyb zastaví.
Kromě dveří a jiných vychytávek jsou součástí paketu Tech Pro také digitální OLED zadní světla, digitální matrix LED přední světlomety a především pokročilé směrové světlomety, které se promítají na zem. V šeru a v noci to funguje velmi dobře a v souvislosti s osvětlením oceníte také promítaný ukazatel bezdotykového senzoru pro otevření víka zavazadelníku. Za ním se ukrývá prostor o objemu 806 až 2075 litrů (v případě pětimístné konfigurace).
Výborné sedačky
Prostor pro pasažéry je nově možné uspořádat v pěti-, šesti- či sedmimístné konfiguraci sedadel. Ve všech řadách jsou standardem alespoň částečně elektricky ovládaná sedadla (ve třetí řadě je nutné vyklopit opěrky hlavy manuálně) a všechna krajní sedadla jsou také ve třech úrovních vyhřívaná. S výškou 189 cm se za sebe 3x usadím, i když pro častější cestování v takovém režimu by bylo vhodnější pořídit větší model Q9. V modelu Q7 usazení sedmi osob přeci jen vyžaduje nějaké ústupky.
Audi Q7 |
Všechna sedadla kromě řidičova však mají Isofix, což jistě potěší početné rodiny. Na výběr je již tradičně z několika potahových materiálů a několika různých tvarů a funkcí sedadel. Kromě koženky i prémiové kůže Nappa je k dispozici také čalounění vlnou Alpaca. Sedadla čalouněná tímto materiálem však nepodporují ventilaci ani za příplatek, stejně jako základní sedadla.
U těch si také neobjednáte skvělý audiosystém Bang & Olufsen 4D Premium Sound s reproduktory integrovanými do hlavových opěrek předních sedadel. Díky tomu je možné například pokyny navigačního systému směřovat pouze k řidiči.
Bohužel ale nelze audio z displeje spolujezdce pustit výhradně do reproduktoru v sedadle spolujezdce, a pokud si spolujezdec nechce k autu připojit vlastní sluchátka, musí audiodoprovod spuštěného videa či herního titulu poslouchat všichni. Dle mého názoru je to trochu škoda.
Vrcholem v oblasti sedadel jsou příplatková sportovní sedadla Plus (+80.000 Kč), která nabízejí vůbec největší rozsah nastavení a přidávají i dobrou masážní funkci, zamrzí však nastavení podpory stehen pouze přes displej.
Závěr
Co si po dvou dnech a téměř třech stovkách kilometrů za jeho volantem o novém Audi Q7 myslím? Že jde o velmi povedené rodinné SUV se spoustou technologií, za které by se nemusela stydět ani ta nejmodernější čínská auta. Zde je však vše zabaleno do kvalitních materiálů a až na ovládání klimatizace a pár dalších drobností je uvnitř i vně auta vše příjemně intuitivní.
K tomu přidejme velmi sofistikovaný vzduchový podvozek, který si i na obrovských 23" kolech poradí s rozbitým povrchem, silné a zároveň úsporné vznětové motory a také extrémně pokročilé osvětlení, které třetí generaci Audi Q7 znovu dodává „náskok díky technice“. Přes některé negativní komentáře ohledně vzhledu nové generace si myslím, že díky všemu výše zmíněnému má velkou šanci navázat na prodejní úspěchy generací předchozích.
Autorský text | Foto/video: Audi