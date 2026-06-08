Porsche Cayenne pick-up? Proč ne, řekl si šikovný Novozélanďan, má však turbodiesel
Vozy kategorie pick-up automobilka Porsche nikdy nevyráběla. Vyobrazený model Cayenne druhé generace je tak čistě soukromým dílem vzniklým na Novém Zélandu.
Modelem Cayenne Porsche vstoupilo na trh vozů SUV. Přirozeně to pojalo trochu po svém, takže původní cayenne jezdil mnohem sportovněji než naprostá většina aut jiných značek této třídy.
Popisovaná těžká přestavba, která z původního SUV udělala „náklaďáček“, má svůj původ ve druhé generaci modelu z roku 2011. Stojí za ní majitel vozu, jistý Novozélanďan. Ten se nechtěl vzdát skvělých vlastností cayennu druhé generace, zároveň ale potřeboval vozidlo s otevřeným nákladovým prostorem. Nutno dodat, že konverze to nebyla vůbec levná. Jak udává německý magazín Auto Bild, vyšla na stejnou částku jako nový Volkswagen Tiguan.
Základem pro ni se stala verze Cayenne S Diesel, tedy s vidlicovým šestiválcem Audi 3.0 TDI. Tvůrce odstranil zadní část karoserie včetně zadního páru bočních dveří a také páté výklopné dveře. Velký zásah byl nutný také do střechy karoserie, jejíž zadní část byla rovněž odstraněna. Chybějící zadní část karoserie následně zaplnila otevřená korba s funkčními dveřmi.
Vůz si kromě motoru s výkonem 176 kW a maximem točivého momentu 550 N.m zachoval také stálý pohon všech kol stejně jako samočinnou osmistupňovou převodovku původem od firmy ZF. Standardní kola tvůrce obul do offroadových pneumatik Cooper All-Terrain, což mělo odpovídat novému využití vozidla.
Zachována zůstala také velmi bohatá výbava, včetně kožených sedadel s elektrickým ovládáním, navigací a dalšími prvky, které byly v té době u cayenne běžné. Do dnešních dnů vůz ujel 204.000 km. V současné době je auto nabízeno k prodeji za 49.995 novozélandských dolarů, což je zhruba 25.300 eur, a tedy kolem 640.000 korun.
Pro zajímavost, celá přestavba vyšla na 80.000 novozélandských dolarů, tedy přibližně 40.500 eur (přes jeden milion korun).
Zdroj: Auto Bild, Wikipedie