Poprvé za volantem nového Volkswagenu ID. Polo: Pravé Das Auto je zpět
Jako jedni z prvních jsme měli možnost vyzkoušet nový Volkswagen ID. Polo v pohybu. Čistě elektrický hatchback nás potěšil sofistikovanými jízdními vlastnostmi i příjemnými materiály v interiéru.
Volkswagen prezentuje nové ID. Polo jako „echte Volkswagen“, česky „pravý Volkswagen“. Zda je to pouze marketingová fráze, nebo nový elektromobil opravdu kombinuje všechny vlastnosti, které si s wolfsburgskou automobilkou zákazníci spojují, jsme zjišťovali v okolí Vídně.
Model ID. Polo začíná na českém trhu od 619.000 korun s menší baterií LFP o kapacitě 37 kWh a výkonem 85 kW (116 k). Připlatit je možné za výkonnější variantu s 99 kW (135 k) a do příchodu ostrého GTI je vrcholem testovaná varianta o výkonu 155 kW (211 k), která se vždy pojí s větší 52kWh baterií NMC. Elektromotor AP290 dosahuje maxima točivého momentu 267 Nm, resp. 290 Nm v nejsilnější konfiguraci.
Při prezentaci vozu zaznělo, že Volkswagen ID. Polo by měl s přehledem zvládat být jediným autem v rodině. To znamená, že kromě městského provozu a občasného výletu za město musí zvládat také delší přesuny a čas od času i cestu po dálnici.
Právě na ni jsme ID. Polo vzali jako první a rovnou vyzkoušeli nový systém Connected Travel Assist (součást paketu IQ.Drive za příplatek 15.400 korun u výbavy Life), který by měl umět asistovat s řízením a také přejíždět mezi pruhy. Obojí funguje bez většího zaškobrtnutí a z dálnice sjíždíme s průměrnou spotřebou rovných 22 kWh/100 km.
Na sjezdu nulujeme počítadlo a vyrážíme běžným tempem rovinatou krajinou. Za to se nám ID. Polo odmění krásnou spotřebou 11,5 kWh/100 km. Na klikatějších cestách nám trochu chybí pádla pod volantem k úpravě intenzity rekuperace (ta dostane až vrcholná verze GTI) a všímáme si o něco hlučnější kabiny, než bychom čekali. O tom ale až později.
Po krátké zastávce totiž vyrážíme na klikatější část připravené trasy, kde ID. Polo ukazuje své překvapivě zábavné vlastnosti. Řízení je přesné a rychlé a dovoluje s autem krásně pracovat. Při snaze o rychlejší průjezd zatáček sice elektronika velmi brzy a razantně zasáhne a omezí výkon, ve sportovním režimu je však systém o něco benevolentnější a zásahy jsou výrazně plynulejší. S polem je pak radost jet svižně.
Jezdí skvěle
Kromě agility více než 1,5 tuny těžkého hatchbacku musíme vyzdvihnout zejména fantastický podvozek. ID. Polo se v zatáčkách nenaklání, nikam se nehrne, naopak na lehce vlhkém asfaltu dovolí i mírné sklouznutí zádě, nedotáčivost téměř nezná. V každé jízdní situaci navíc dělá přesně to, co od něj žádáte, a každou situaci jde velmi dobře predikovat.
Zároveň podvozek zvládá nebýt příliš tvrdý pro běžné použití, a to ani na autě s největšími dostupnými koly o velikosti 19 palců. ID. Polo je nepochybně o něco tvrdší než sesterský crossover ID.Cross, ale typické nerovnosti ho nijak nerozhodí, propadlé kanály z pasažérů nevytřesou duši a ani na zvlněné cestě se nijak nekomihá a nehoupe. Dospělému dojmu pomáhá také velmi tuhá karoserie.
Oproti dosavadním modelům rodiny ID je právě Polo prvním čistě elektrickým volkswagenem s koncepcí pohonu vše vpředu. Při výkonu testované varianty 155 kW (211 k) by člověk očekával problémy s trakcí při ostrém rozjezdu, i na to však automobilka myslela a na takovou situaci připravila i obyčejné ID. Polo velmi dobře.
Elektronicky ovládanou uzávěrku diferenciálu VAQ sice dostane až ostré GTI, i na vlhkém a nerovném povrchu se však testované polo rozjíždí bez zaváhání a bez ztráty trakce. Raději elektronicky omezí výkon a rozjede se plynule. V tomto ohledu s přehledem poráží například Renault 5 E-Tech a další elektromobily s pohonem předních kol.
Co se týče jízdních vlastností, je opravdu složité najít nějakou negativní vlastnost. Chválu si totiž zaslouží také nový brzdový systém One-box, díky kterému nepoznáte přechod mezi rekuperací a brzděním kotoučovými brzdami. Ty na rozdíl od elektromobilů na platformě MEB najdeme také na zadní nápravě. Ta je u ID. Pola řešena pouze jako torzní příčka, zatímco vpředu najdeme zavěšení typu McPherson.
Jedinou negativně vnímanou vlastností tak bylo zmíněné odhlučnění. Ne že by bylo špatné, naopak, překvapivě ale nebylo tak vynikající, jako si pamatuji z jízd maskovaným prototypem sesterského modelu ID.Cross. Ten přitom musí bojovat s větším odporem vzduchu mohutnější kabiny. Nutno však podotknout, že po dobu testu bylo docela větrno.
I přesto je kabina Volkswagenu ID. Polo tišší než duo Renault 5 / Nissan Micra, sesterská Cupra Raval mi však přišla odhlučněná ještě o něco lépe. V polu je výborně odhlučněný elektromotor, který v kabině téměř není slyšet, aerodynamický hluk ale začíná být zřetelný už kolem 90 km/h a šum přichází také od pneumatik. Zadní pasažéři pak okolní svět slyší ještě o něco více.
Není z největších
Vyšší postavy si v elektrickém ID. Polu nebudou hovět ani z hlediska prostoru. Stále jde především o městský hatchback, kterému ani delší rozvor oproti šesté generaci modelu Polo se spalovacím motorem (2600 mm proti 2552 mm) nestačí k tomu, abych se sám za sebe pohodlně posadil. S výškou 189 cm se dotýkám koleny i hlavou, přestože na výšku narostlo elektrické ID. Polo o celých 79 mm.
Menší pasažéři i děti však vzadu budou až na chybějící loketní opěrku spokojeni. Opěradla jsou sice vzpřímená, ale posed je i díky relativně tenké baterii s technologií cell-to-pack přirozený. Navíc zde najdeme stejné na omak příjemné materiály jako vpředu, a to včetně výplní dveří. Uprostřed jsou dva výdechy klimatizace, dva USB-C porty a místo pro uložení mobilního telefonu.
Vpředu v porovnání se spalovacím modelem naopak ID. Polo působí vzdušným dojmem. Ideální pozici za volantem nacházím snadno a rychle, potěší také krátká kapota a skvělý výhled vpřed. V interiéru je hojně využita textilie, která pokrývá také velkou část tapecírunku. Volitelná sedadla ergoActive jsou taktéž velmi pohodlná a za rozumný příplatek 17.400 korun nabízejí dokonce i masážní funkci.
Centrem pozornosti jsou kvalitní a velké displeje (10,25" před řidičem a 12,9" uprostřed), které nabízejí také retro vzhled inspirovaný golfem první generace po faceliftu. Osobně mi sice nevyhovuje příliš malé digitální zobrazení rychlosti a menší množství dostupných informací, ale věřím, že zákazníky tato funkce potěší. Kvituji také, že celý retro vzhled lze jednoduše na jedno kliknutí vypnout a nezobrazuje se následně při přepínání dalších stylů zobrazení přístrojového štítu.
Od svého prvního elektromobilu ušel Volkswagen pořádný kus cesty. Model ID. Polo opravdu budí pocit pravého Volkswagenu: po usednutí a sešlápnutí brzdového pedálu je připraveno vyrazit, podvozek funguje perfektně na jakémkoli povrchu, uvnitř najdeme na omak příjemné materiály a intuitivní ovládání zajistí klid při jízdě.
Design se povedl a ani základní verze nevypadá jako chudý příbuzný (tedy za podmínky, že připlatíte za litá kola). I základní audiosystém hraje obstojně a navíc vám místo ve velkém zavazadelníku o objemu 441 litrů nezabírá subwoofer.
A když přihlédneme k dynamice, prostoru a celkovému pocitu dospělosti, který připomíná spíše golf než polo, dokáže si ID. Polo obhájit i svou pořizovací cenu. Svými schopnostmi totiž poráží levnější mimoevropské konkurenty i dražší evropské (například oblíbený Renault 5 E-Tech).
Autorský text | Foto/video: Volkswagen