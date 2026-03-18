Populární SUV DS 7 dostalo nástupce. Jmenuje se N°7 a má být prvotřídní
Je pro vás BMW iX1 příliš malé a iX3 zase velké, ale přesto byste chtěli prémiové SUV, ideálně na elektřinu? Pokud se nebojíte vyčnívat z davu, mohl by nový model DS N°7 do vašeho života vnést trochu francouzského šarmu.
Automobilka DS Automobiles vznikla v roce 2014 jako prémiová odnož Citroënu. Její designové řešení se postupně stává extravagantnější, a to platí také pro nový model N°7. Ve stávající nabídce nahradí bestseller v podobě modelu DS 7.
Designově navazuje na vlajkovou loď značky DS N°8 a dříve představený kompaktní crossover N°4 a pokračuje tak v postupné změně názvosloví. Podle automobilky má DS Numéro 7 působit luxusněji než pouhé DS 7.
Zůstává na pomezí segmentů prémiových kompaktních a středně velkých SUV a cílí na zákazníky, kterým je malé BMW X1, ale model X3 už je zase moc velký. Model DS N°7 narostl oproti DS 7 jen do délky. Šířka 1900 mm i výška 1630 mm jsou shodné, prodloužil se ale rozvor na 2790 mm (+ 50 mm) a délka na 4660 mm (+ 70 mm).
Výhodou má být větší prostor pro cestující a s tím související pohodlí v interiéru. Toho by mělo být dostatek také na zadních sedačkách, a to i přes mírně se svažující zadní část střechy také na hlavu. Na reálnou zkoušku prostornosti si ještě musíme počkat, ovšem dobrý koeficient aerodynamického odporu 0,26 cx známe již nyní.
Interiér by měl být více prosvětlený, oproti modelu DS 7 je plocha bočních oken větší až o 30 % a panoramatická střecha je dokonce o 40 % větší. Zavazadelník nového N°7 může v závislosti na konfiguraci mít až 560 litrů, v těch lépe vybavených se ale kvůli instalaci subwooferu musí spokojit s objemem pouhých 500 litrů (BMW X1 nabízí 540 litrů, X3 dokonce 570 litrů).
Opatrná elektrifikace
Automobilka DS je u modelu N°7 pyšná především na plně elektrickou verzi E-TENSE, kterou nabídne ve třech variantách o výkonu až 350 koní a především normovaném dojezdu až 740 kilometrů. K tomu využije baterii o kapacitě 97,2 kWh vyráběnou přímo ve Francii. Na dálnici při průměrné rychlosti 120 km/h by měla daná verze ujet až 450 kilometrů.
Nový model využívá platformu STLA Medium a plně elektrické verze tak můžete mít primárně s pohonem předních kol, volitelně mohou být poháněna všechna kola. Rekordní dojezd 740 kilometrů by měla poskytovat verze FWD Long Range s větší baterií a pohonem předních kol.
Kombinace větší baterie a pohonu všech kol znamená normovaný dojezd stále velmi dobrých 679 km. Verze s menší baterií je vždy spjata s pohonem pouze předních kol. Na jedno nabití by měla být schopna urazit až 543 kilometrů.
Na rozdíl od sedanu N°8 tentokrát automobilka sází alespoň trochu na jistotu a nové SUV uvádí také v mild-hybridní verzi využívající známý motor o objemu 1,2 litru. V kombinaci s elektrickým motorem integrovaným do šestistupňové dvouspojkové převodovky nabídne systémový výkon skromných 145 koní při kombinované spotřebě 5,4 litru / 100 km.
Technologický klenot
Model N°7 považuje automobilka za vlajkové SUV celé Francie a nadělila mu proto ty nejlepší technologie, které momentálně umí nabídnout. V nejvyšší specifikaci Étoile tak dostanete například podvozek DS Active Scan Suspension, který analyzuje povrch vozovky kamerou umístěnou v horní části čelního skla a pomocí motorizovaného elektromagnetického ventilu individuálně nastaví každý tlumič pro co nejkomfortnější jízdu.
V exteriéru zaujmou světla nového N°7 svým designem, z pozice řidiče slibuje automobilka také opravdu dobrý světelný účinek. Kromě vykrývání ostatních účastníků provozu dokáže až na 400 metrů také izolovat vysoce reflexní dopravní značky a zároveň díky funkci Main Beam Boost zvýšit intenzitu středu dálkových světel až na 520 metrů.
Numéro 7 také disponuje druhou úrovní semi-autonomního řízení DS Drive Assist 2.0, které umožňuje změnu pruhu mezi rychlostmi 70 a 140 km/h. Zároveň umožňuje při spuštění adaptivního tempomatu predikovat profil cesty, rychlostní limity a poloměr nadcházející zatáčky a na základě těchto informací upravit rychlost.
Nový model nabídne také funkci, kterou na přelomu milénia nabízely jen ty nejluxusnější automobily. Noční vidění využívá infračervenou kameru v předním nárazníku a je schopné detekovat překážky až na 300 metrů. Zmiňuji přelom milénia, jelikož tato funkce v automobilech není běžná ani dnes a DS Automobiles je jediná automobilka, která ji nabízí v takto kompaktním voze.
Potěší i rozšířený head-up displej nebo kamera místo zpětného zrcátka. Můžete prostřední zpětné zrcátko používat jako zrcátko klasické, pokud ale nevidíte přes pasažéry na zadních sedadlech, přepnutí na širokoúhlý digitální obraz se může hodit.
Elektrická varianta také využívá plejádu technologií spojených s propočtem trasy nejvhodnější z hlediska efektivity, míst k nabíjení, nebo třeba nastavení předehřevu baterie, předehřátí či klimatizování interiéru na dálku.
Společně s aplikací Free2Move Charge, která umožňuje využít více než 800.000 nabíjecích bodů po celé Evropě, mají všechny tyto technologie za cíl proměnit strach a stres z plně elektrického cestování v příjemný zážitek.
Francouzský luxus
V interiéru je na výběr z pěti stylů čalounění včetně palubní desky, středové konzole a panelů dveří. Barevné kombinace zahrnují také modrou alcantaru či látku v barvě lilku (ano, opravdu tmavě fialová). Kůže Nappa v konzervativnější šedé nebo černé je však k dispozici také.
DS N°7 chce uvnitř být oázou klidu, což vysvětluje důraz na akustický komfort a možnost automobil vybavit akustickými bočními skly. Čelní sklo stejně jako štědré množství odhlučňovacích materiálů najdeme u všech verzí.
Díky tomu si bude možné vychutnat zvuk prémiového zvukového systému Electra 3D společnosti Focal se 14 reproduktory, z nichž dva jsou na střeše, a 690W zesilovačem. Právě tento systém však ubírá 60 litrů zavazadelníku.
Co nesmí chybět v žádném luxusním automobilu, jsou pohodlná sedadla, a přestože jejich pohodlí zatím ověřit nemůžeme, automobilka slibuje prvotřídní komfort a držení těla. Ve vyšších verzích navíc mohou být všechna sedadla vyhřívaná, přední navíc chlazená a s masážní funkcí.
K tomu všemu nabídnou také DS Neck Warmer, tedy funkci známou spíše z kabrioletů, která soustředí teplý vzduch na krk předních pasažérů. Všechny tyto funkce dohromady mají pomoci nižší spotřebě energie, jelikož soustředí teplo co nejblíže pasažérům.
Interiéru může komplementovat dokonce obložení pravým dřevem nebo broušeným hliníkem, přičemž detaily a zpracování by měly být stejné i pro pasažéry v zadní části. Vpředu dominuje volant s paprsky ve tvaru X, který je pro nové modely automobilky typickým designovým prvkem.
Za ním své místo našel 10" digitální přístrojový štít, který je podle automobilky spolu s 16" centrálním displejem do palubní desky integrován. U přístrojového štítu by se dalo souhlasit, centrální displej je naštěstí předsunutý o něco blíže do prostoru, což bude z uživatelského hlediska určitě lepší.
Evropské hodnoty
DS Automobiles využívá pro výrobu modelu N°7 mnoho klíčových komponentů vyrobených na starém kontinentu. Ve Francii vyrábí větší 97,2kWh baterii, stejně jako elektromotory. Finální montáž automobilu probíhá v italském Melfi.
Použité materiály zahrnují také ty recyklované a automobilka se snažila o minimální karbonovou stopu automobilu již při výrobě. Nahrazení chromových prvků běžným lakem či hliníkem tomu odpovídá.
Ve Francii se jako první otevírají objednávky pro základní elektrickou verzi modelu N°7 E-Tense FWD. Cena startuje na 64.200 eurech, tedy v přepočtu zhruba 1,55 milionu korun. Na českém trhu by se s takovou cenou zařadil přesně mezi modely iX1 a iX3, kam se řadí také svou velikostí. S takovou cenovou politikou to však určitě nebude mít snadné.
Zdroj: DS Automobiles