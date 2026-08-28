Porsche 911 Challenge vyzývá zákazníky k lepším časům. Jde o nejdostupnější závodní 911
Modely Porsche GT a závodní okruhy jdou ruku v ruce. Automobilka nyní představuje nejdostupnější okruhový model 911 Challenge. Využívá velké množství civilní techniky, ale na silnice nesmí. Tvoří tak pomyslný můstek mezi modelem GT3 a plnohodnotným GT3 Cup.
„Všichni řídíme každý den, ale opravdu 'řídíme'?“ ptá se automobilka Porsche v reklamním spotu na nový závodní speciál 911 Challenge, který zákazníky vyzývá k tréninku řidičských schopností při okruhovém ježdění. Nový model má sloužit jako jakýsi můstek mezi modelem GT3 a závodními speciály a má sloužit jako vstupní brána do soutěžních závodů.
Na rozdíl od závodní verze Cup, která byla představena v srpnu 2025, využívá challenge značné množství technologií z produkčních vozů s označením GT. Kromě aerodynamických prvků jde především o sedmistupňovou převodovku PDK, klimatizaci a volant z modelu GT3 RS s funkcemi specifickými pro závody. Vstup do motorsportu usnadní také ABS, kontrola trakce a ESC. Mezi systémy proměnné jízdní dynamiky patří zejména vícestupňově nastavitelné rozdělování točivého momentu PTV+.
Všechny klíčové karosářské komponenty sdílí model 911 Challenge s modelem GT3. Součástí standardní výbavy je navíc integrovaný systém tří vzduchových zvedáků, vzadu přibylo dešťové světlo s certifikací FIA a kapota je upevněna rychloupínacími sponami. Zadní křídlo je mechanicky nastavitelné do čtyř různých úhlů.
V interiéru je rozdíl oproti silniční verzi zřetelnější: nenajdeme zde žádné tlumicí materiály ani koberce. Svařovaná ochranná klec zpevňuje konstrukci vozidla a chrání řidiče v případě kolize. Mezi další bezpečnostní prvky patří například palivová nádrž FT3 o objemu 110 litrů, nastavitelné závodní sedadlo s šestibodovým bezpečnostním pásem a hasicí systém. Model Challenge je koncipován jako závodní vůz bez schválení pro provoz na veřejných komunikacích a ve své specifikaci zaměřené na okruhy nedělá žádné kompromisy.
„Od svého uvedení na trh formují modely GT3 identitu značky Porsche jako výrobce sportovních vozů jako téměř žádná jiná modelová řada. Jsou koncipovány a vyvíjeny v úzké spolupráci s motoristickým sportem,“ říká Thomas Laudenbach, viceprezident Porsche Motorsport. „S modelem 911 Challenge se tato tradice rozšiřuje o model, který umožňuje novým skupinám zákazníků zažít vzrušení z motoristického sportu v modelu 911.“
Od sezóny 2027 se bude moci vůz 911 Challenge zúčastnit mnoha závodních sérií jedné značky po celém světě. Dle slov Michaela Dreisera, vedoucího prodeje Porsche Motorsport „program 911 Challenge přináší zážitek z jízdy s modelem 911 GT3 schváleným pro provoz na veřejných komunikacích do zákaznického motoristického sportu příměji než kdy dříve“.
Když GT3 nestačí
Model zdánlivě cílí na zákazníky, kteří již ve své garáži nějaké porsche mají a chtějí pracovat na svých řidičských schopnostech, nebo potěšit svého soutěžního ducha. Výhodou modelu 911 Challenge má být právě to, že bude na ovládání podobný silničním vozům a nebude třeba věnovat přílišnou pozornost poznávání auta.
Zákazníci dostávají vůz připravený k závodění, vybavený patřičnými bezpečnostními prvky, systémem sběru dat, podporou automobilky v oblasti náhradních dílů a dostupnosti technické dokumentace. To vše za cenu 208.800 eur, v přepočtu asi 5 milionů korun.
Pod kapotou najdeme vysokootáčkový šestiválcový boxer o objemu 4,0 litru, který z velké části vychází ze sériového modelu GT3. Dosahuje však maximálního výkonu 379 kW (515 k), tedy o 4 kW (5 k) více, pravděpodobně díky absenci filtru pevných částic a upravenému zadnímu tlumiči výfuku. Katalyzátor je ale přítomen.
Motor přenáší dostupný výkon na silnici pomocí sériové 7st. převodovky PDK, která zachovává možnost automatického řazení. Manuálně je možné řadit také pádly pod volantem, která zůstávají přímo na zadní straně volantu, jsou však oproti sériové verzi větší.
Zatímco pohonné ústrojí je sériovému vozu velmi podobné, na podvozku mohou zákazníci očekávat celou řadu závodních komponent, mimo jiné z ostřejší verze 911 Cup. Tlumiče mají charakteristickou křivku specifickou pro motorsport, sériový stabilizátor je nastavitelný ve třech polohách.
Závodní slicky bez vzorku jsou nasazeny na 18" disky kol, které nejsou upevněny typickou centrální maticí, ale stejně jako nedávno představený model 911 GT4 R využívají běžné řešení s pěti dírami. Závodní brzdový systém s ocelovými brzdovými kotouči (průměr 380 mm vpředu i vzadu) rovněž odpovídá technologii použité v modelu GT4 R.
Kam tedy v hierarchii značky Porsche nový model 911 Challenge zařadit? Jde o základní model, který nahrazuje dřívější Cayman GT4 Clubsport a novější 718 Cayman GT4 RS Clubsport. Nejdostupnější závodní vůz značky by měl oslovit jak závodní nováčky, tak i zkušené závodníky. Vidět by měl být především v šampionátech Porsche Challenge a Trophy.
V hierarchii nad ním najdeme model 911 GT4 R (265.000 eur, přibližně 6,4 milionu korun), který je určený pro mezinárodní kategorii GT4. Ta je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů v globálním zákaznickém motorsportu. Model 911 Cup (269.000 eur, 6,5 milionu korun) se účastní závodů Porsche Mobil 1 Supercup, národních sérií Carrera Cup a dalších šampionátů Porsche. Je oblíbený také ve vytrvalostních závodech.
Vrcholný model 911 GT3 R (573.000 eur, téměř 14 milionů korun) nasazují zákaznické týmy v mezinárodních závodech GT3 v souladu s předpisy FIA. Již oslavil vítězství v Le Mans, získal trofeje ve Světovém šampionátu vytrvalostních závodů a zajistil si několik titulů v DTM. Na konci června letošního roku si na seznam svých úspěchů připsal celkové vítězství v 24hodinovém závodě ve Spa-Francorchamps.
|Porsche 911 Challenge
|Motor
|vodou chlazený H6 vzadu
|Objem
|3996 cm3
|Max. výkon
|379 kW (515 k) při 8500 ot./min
|Max. točivý moment
|470 Nm při 6250 ot./min
|Kombinovaná spotřeba
|13,7 až 13,8 l/100 km
|Objem nádrže
|110 l
|Hmotnost
|∼1450 kg
|Délka × šířka
|4570 × 1852 mm
|Rozvor
|2457 mm
Zdroje: Porsche, Motor1, GT4 European Series, usparts.ee